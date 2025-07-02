Об этом мало кто знает: как одна фраза раскрыла сюжетный поворот фильма "Матрица"

Страна оплакивает легендарного поэта 90-х Тесты Люди несут цветы к дому Николаева Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечестваНе стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества Не стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мираНе стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мира Ушел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечестваУшел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечества Весь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утратаВесь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата

Лента новостей

Среда 2 июля

18:24Об этом мало кто знает: как одна фраза раскрыла сюжетный поворот фильма "Матрица" 16:52Анджелина Джоли: буря в семье и надежда на старшего сына 15:44Дочь Агутина вышла замуж за иностранца и уехала из России – реакция певца и его семьи на событие 15:28На станции метро "Академическая" установили эскалаторы 15:08Ученые исследуют биоразнообразие водоемов в национальном парке "Лосиный Остров" 14:47Невосполнимая потеря: ушел чемпион, жизнь которого была боем 14:26За малайскими медвежатами из Московского зоопарка теперь можно наблюдать онлайн 14:07Переразметка на Садовом кольце позволила водителям сократить время в пути 14:04Кумир молодежи Прохор Шаляпин поделился секретом счастья и уроками жизни 13:16Невосполнимая утрата – мир лишился выдающейся оперной дивы 13:01Фестиваль "Ретрорейс" соберет на Воробьевых горах любителей автотехники 12:32Тест: угадайте советские фильмы по кадрам с иконами стиля СССР 12:17Юным москвичам предложили проверить знания об архитектуре столицы 12:11Мир покинула легенда, чья душа пела для мира 11:54Плавание, бокс, пилатес: жители ЗАО могут выбрать спортивные занятия на свой вкус 10:56Почему весь мир сошел с ума по Лабубу? История миллиардера, покорившего модниц 10:28Ушел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта 10:20Концерт перенесен: переживший инсульт Носков не смог выйти на сцену 10:15Участниками чемпионата в "Камень, ножницы, бумагу" на Тверском бульваре стали более 10 тысяч человек 09:46МГПУ организует летний фестиваль на крыше 06:35Тест: угадайте летний фильм из СССР по 1 кадру с героями на даче 03:12Что нельзя делать 2 июля, в Зосиму Пчельник, чтобы не заболеть 00:17Ушел из жизни прославленный хирург – его вклад в медицину перевернул мировую историю 22:39Утрата эпохи: Франция простилась с выдающейся звездой литературы и кино 20:57Свадьба Ксении Бородиной: сказка, покорившая сердца и сплетни на фоне праздника – все подробности 19:33ТЕСТ для профи: угадайте советский фильм по культовым автомобилям на экране 18:2134 года назад вышел советский фильм "Гений" – роль мошенника изменила жизнь Александра Абдулова 17:43Мир прощается с яркой танцовщицей и моделью – невосполнимая утрата и трагедия 17:14Народная принцесса: жизнь и наследие Дианы Спенсер – великой женщины своего времени 16:26На стало известного шоумена – с его уходом мир потерял яркую звезду телепередач 16:21ТЕСТ: угадайте советский фильм по ребенку на экране 16:19В МИА "Россия сегодня" обсудили итоги 16-й международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости" 16:08Схемы речных маршрутов в Москве изменились 15:12Мари Краймбрери потеряла почти миллион при установке кухни – певица допустила 3 грубые ошибки 15:07Московский марафон тренировок собрал более 100 тысяч участников 14:59В Подмосковье открылся первый роботизированный распределительный центр "Магнита" 14:07"Прощайся с жизнью": Розенбаум рассказал о самой большой беде среди творческих людей 13:22На северо-востоке Москвы проложат новый велопешеходный маршрут 13:22Тест: угадайте советские фильмы по роскошному ювелирному украшению героини 12:53Москвичи оценят спортивные площадки в зонах отдыха у воды 12:28Грузинские бабушки готовят хинкали вкуснее шеф-поваров! 12:07Уход талантливого телеведущего стал болезненным ударом для всех – мир оплакивает мастера 11:51Что нельзя делать 1 июля, в Ярилин день, чтобы не отпугнуть удачу 11:40ТЕСТ: угадайте знаменитый советский кинофильм по кадру с телефоном 11:39В парке "Сокольники" выхаживают раненых хищных птиц и ведут просветительную работу 11:04Огромная потеря для всех: ушел на небеса прославленный актер, режиссер и клоун 10:42В Москве определили самую финансово грамотную семью 10:20В плане на капремонт в 2025 году – 60 столичных домов в стиле неоклассики 09:50На природных территориях Москвы обосновались бобры и ондатры 06:27Тест: угадайте названия фильмов по 1 кадру с вертолетом из СССР
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Об этом мало кто знает: как одна фраза раскрыла сюжетный поворот фильма "Матрица"

