Невидимая угроза, покорившая антивирусы

Ушел из жизни великий русский художник Тесты Долина гордится успехами внучки Игры Сонник

Топ новостей недели

Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты Он проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении ПугачевойОн проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении Пугачевой "Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной"Скрывала от них": чужой человек шокировал детей правдой о Маргарите Суханкиной Невосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человекомНевосполнимая утрата: российская культура прощается с великим человеком

Лента новостей

Понедельник 21 июля

16:16Невидимая угроза, покорившая антивирусы 16:09"Я его люблю": светская львица Шелягова разоткровенничалась о связи с Киркоровым 15:50Жители 106 старых домов в 10 округах столицы стали обладателями новых квартир по реновации в 2025 году 15:33Какие знаки зодиака больше всего любят тратить деньги? 15:24Электробусы российского производства перевозят миллион москвичей в сутки 15:01Мир потерял еще одного талантливого режиссера 14:53Скончалась знаменитая актриса: российская сцена осиротела вмиг 14:51Участниками проекта "Мой спортивный район" стали 60 тысяч москвичей 14:29Салат на шпажках и вареники с киви: чему учат юных москвичей на рыбных рынках столицы 14:10В Москве назвали самые вовлеченные в проект "Время возможностей" районы 13:49Летевший к Москве БПЛА уничтожен средствами ПВО – Собянин 13:40Невосполнимая утрата для театра и кино: ушел из жизни талантливый актер 13:04"Мне нужна была пауза": Киркоров рассекретил причину исчезновения на три месяца 12:26Трагически погиб 33-летний артист российского балета: невосполнимая потеря для мира искусства 12:06SHAMAN больше не будет: композитор Матвиенко назвал имя новой звезды 11:42Тест: “За кадром”. Угадай режиссера по трем его фильмам 11:12"Буду еще что-то смотреть": Шура избавляется от недвижимости 11:11Месячная норма осадков выпала за ночь и утро в Москве 10:30В ДТП трагически погиб экс-участник популярной рок-группы вместе с женой: скорбит вся страна 09:56Невосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница 04:20Идеальная спутница жизни: этот знак зодиака станет лучшей женой 00:29Лучше не делайте этого 21 июля 2025 года, в Прокопьев день, чтобы не остаться без рубля в кармане 00:09"Появятся дети": 39-летняя Ольга Бузова поделилась сокровенным 20:02Его слова пугают и сегодня: главная мудрость Сократа, о которой все боятся вспоминать 16:46Этих собак лучше не держать в квартире: вот почему 12:07Имплант, который побеждает инфекции: российская разработка меняет медицину 11:44Горячо: красотки из "Блестящих" до утра дарили любовь возбужденной толпе 09:27Как простить обидчика: мудрый совет Будды, который освободит вашу душу 05:53Забудьте об этом 20 июля, если не хотите потерять все деньги в день Авдотьи Сеногнойки 20:57Куриный бульон – не просто традиция: как суп помогает быстрее выздороветь 18:35Ученые рассказали о том, как ИИ меняет нашу речь 14:38Как легко отличить ядовитый гриб даже новичку: есть главное правило 11:43Меняете климат? Ждите проблемы с пищеварением! 07:11Путь героя: 5 книг с вдохновляющими персонажами 02:22Не спешите 19 июля 2025 года, в Сысоев день, чтобы неудачи не посыпались со всех сторон 20:22Послание из 2317 года: тайна нью-йоркской капсулы времени 19:17Вы выбрасываете деньги в мусор: 10 продуктов, которые вы храните неправильно (и как на самом деле надо) 18:35Лягушка или жаба? Как отличить их по коже и манере двигаться (даже если вы не герпетолог) 17:45Тест: “Пластилин или акварель?” Угадай мультфильм по технике анимации 17:03Не спешите выбрасывать: реанимация для комнатных растений с помощью одной таблетки из аптечки 16:43Люди несут цветы к дому звезды "Улиц разбитых фонарей" Анастасии Мельниковой 16:14Мечтаете о длинных волосах? Парикмахер назвал 4 процедуры, которые вам мешают 15:27Забудьте все, что знали: один совет этого мудреца поможет выжить в современном мире даже слабаку 14:13Невосполнимая утрата для кинематографа: ушел из жизни талантливый кинорежиссер 14:06Мир скорбит по смельчаку, который трагично расстался с жизнью 13:41"Мачо себя не считаю!: как живет 43-летний победитель шоу "Один в один!" Руслан Алехно 13:18Спасение от жары: 7 правил питания, которые помогут пережить зной и сохранить бодрость 12:24Новый турнир начинается: что ждет зрителей в "Смертельной битве 2" 12:05Ушел из жизни великий музыкант, чья душа звучала в каждом бите. 11:08"Я была не очень хорошей мамой": 57-летняя Татьяна Тишинская рассказала о сбежавшем в Китай сыне
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Невидимая угроза, покорившая антивирусы

Невидимая угроза, покорившая антивирусы
132

В мире появилась новая угроза, которая заставляет специалистов пересматривать подходы к защите данных. Речь идет о вредоносной программе SquidLoader, которая в июле 2025 года вызвала настоящий переполох в финансовом секторе Гонконга. Эта программа, словно хакерский шедевр, обходит почти все традиционные антивирусные системы, демонстрируя исключительную хитрость и техническую изощренность.

