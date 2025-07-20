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Воскресенье 20 июля

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Горячо: красотки из "Блестящих" до утра дарили любовь возбужденной толпе

Горячо: красотки из "Блестящих" до утра дарили любовь возбужденной толпе
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Страз и пайеток было много еще у входа в клуб на нарядах гостей. Блестело и все внутри. И стало сразу понятно: сегодня тут выступает группа "Блестящие". Корреспондент "Дни.ру" тоже подпевал их хитам.

Выступить в небольшом клубе намного тяжелее, чем в концертном зале. Ведь в камерном пространстве ты – как на ладони. Внимательная публика оценит и фигуру, и одежду, и вокал, и умение двигаться.

Вдвойне труднее выступать в клубе "Центральная станция", что на улице Ленинская слобода в Москве. Сюда приходят девушки и парни, тонко чувствующие красоту, понимающие в искусстве, искушенные зрелищами, трепетные, ранимые, восторженные. Поэтому концерт тут – словно экзамен. Если тебя приняли и полюбили именно в этом увеселительном заведении, значит, и вся публика твоя.

В разное время тут выходили на сцену Лолита, Ольга Бузова, Сергей Лазарев, Татьяна Овсиенко. Месяц назад клубный концерт дала и Татьяна Буланова. И так исполнительнице хита "Ясный мой свет" понравились и место, и слушатели, что в августе она будет петь тут "на бис".

А сейчас блистали "Блестящие". Когда-то на эстраде бытовало выражение: "Отчетный концерт". И это выступление созданного продюсером Андреем Грозным коллектива можно считать именно таковым, ведь группе в этом году исполняется 30 лет. Менялись участницы и образы, но неизменными оставалась сексуальность, легкость, красота. Ну и песни их – простые, но заводные! – знают все.

"А я все летала", "Восточные сказки", "За четыре море" – на концерте зрители пели в унисон с "Блестящими", а порой и заглушая "Блестящих". В этих хитах хотя и нет глубинной философии, но зато много света, энергии, позитива, особенно важных в наше непростое и тревожное время.

Особое внимание было к Надежде Ручке – "старожилке" нынешнего состав группы. Она пришла в "Блестящие" в 2004-м и с небольшим перерывом работает по сей день. Кажется, время не имеет над ней власти – она такая же точеная, стильная и молодая, какой была 21 год назад.

Словом, концерт удался. Было горячо во всех смыслах. Артистки пили воду, спорили за место у вентилятора, а возбужденная видом и голосами красоток их "Блестящих" толпа ревела. А они до утра дарили со сцены свою любовь тем, кто особенно остро в ней нуждается.

Шоу-бизнес в Telegram

20 июля 2025, 11:44
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Роковая красотка Юлия Волкова.
Яковлев в новом клипе филигранно передал характер героя, его страсть и одержимость. "Я - ловец душ, человек, который охотится за волшебством, в надежде прикоснуться к таинству! Я - искатель, охотник, немножечко коллекционер и немножечко парфюмер!" – с восторгом рассказал о своей работе певец и актер.
На торжестве был и продюсер "Иванушек" Игорь Матвиенко.
Эффектная Надя Ручка в этот вечер сияла.
Олег Яковлев и певица Лоя.
Ксения Новикова и ее муж Алексей Сорокин.
Гости праздника отметили, что Олег не стареет и ему все еще 25.

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