Об этом мало кто знает: как одна фраза раскрыла сюжетный поворот фильма "Матрица"
73

Фильм "Матрица", вышедший в 1999 году, остается одной из самых культовых кинолент в истории благодаря своей уникальной эстетике. Спустя десятилетия после премьеры зрители продолжают находить в картине скрытые детали. И одна из них – намек на главный сюжетный поворот – предательство Сайфера, оказывается, все спрятано в одной из самых запоминающихся цитат фильма.

Отсылка к «Волшебнику страны Оз» и ее значение

После того как Нео принимает красную таблетку, начинается его путешествие в реальный мир. В этот момент Сайфер, обращаясь к Нео, произносит фразу: "Пристегни ремень, Дороти, и скажи Канзасу: "Прости и прощай".

На первый взгляд, это лишь остроумная отсылка к классическому фильму 1939 года "Волшебник страны Оз". Но при более внимательном рассмотрении становится ясно, что выбор именно этой цитаты не случаен и отражает внутренний конфликт Сайфера.

В отличие от Морфеуса, чья миссия пропитана идеями из "Алисы в Стране чудес", Сайфер выбирает отсылку к истории, которая символизирует противоположные ценности. «Алиса в Стране чудес» подчеркивает важность сомнений в реальности, поиска истины и самопознания — принципы, которые лежат в основе борьбы Морфеуса против системы Матрицы.

Напротив, история Дороти из "Волшебника страны Оз" связана с желанием вернуться домой, в знакомый и безопасный мир. Сайфер, цитируя этот фильм, невольно выдает свое стремление вернуться в комфортную иллюзию Матрицы, отвергая ценности Морфеуса.

Различия в философии героев

Отсылки к двум разным литературным произведениям — "Алисе в Стране чудес" и "Волшебнику страны Оз" — подчеркивают фундаментальное различие между героями.

  • Для Морфеуса красная таблетка символизирует освобождение разума и борьбу с системой контроля. Его миссия заключается в пробуждении людей, готовых принять правду, какой бы тяжелой она ни была.
  • Сайфер же, напротив, сожалеет о своем выборе покинуть Матрицу. Его отсылка к Дороти, мечтающей о возвращении в Канзас, отражает его тоску по утраченной иллюзии, где жизнь была проще и приятнее.Эта деталь не только выделяет Сайфера среди других членов экипажа, но и намекает на его будущие действия.

В «Волшебнике страны Оз» Дороти должна уничтожить Злую Ведьму Запада, чтобы вернуться домой. В контексте «Матрицы» Морфеус становится для Сайфера своего рода препятствием, которое нужно устранить, чтобы достичь желаемого — возвращения в Матрицу.

Культовый ужин с агентом Смитом

И еще один важный момент, подтверждающий намерения Сайфера — сцена его ужина с агентом Смитом. В этом эпизоде Сайфер открыто выражает свое отвращение к реальному миру и желание вернуться в Матрицу, где он мог бы жить в комфорте и неведении. Эта сцена не только подтверждает его внутренний конфликт, но и напрямую указывает на его план предать Морфеуса и экипаж.

Сайфер договаривается с агентами о сдаче Морфеуса в обмен на возвращение в Матрицу. Его действия становятся кульминацией всех намеков, которые были разбросаны по фильму, начиная с цитаты о Дороти. Эта сцена подчеркивает, что предательство Сайфера не было спонтанным решением, а результатом его глубокого разочарования в реальности и неприятия миссии Морфеуса.