Как начинается атака?

Все начинается с невинного письма. Представьте, что вы получаете email на китайском языке, оформленный как официальная деловая переписка от финансовой организации. Внутри — зашифрованный RAR-архив, защищенный паролем, а в нем файл, который на первый взгляд выглядит как документ Word или системный компонент AMDRSServ.exe. Но это ловушка. При открытии файла запускается SquidLoader, который моментально копирует себя в директорию C:\Users\Public под именем setup_xitgutx.exe и начинает свою разрушительную работу.

Эта атака — классический пример фишинга, но с изюминкой. Хакеры используют методы социальной инженерии, чтобы заманить жертву. Письма, датированные, например, 31 марта 2025 года, маскируются под формы регистрации облигаций, а пароль к архиву — 20250331 — добавляет видимость легитимности. Открыв такой файл, вы невольно запускаете многоступенчатый механизм, который практически невозможно обнаружить стандартными средствами.

Многоступенчатая атака: этапы заражения

SquidLoader действует как настоящий кибершпион, тщательно скрывая свои намерения. Его работа разделена на несколько этапов, каждый из которых продуман до мелочей.

  • Распаковка и дешифровка: На первом этапе программа распаковывает зашифрованный код, используя алгоритм XOR с ключом 0xF4 и добавлением значения 19. Это позволяет активировать следующий уровень вредоносного кода, оставаясь незамеченным.
  • Обход анализа: SquidLoader загружает необходимые функции из системных библиотек (ntdll.dll, kernel32.dll), скрывая их вызовы. Указатели сохраняются в неиспользуемой области PEB, а сложные условные переходы усложняют декомпиляцию.
  • Уклонение от обнаружения: Программа проверяет наличие отладчиков, таких как OllyDbg или IDA Pro, и антивирусов, например Windows Defender. Если что-то вызывает подозрения, SquidLoader моментально завершает свою работу.
  • Обман эмуляторов: Один из самых хитрых трюков — создание потока, который «засыпает» на 16 минут. Через механизм APC и системные вызовы программа проверяет, выполняется ли код в эмуляторе. Если нет — она самоуничтожается.
  • Маскировка трафика: SquidLoader связывается с управляющим сервером, маскируя трафик под запросы к Kubernetes API. Это позволяет передавать данные, такие как IP-адрес, имя пользователя и версия ОС, незаметно для сетевых фильтров.
  • Финальный удар: В память загружается shell-код Cobalt Strike Beacon, который обеспечивает хакерам удаленный доступ и подключается к дополнительным серверам для дальнейших атак.

Каждый этап — это своего рода барьер, который SquidLoader выстраивает между собой и системами защиты. Именно эта многослойность делает его практически невидимым.

Почему SquidLoader так опасен?

SquidLoader не просто обходит антивирусы — он делает это с пугающей эффективностью. На момент анализа в июле 2025 года он показал почти нулевую детектируемость на платформах вроде VirusTotal. Это стало возможным благодаря сложным методам маскировки.

  • Динамическая обфускация строк: Программа шифрует строки, расшифровывая их только при необходимости.
  • Проверка окружения: SquidLoader ищет признаки песочниц, отладчиков и даже специфические имена пользователей, характерные для тестовых сред.
  • Фальшивые сообщения: Если что-то идет не по плану, программа выводит сообщение на китайском языке: Файл поврежден и не может быть открыт. Это требует реакции пользователя, что сбивает с толку автоматические системы анализа.
  • Атаки не ограничиваются Гонконгом. Похожие образцы были замечены в Сингапуре, Китае и Австралии, что указывает на глобальную кампанию. Все они используют схожие методы маскировки, включая поддельные запросы к Kubernetes, что говорит о координированном подходе.

Как защититься от невидимой угрозы?

Финансовые организации, как и любые компании, работающие с чувствительными данными, должны адаптироваться к новым реалиям. SquidLoader показал, что традиционные антивирусы уже не справляются с современными угрозами. Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам укрепить защиту.

  • Усиление поведенческого мониторинга. Используйте системы, которые анализируют поведение программ, а не только их сигнатуры. Это поможет выявить подозрительные процессы, даже если они маскируются.
  • Обучение сотрудников. Регулярно проводите тренинги по распознаванию фишинговых писем. Даже самое хитрое письмо можно вычислить, если быть внимательным к деталям.
  • Проверка вложений. Настройте автоматическую отправку подозрительных файлов в изолированные песочницы для анализа перед открытием.
  • Мониторинг сетевого трафика. Обращайте внимание на необычные запросы, особенно те, что имитируют легитимные сервисы, такие как Kubernetes.

