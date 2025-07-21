Невосполнимая утрата для театра и кино: ушел из жизни талантливый актер

Мировой кинематограф потерял одного из своих старейшин и талантов. Актер и писатель, чья карьера охватывала более семи десятилетий, ушел из жизни 20 июля 2025 года в возрасте 97 лет. Его работы на Бродвее, в кино и на телевидении оставили неизгладимый след в сердцах зрителей и коллег. Его уход – это потеря для мирового культурного сообщества, но его наследие останется жить в его ролях и учениках.

Ранние годы: путь к сцене

Том Труп родился 15 июля 1928 года в Северном Канзас-Сити, штат Миссури. Его страсть к актерскому мастерству проявилась рано, и в начале 1950-х годов он отправился в Нью-Йорк, чтобы учиться у легендарной Уты Хаген в студии Герберта Бергхофа на Манхэттене. Этот период заложил фундамент для его карьеры, где он оттачивал мастерство театрального актера. Его дебют на Бродвее в 1957 году в роли Питера в оригинальной постановке Дневника Анны Франк стал знаковым событием, продемонстрировав его способность глубоко вживаться в сложные образы.

Театральная и кинематографическая карьера

Труп был прежде всего человеком театра. Его участие в таких постановках, как Лев зимой, Игра в джин и День отца, принесло ему признание критиков и любовь зрителей. В 2002 году он и его супруга, актриса Кэрол Кук, были удостоены премии Овация в Лос-Анджелесе за выдающиеся достижения в карьере. На большом экране Труп запомнился ролями в фильмах Бригада дьявола (1968) и Герои Келли (1970), где его харизма и профессионализм добавляли глубину даже второстепенным персонажам. На телевидении он появлялся в культовых сериалах, таких как Звёздный путь (Арена, 1967) и Миссия невыполнима (Действие, 1967), демонстрируя универсальность своего таланта.

Избранная фильмография

Большой Рыбак (1959): Джеймс.

Звездный путь (1967): Лейтенант Гарольд, эпизод Арена.

Миссия невыполнима (1967): Дэвид Дэй, эпизод Действие.

Бригада дьявола (1968): Рядовой Эл Манелла.

Че! (1969): Фелипе Муньос.

Герои Келли (1970): Капрал Джоб.

Мой личный Айдахо (1991): Джек Фейвор.

Педагогическая деятельность: наследие наставника

Том Труп был не только актером, но и педагогом, страстно преданным передаче знаний. Вместе с Чарльзом Нельсоном Рейли он основал Факультет — актерскую школу в Лос-Анджелесе, которая стала домом для многих начинающих артистов. Его подход к обучению был основан на глубоком уважении к ремеслу и стремлении вдохновлять учеников на поиск собственной творческой истины. Эта школа стала важной частью его наследия, воспитав множество талантливых актёров.

Личная жизнь: любовь и партнерство

Том Труп был женат на актрисе Кэрол Кук с 1964 года до ее смерти в 2023 году. Их брак длился почти шесть десятилетий и был примером творческого и личного союза. Вместе они делили сцену и жизнь, поддерживая друг друга в профессиональных и личных начинаниях. Их совместная работа и взаимная преданность искусству сделали их одной из самых уважаемых пар в театральном мире.

Последние годы и уход

Том Труп оставался активным в театральной и педагогической деятельности до последних лет своей жизни. Он умер в своем доме в Беверли-Хиллз 20 июля 2025 года, оставив после себя богатое наследие. Его уход вызвал волну скорби среди коллег, учеников и поклонников, которые отмечают его вклад в искусство и его непревзойдённое мастерство. Похороны пройдут в узком кругу семьи в Лос-Анджелесе, а мемориальная церемония запланирована на конец июля.

Том Труп оставил после себя наследие, которое продолжает вдохновлять. Его роли на сцене и экране, его педагогическая деятельность и его преданность искусству сделали его фигурой, чье влияние ощущается и сегодня.