"Появятся дети": 39-летняя Ольга Бузова поделилась сокровенным

Грандиозный фестиваль VKфест отшумел уже в десятый раз. И каждый год он становится все масштабнее – кажется, нет такого артиста, который бы не участвовал в нем. Ольга Бузова блистает здесь уже девять лет – столько длится ее сольная музыкальная карьера.

В первый день фестиваля Ольга Бузова поразила внешним видом – на ковровой дорожке она появилась в образе Мэрилин Монро. Оно вообще тщательно продумывает каждый выход в свет, стремясь к идеальности во всем. Поэтому и говорят про нее так много.

А во второй день VKфест она порадовала 45-минутным сэтом из лучших хитов, причем петь ей пришлось под дождем, как и недавно на "Славянском базаре в Витебске". А за кулисами певица поделилась сокровенной мечтой. "Все очень просто, – сказала Ольга. – Самое дорогое не купишь за деньги. Самое желаемое не можешь приобрести "по щучьему велению" – Самое бесценное не всегда происходит тогда, когда этого хочешь. Моя самая большая мечта – чтобы все были живы и здоровы, чтобы у меня была большая семья. И большая любовь, благодаря которой появятся дети".

Напомним, с 26 июня 2012-го по 30 декабря 2016-го звезда была женой футболиста Дмитрия Тарасова. Потом много писали о ее романе с Давидом Манукяном. Но на деле она уже почти десять лет одна – подходящего мужчину оказалось найти очень непросто. Как говорится, мало половин...