Тест: “За кадром”. Угадай режиссера по трем его фильмам

"Мне нужна была пауза": Киркоров рассекретил причину исчезновения на три месяца

Филипп Киркоров не выступал три месяца. После концертов в апреле в Петербурге артисту пришлось заняться здоровьем – все было настолько серьезно, что король российской эстрады даже отменил запланированный летний тур по южным курортам страны. Но он, как птица Феникс, воскрес. На радость всем нам. Корреспондент "Дни.ру" встретился с Народным артистом России. "У меня все хорошо, – счастливо улыбается Филипп.