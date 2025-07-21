Лучше не делайте этого 21 июля 2025 года, в Прокопьев день, чтобы не остаться без рубля в кармане

21 июля – Прокопьев день, начало жатвы. Узнайте, почему в этот день нельзя лениться, ссориться и жаловаться, чтобы не остаться без урожая и достатка.

В народном календаре 21 июля отмечается Прокопьев день, или Прокопий-Жатвенник. Это не просто дата, а важный рубеж: традиционно именно с этого дня начиналась активная жатва ржи — главного злака, кормившего весь год.

Наши предки верили, что в такой ответственный период любое неверное действие или даже мысль могли повлиять на судьбу всего урожая, а значит, и на благосостояние семьи. Чтобы не навлечь на себя голод, болезни и нищету, в Прокопьев день существовал ряд строгих запретов, которые стоит помнить и сегодня.

Прокопий-Жатвенник: день, решающий судьбу урожая

Название “Прокопий-Жатвенник” говорит само за себя. Этот день посвящен преподобному Прокопию Вятскому, но его народное значение гораздо шире и глубже. В старину верили, что именно с 21 июля природа “отдает” свои плоды, и от усердия и правильного поведения человека зависит, насколько щедрым будет этот дар.

Считалось, что любое промедление или легкомыслие в этот день может обернуться потерей урожая, болезнями или даже голодом. Поэтому правила поведения 21 июля были особо строгими и направленными на усердие, мир и благополучие.

Главные запреты 21 июля: чего категорически нельзя делать в Прокопьев день

Чтобы не навредить себе и не лишиться будущего достатка, наши предки строго соблюдали эти табу:

1. Категорически нельзя лениться и бездельничать

Это самый главный запрет Прокопьева дня. 21 июля — время начала жатвы, и каждая минута дорога. Считалось, что тот, кто будет лениться, бездельничать или спать дольше обычного в этот день, “проспит” свое счастье и урожай. Леность в Прокопьев день сулила бедность, нищету и неудачи в делах на весь год. Поэтому люди старались встать пораньше и хоть немного поработать, даже если не в поле.

2. Нельзя ссориться, ругаться и сквернословить

Мир и гармония в этот день были особенно важны. Любая ссора, брань или конфликт 21 июля могли “спугнуть” удачу и урожай. Предки верили, что негативные эмоции и слова “отравляют” землю, и она не даст полных плодов. Поэтому старались избегать споров, сохранять доброжелательную атмосферу и не сквернословить. Раздоры в семье в этот день могли привести к большим неприятностям.

3. Нельзя жаловаться на жизнь, бедность или усталость

Жалобы и уныние в Прокопьев день считались серьезным грехом. Наши предки верили, что такие мысли и слова притягивают еще больше проблем и лишений. Тот, кто жаловался на бедность, рисковал еще больше погрязнуть в ней. А жалобы на усталость могли привести к реальным болезням и потере сил. В этот день нужно было быть благодарным за то, что есть, и с надеждой смотреть в будущее.

4. Нельзя давать зерно, семена или хлеб в долг

Учитывая, что это начало жатвы, зерно и хлеб были символом будущего урожая и достатка. Считалось, что если дать их в долг 21 июля, то можно “отдать” свою будущую удачу, плодородие земли и благополучие. Возвращенный долг все равно не принесет той же энергии. Поэтому в Прокопьев день старались не делиться даже малым количеством зерна, чтобы не лишиться своего урожая.

5. Нельзя спать после обеда

Этот запрет тесно связан с первым. В Прокопьев день считалось, что если человек уснет после полудня, то он “проспит” важную энергию дня, упустит возможности и не сможет набраться сил для предстоящей жатвы. Такой сон мог стать причиной вялости и невезения.

Что можно и нужно делать 21 июля?

Чтобы привлечь удачу и получить хороший урожай, в Прокопьев день советовали: