"Буду еще что-то смотреть": Шура избавляется от недвижимости

Шура стал гостем фестиваля VK Fest . С исполнителем хиты "Твори добро" встретился корреспондент "Дни.ру".

В прошлом году поклонники обсуждали новость, что Шура наконец-то обзавелся собственной квартирой. Как он там обживается? "Ничего я обживаюсь, – удивил певец признанием. – По-прежнему живу в съемной. Просто купил квартиру, а она оказалась далековато от людей, с которыми мы работаем. И не только работаем, а и живем на одной улице".

О покупке, впрочем, артист не жалеет. Многие коллеги упрекали его – мол, за столько лет на сцене ничего не приобрел, ютится по съемным квартирам. А недвижимость всегда в цене – это отличная инвестиция. "Купил я ее, но ремонт не собираюсь там делать, а хочу продать и купить что-то побольше, – рассказал артист. – Там ведь всего 80 метров – моей собаке попросту негде бегать".

Шура признался, что хочет жилплощадь хотя бы в 150 "квадратов".

"У меня собака пока живет в доме у моих балетных ребят, и я даже не могу ее забрать, потому что некуда, – сокрушается музыкант. – Не в съемную же! Мне самому хватает туалета и кровати, а вот собаке нужен простор. Так что буду еще что-то искать. Руки-ноги целы, работа есть, заработаю еще!"