SquidLoader — это не просто программа, а вызов всей индустрии кибербезопасности. Его создатели показали, что хакеры способны опережать технологии защиты, используя социальную инженерию и сложные методы уклонения. Появление SquidLoader — это тревожный сигнал для всех, кто работает с конфиденциальной информацией. Его успех в обходе антивирусов говорит о том, что киберпреступники становятся все более изобретательными. Финансовый сектор, как один из самых привлекательных для хакеров, должен быть готов к новым волнам атак.

Шоу-бизнес в Telegram

21 июля 2025, 16:16
Фото: Freepik
www.securitylab.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Станет легче: как правильно очистить организм и не навредить себе

Ульяна Суздалкина. Фото: пресс-служба
Фото: Erik Reis / IKOstudio / Ingram Images / www.globallookpress.com
Фото: West Coast Surfer / moodboard / www.globallookpress.com
Фото: Gary Burchill / moodboard / www.globallookpress.com
Фото: Ricardo Demurez / imagebroker.com / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: West Coast Surfer / moodboard / www.globallookpress.com
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com

По теме

Новая Battlefield штурмует Гибралтар: игроков ждут эпичные сражения

Вы удивитесь: известный врач назвал причины дневной сонливости

"Я его люблю": светская львица Шелягова разоткровенничалась о связи с Киркоровым

"Я его люблю": светская львица Шелягова разоткровенничалась о связи с Киркоровым
Виктория Шелягова стремительно ворвалась в российский шоу-бизнес. Она снимается в клипах, выходит в свет и близко дружит с Филиппом Киркоровым. Чему она научилась у короля российской эстрады? Этот вопрос Виктории задал корреспондент "Дни.ру" на фестивале VKfest в "Лужниках". На нашей эстраде немало звезд, которые во-многом обязаны своим восхождением на Олимп Филиппу Киркорову.

Какие знаки зодиака больше всего любят тратить деньги?

Какие знаки зодиака больше всего любят тратить деньги?
Некоторые люди с легкостью расстаются с деньгами, получая удовольствие от покупок, путешествий или ярких впечатлений. Для них деньги — это не просто средство для накоплений, а инструмент, который помогает жить полной жизнью и наслаждаться каждым моментом. Астрология подсказывает, что склонность к щедрым тратам может быть связана с определенными знаками зодиака. Расскажем о трех знаках, для которых траты – это способ самовыражения, получения новых эмоций и наслаждения жизнью. Лев: роскошь как стиль жизни Львы — это настоящие короли и королевы зодиака, и их стиль жизни полностью соответствует этому статусу.

Мир потерял еще одного талантливого режиссера

Мир потерял еще одного талантливого режиссера
Мировая киноиндустрия потеряла одного из своих выдающихся мастеров. Он ушел из жизни 20 июля 2025 года в возрасте 86 лет. Его творчество, сочетавшее динамичный сюжет, харизматичных персонажей и глубокое понимание массовой культуры, сделало его легендой кино. Этот режиссер не только создал один из самых знаковых фильмов Болливуда, но и вдохновил поколения своим искусством. Его уход – это огромная потеря для кинематографического сообщества, но его наследие будет жить в его работах. Ранние годы: путь к кинематографу Чандра Барот родился в 1939 году и начал свою карьеру в Мумбаи, сердце индийской киноиндустрии.

Скончалась знаменитая актриса: российская сцена осиротела вмиг

Скончалась знаменитая актриса: российская сцена осиротела вмиг
В Набережных Челнах скоропостижно скончалась ведущая актриса театра “Мастеровые” Светлана Акмалова. Большая утрата для театрального мира Татарстана и всей России.

Невосполнимая утрата для театра и кино: ушел из жизни талантливый актер

Невосполнимая утрата для театра и кино: ушел из жизни талантливый актер
Мировой кинематограф потерял одного из своих старейшин и талантов. Актер и писатель, чья карьера охватывала более семи десятилетий, ушел из жизни 20 июля 2025 года в возрасте 97 лет. Его работы на Бродвее, в кино и на телевидении оставили неизгладимый след в сердцах зрителей и коллег. Его уход – это потеря для мирового культурного сообщества, но его наследие останется жить в его ролях и учениках. Ранние годы: путь к сцене Том Труп родился 15 июля 1928 года в Северном Канзас-Сити, штат Миссури.

Выбор читателей

21/07ПндЛучше не делайте этого 21 июля 2025 года, в Прокопьев день, чтобы не остаться без рубля в кармане 21/07ПндSHAMAN больше не будет: композитор Матвиенко назвал имя новой звезды 19/07СбтКуриный бульон – не просто традиция: как суп помогает быстрее выздороветь 20/07ВскЗабудьте об этом 20 июля, если не хотите потерять все деньги в день Авдотьи Сеногнойки 20/07ВскКак простить обидчика: мудрый совет Будды, который освободит вашу душу 21/07ПндНевосполнимая утрата для мира музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница