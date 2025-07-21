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Понедельник 21 июля

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Тест: “За кадром”. Угадай режиссера по трем его фильмам

Тест: “За кадром”. Угадай режиссера по трем его фильмам
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Мы знаем в лицо актеров, цитируем фразы их героев, но часто забываем о тех, кто стоит за камерой. Режиссер – это главный создатель фильма, его душа и авторский почерк. У каждого великого советского режиссера был свой неповторимый стиль: одни создавали эксцентричные комедии, другие – трогательные мелодрамы, третьи – философские притчи. Проверьте свою эрудицию и узнайте, насколько хорошо вы знаете творцов любимого кино. Угадайте режиссера по трем его знаменитым работам!

Вопросы

  1. Фильмы: “Бриллиантовая рука”, “Иван Васильевич меняет профессию”, “Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика”.
    А) Эльдар Рязанов
    Б) Леонид Гайдай
    В) Георгий Данелия

  2. Фильмы: “Ирония судьбы, или С легким паром!”, “Служебный роман”, “Гараж”.
    А) Леонид Гайдай
    Б) Владимир Меньшов
    В) Эльдар Рязанов

  3. Фильмы: “Мимино”, “Осенний марафон”, “Афоня”.
    А) Никита Михалков
    Б) Георгий Данелия
    В) Марк Захаров

  4. Фильмы: “Москва слезам не верит”, “Любовь и голуби”, “Розыгрыш”.
    А) Владимир Меньшов
    Б) Эльдар Рязанов
    В) Петр Тодоровский

  5. Фильмы: “Солярис”, “Сталкер”, “Зеркало”.
    А) Сергей Бондарчук
    Б) Андрей Тарковский
    В) Элем Климов

  6. Фильмы: “Обыкновенное чудо”, “Тот самый Мюнхгаузен”, “Формула любви”.
    А) Марк Захаров
    Б) Юлий Райзман
    В) Ролан Быков

  7. Фильмы: “Семнадцать мгновений весны”, “Карнавал”, “Три тополя на Плющихе”.
    А) Станислав Говорухин
    Б) Татьяна Лиознова
    В) Динара Асанова

  8. Фильмы: “Война и мир”, “Судьба человека”, “Они сражались за Родину”.
    А) Юрий Озеров
    Б) Станислав Ростоцкий
    В) Сергей Бондарчук

Правильные ответы

Проверьте, насколько хорошо вы знаете “генералов” советского кино!

  1. Б) Леонид Гайдай (Мастер эксцентричной комедии)
  2. В) Эльдар Рязанов (Мастер лирической и сатирической трагикомедии)
  3. Б) Георгий Данелия (Создатель уникального жанра “печальной комедии”)
  4. А) Владимир Меньшов (Режиссер всенародно любимых фильмов, получивших мировое признание)
  5. Б) Андрей Тарковский (Всемирно известный режиссер-философ, автор сложного киноязыка)
  6. А) Марк Захаров (Мастер телевизионных фильмов-притч с блестящими актерскими составами)
  7. Б) Татьяна Лиознова (Режиссер, блестяще работавшая в совершенно разных жанрах)
  8. В) Сергей Бондарчук (Мастер монументальных исторических и военных эпопей)

Надеемся, тест был не только сложным, но и интересным, и помог вспомнить имена великих творцов.

Шоу-бизнес в Telegram

21 июля 2025, 11:42
Фото: кадр из кинофильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: узнай любимый советский киношедевр по одному кадру с врачом

Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
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