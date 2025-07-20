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Воскресенье 20 июля

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Этих собак лучше не держать в квартире: вот почему

Этих собак лучше не держать в квартире: вот почему
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Выбор собаки для проживания в квартире требует тщательного подхода. Многие породы по своим физиологическим и поведенческим особенностям просто не подходят для ограниченного пространства городской квартиры. Такие питомцы нуждаются в больших нагрузках, активном движении и просторной территории, что обычно сложно обеспечить в условиях многоквартирного дома.

Основные причины, по которым некоторые породы не подходят для квартирного содержания

  • Высокая энергичность и потребность в физической активности.

  • Большие габариты, создающие неудобства в помещении.

  • Инстинкты охраны территории и склонность к лаю.

  • Особенности здоровья и ухода, требующие специфических условий.

Породы, которым не место в квартире

ПородаПричина неприспособленности к квартиреДополнительные особенности
Аляскинский маламутПородная потребность в длительных бегах и работе на свежем воздухеЕздовая собака; требует очень много движения
Сибирский хаскиВысокая активность и выносливость, нуждаются в трёхразовых долгих прогулкахЕсли энергию не выплескивать — могут портить вещи
ЛайкиУпрямство и инстинкты охотника требуют активной работы и пространстваПлохо переносят ограничение пространства
Тибетский мастифБольшие размеры, громкий лай по ночам, требование охранять территориюНуждается в частном доме с участком
СенбернарОчень большие габариты, склонен к слюнотечениюТребует частого ухода и влажного климата
Акита-инуПотребность в частых прогулках и дрессировке, возможна линька в квартиреНужна постоянная физическая нагрузка
Среднеазиатская и кавказская овчаркиТребуют открытого пространства и много движенияЛучший вариант — частный дом и двор
Американский бандог, бэндог, булли куттаВысокая предрасположенность к агрессии и силе, опасны в ограниченном пространствеНе рекомендуются к содержанию в городе
АкбашСклонность к охранному поведению и большим нагрузкамПастушья порода, нуждается в вольере
Бразильский и алапахский бульдоги (отто), амбульдогАгрессия, сложный характер и физическая активностьРиск конфликтов при ограниченном пространстве

Дополнительные породы с ограничениями для квартиры

  • Бордер колли: интеллигентные и энергичные, требуют много умственной и физической нагрузки.

  • Джек Рассел терьер: маленький, но гиперактивный, не подходит пожилым и семьям с детьми без опыта.

  • Волкособы и гибриды с волком: непредсказуемое поведение и высокий риск агрессии.

  • Ньюфаундленд: крупный, требовательный в уходе и пространстве.

Почему эти породы не подходят для квартиры

  • Нехватка физических нагрузок приводит к негативному поведению: разрушение мебели, постоянный лай, тревога.

  • Ограниченное пространство в квартире не способно удовлетворить инстинкты и потребности в движении.

  • Шум и размер могут создавать дискомфорт и сложности с соседями.

  • Некоторые породы склонны к сильной линьке или слюнотечению, что усложняет уход в небольшой квартире.

Рекомендации

Если вы живете в городе и хотите домашнего питомца, стоит выбирать породы, которые изначально приспособлены к жизни в квартире — с низкой энергичностью, небольшими размерами и спокойным характером. Некоторые из таких пород — болонки, мопсы, французские бульдоги (но не все бульдоги!), карликовые пудели, бассеты и др.

Если же вы мечтаете о крупной или активной собаке из перечисленных выше пород, лучше подумать о жизни в частном доме с огороженным двором и возможностью много гулять и тренировать питомца.

При выборе собаки обязательно учитывайте требования каждой породы к пространству, физической активности и характеру, чтобы обеспечить комфорт и себе, и питомцу. Это поможет избежать проблем с поведением животного и сохранит хорошие отношения в семье и с соседями.

Шоу-бизнес в Telegram

20 июля 2025, 16:46
Фото: "ДНИ.РУ"
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

ТЕСТ: угадайте советский фильм по даме с собачкой в кадре

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
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Фото: кадр из фильма

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