Скрытые намеки и мастерство «Матрицы»

Сила «Матрицы» заключается в ее способности вплетать сложные идеи и намеки в кажущиеся простыми сцены. Отсылка к "Волшебнику страны Оз" — тщательно продуманный элемент, который раскрывает характер Сайфера и предвещает его предательство. Такие детали делают фильм многослойным, побуждая зрителей возвращаться к нему снова и снова, чтобы находить новые смыслы.

Шоу-бизнес в Telegram

2 июля 2025, 18:24
Фото: скриншот / Matrix
screenrant.com✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: угадайте фильм по кадру с питомцем

Фото: Youtube/@listok2336
Фото: Youtube/@centralpartnership
Фото: Youtube/@iVideos
Фото: Youtube/@iVideos
Фото: Youtube/@FilmsPro
Фото: Youtube/@UniversalPicturesRus

По теме

Какой фантастический фильм посмотреть вечером

Холостяка Киану Ривза заметили во время покупки кольца

Анджелина Джоли: буря в семье и надежда на старшего сына

Анджелина Джоли: буря в семье и надежда на старшего сына
Жизнь Джоли напоминает американские горки: судебные тяжбы с Брэдом Питтом из-за винодельни, бесконечные заголовки в прессе и, главное, – заботы о шестерых детях. Двое из них, Пакс и Шайло, особенно беспокоят актрису. В последние годы двое из детей Джоли, Пакс и Шайло, все чаще оказываются в центре внимания.

Дочь Агутина вышла замуж за иностранца и уехала из России – реакция певца и его семьи на событие

Дочь Агутина вышла замуж за иностранца и уехала из России – реакция певца и его семьи на событие
Дочь известного российского певца Леонида Агутина, 29-летняя Полина Воробьева, недавно вышла замуж за своего возлюбленного, франко-алжирского предпринимателя Жуанa Битегу. Теперь молодая пара начинает новую главу своей жизни в Англии, где они планируют построить совместное будущее.

Невосполнимая потеря: ушел чемпион, жизнь которого была боем

Невосполнимая потеря: ушел чемпион, жизнь которого была боем
Мир стал тише. Ушла легенда, чьи кулаки рисовали победы на ринге, а сердце билось в ритме гоночных трасс. Его жизнь была словно яркая вспышка – от боксерских перчаток до руля раллийного автомобиля. Вы, возможно, слышали его имя, видели его бои или восхищались его смелостью. Путь бойца: от ринга до славыИстория Михай Леу началась в 1977 году, когда мальчишка из Румынии впервые надел боксерские перчатки в клубе Hunedoara Constructorul.

Кумир молодежи Прохор Шаляпин поделился секретом счастья и уроками жизни

Кумир молодежи Прохор Шаляпин поделился секретом счастья и уроками жизни
Несколько лет назад имя Прохора Шаляпина связывали с громкими ток-шоу и эпатажными выходками. Сегодня он стал иконой для молодежи, чьи идеи о жизни превращаются в мемы, а философия наслаждения каждым днем собирает миллионы лайков. На премьере сериала "Этерна" в кинотеатре «Октябрь» артист пришел поддержать молодого актера Алексея Лукина и поделился своими мыслями о жизни.

Невосполнимая утрата – мир лишился выдающейся оперной дивы

Невосполнимая утрата – мир лишился выдающейся оперной дивы
В июле 2025 года оперный мир осиротел. Ушла из жизни мексиканская дива, чье сопрано завораживало миллионы. Ее голос был не просто звуком – он был эмоцией, страстью, жизнью. Сегодня мы вспоминаем великую певицу, чья карьера стала легендой, а уход – невосполнимой утратой. Путь к звездамДжильда Крус-Ромо родилась 12 февраля 1940 года в Гвадалахаре, Мексика.

Выбор читателей

01/07ВтрОгромная потеря для всех: ушел на небеса прославленный актер, режиссер и клоун 01/07ВтрМир прощается с яркой танцовщицей и моделью – невосполнимая утрата и трагедия 01/07ВтрОмар Хайям объяснил, почему нельзя рассказывать друзьям о бедах – его слова вас удивят 01/07ВтрСвадьба Ксении Бородиной: сказка, покорившая сердца и сплетни на фоне праздника – все подробности 02/07СрдУшел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта 01/07Втр"Прощайся с жизнью": Розенбаум рассказал о самой большой беде среди творческих людей