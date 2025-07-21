В ДТП трагически погиб экс-участник популярной рок-группы вместе с женой: скорбит вся страна

Трагически погибли бывший участник группы The Hatters Вадим Рулев и его жена Екатерина. Вспоминаем его вклад в музыку, их историю любви и то, за что пару любили друзья и фанаты.

Музыкальный мир потрясла новость, от которой сжимается сердце: в аварии погиб бывший тромбонист группы The Hatters Вадим Рулев. Трагедия усугубляется тем, что вместе с ним погибла его супруга Екатерина Беляева. Они были неразлучны в жизни и ушли вместе.

По данным МВД, пара ехала на мотоцикле и попала в ДТП. Вадим был неотъемлемой частью “золотого состава” группы, а Екатерина — его музой и верной спутницей. Вспоминаем, каким был его вклад в музыку, какой была их история и почему этот уход — огромная потеря для всех, кто их знал.

Любовь, творчество и дорога: Вадим и Екатерина

За ярким сценическим образом музыканта стояла красивая история любви. Вадим и Екатерина были не просто парой, а настоящим единым целым. Их общие увлечения и взгляды на жизнь делали их союз невероятно гармоничным.

Екатерина Беляева была талантливым фотографом. Ее объектив часто ловил живые, непостановочные моменты, и, конечно, главным героем ее работ нередко становился Вадим. Она была не просто “женой музыканта”, а полноценным участником творческой тусовки, своим человеком в кругу друзей и коллег мужа.

Их объединяла общая страсть — мотоциклы и путешествия. Социальные сети пары пестрят фотографиями с совместных поездок, наполненных духом свободы и романтики. Дорога была их стихией. Тот факт, что их жизни оборвались именно на мотоцикле, делает эту трагедию еще более горькой и пронзительной. Они погибли, занимаясь тем, что любили.

“Скорбим. Вы были нам близкими друзьями”: реакция группы

Коллектив The Hatters одним из первых сообщил о трагедии. В их словах сквозит боль от потери не одного, а сразу двух близких людей.

“Вчера не стало нашего друга Вадима Рулева и его жены Екатерины. Скорбим. Вы были нам близкими друзьями, с которыми мы прошли через многое. Светлая память. Соболезнования родным и близким”, — говорится в официальном аккаунте группы.

Душа цыганского панка: вклад Рулева в музыку The Hatters

Вадим Рулев был в составе группы в самый важный период — на старте. Его тромбон — это не просто фоновый инструмент, а один из столпов, на которых держался весь саунд The Hatters.

Дискография с участием Вадима Рулёва:

Альбом “Полная шляпа” (2017)

Альбом “Forever Young, Forever Drunk” (2018)

EP “Три внутри” (2017)

Синглы периода 2016-2018 гг.

Знаковые песни, где тромбон Рулева слышен ярче всего:

“Russian Style”

“Зима”

“Да, со мной не просто”

“Forever Young, Forever Drunk”

“Наружу изнутри”

“Сильная женщина”

Заслуги и достижения в составе группы

Будучи участником The Hatters в период их стремительного взлета, Вадим Рулев разделил с группой все ключевые достижения того времени.

Период Вклад и роль Достижение группы в этот период 2016-2018 Формирование фирменного звучания группы, создание узнаваемых партий тромбона. Взрывной рост популярности, миллионы просмотров на YouTube. 2017 Участие в записи дебютного альбома “Полная шляпа”. Выступления на главных фестивалях страны (“Нашествие”, “Доброфест”). 2018 Запись альбома “Forever Young, Forever Drunk”. Большие сольные концерты на крупнейших площадках Москвы и Петербурга.

Народная любовь: за что фанаты ценили Вадима

Преданные фанаты прекрасно понимали, что магия The Hatters создается всей командой. Многие знали Вадима не только как талантливого музыканта, но и как часть яркой и красивой пары. Его ценили за:

Невероятную энергию на сцене. Он не просто играл, а жил музыкой, его движения и харизма были частью общего шоу.

Создание “той самой атмосферы”. В комментариях под новостью о трагедии фанаты пишут: “Без его тромбона не было бы того драйва”, “Часть души группы ушла вместе с ним”.

Узнаваемый звук. Его партии были настолько яркими, что многие могли напеть их отдельно от вокала. Это признак настоящего таланта.

Уход Вадима Рулева и Екатерины Беляевой — это история о том, как оборвались две жизни, полные любви, музыки и дороги. Умолк инструмент, который был голосом целой эпохи для тысяч людей, и погас свет в глазах его любимой женщины. Их музыка, фотографии и светлая память навсегда останутся в альбомах The Hatters и в сердцах всех, кто их знал и любил.