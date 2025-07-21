Тест: “За кадром”. Угадай режиссера по трем его фильмам

Вопросы
Фильмы: “Бриллиантовая рука”, “Иван Васильевич меняет профессию”, “Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика”.
А) Эльдар Рязанов
Б) Леонид Гайдай
В) Георгий Данелия
Фильмы: “Ирония судьбы, или С легким паром!”, “Служебный роман”, “Гараж”.
А) Леонид Гайдай
Б) Владимир Меньшов
В) Эльдар Рязанов
Фильмы: “Мимино”, “Осенний марафон”, “Афоня”.
А) Никита Михалков
Б) Георгий Данелия
В) Марк Захаров
Фильмы: “Москва слезам не верит”, “Любовь и голуби”, “Розыгрыш”.
А) Владимир Меньшов
Б) Эльдар Рязанов
В) Петр Тодоровский
Фильмы: “Солярис”, “Сталкер”, “Зеркало”.
А) Сергей Бондарчук
Б) Андрей Тарковский
В) Элем Климов
Фильмы: “Обыкновенное чудо”, “Тот самый Мюнхгаузен”, “Формула любви”.
А) Марк Захаров
Б) Юлий Райзман
В) Ролан Быков
Фильмы: “Семнадцать мгновений весны”, “Карнавал”, “Три тополя на Плющихе”.
А) Станислав Говорухин
Б) Татьяна Лиознова
В) Динара Асанова
Фильмы: “Война и мир”, “Судьба человека”, “Они сражались за Родину”.
А) Юрий Озеров
Б) Станислав Ростоцкий
В) Сергей Бондарчук
Правильные ответы
Проверьте, насколько хорошо вы знаете “генералов” советского кино!
- Б) Леонид Гайдай (Мастер эксцентричной комедии)
- В) Эльдар Рязанов (Мастер лирической и сатирической трагикомедии)
- Б) Георгий Данелия (Создатель уникального жанра “печальной комедии”)
- А) Владимир Меньшов (Режиссер всенародно любимых фильмов, получивших мировое признание)
- Б) Андрей Тарковский (Всемирно известный режиссер-философ, автор сложного киноязыка)
- А) Марк Захаров (Мастер телевизионных фильмов-притч с блестящими актерскими составами)
- Б) Татьяна Лиознова (Режиссер, блестяще работавшая в совершенно разных жанрах)
- В) Сергей Бондарчук (Мастер монументальных исторических и военных эпопей)
Надеемся, тест был не только сложным, но и интересным, и помог вспомнить имена великих творцов.