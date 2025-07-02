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Анджелина Джоли: буря в семье и надежда на старшего сына

Анджелина Джоли: буря в семье и надежда на старшего сына
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Жизнь Джоли напоминает американские горки: судебные тяжбы с Брэдом Питтом из-за винодельни, бесконечные заголовки в прессе и, главное, – заботы о шестерых детях. Двое из них, Пакс и Шайло, особенно беспокоят актрису.

В последние годы двое из детей Джоли, Пакс и Шайло, все чаще оказываются в центре внимания. Паксу 21 год, и его жизнь, кажется, вышла из-под контроля. За последний год он трижды попадал в аварии на электрическом велосипеде, одна из которых привела к серьезной травме головы. Недавний случай, когда его видели выходящим из стриптиз-клуба в Лос-Анджелесе в нетрезвом виде, только усилил беспокойство матери.

Шайло, которой исполнилось 19, тоже изменилась. Из тихой и замкнутой девочки она превратилась в ночную тусовщицу, проводя время с друзьями-танцорами и возвращаясь домой далеко за полночь. Для Анджелины это стало настоящим испытанием. Она чувствует, что ее влияние на детей слабеет, и это вызывает у нее тревогу.

Мэддокс: надежда и опора

Среди всех трудностей Анджелина всегда могла положиться на своего старшего сына, Мэддокса. Усыновленный в 2002 году, он стал для нее не просто сыном, а настоящим союзником. После развода с Брэдом Питтом в 2016 году 15-летний Мэддокс взял на себя роль старшего брата, помогая матери с младшими детьми. Его спокойствие и рассудительность стали опорой для всей семьи.

Но сейчас, в свои 23 года, Мэддокс живет своей жизнью. Он то в Нью-Йорке, то путешествует по миру, и Джоли, по слухам, буквально умоляет его вернуться, чтобы помочь восстановить порядок в семье. Говорят, она настолько доверяет ему, что планирует оставить ему большую часть своего состояния. Но сможет ли он отказаться от собственных планов ради матери и младших братьев и сестер? Этот вопрос остается открытым.

Тень прошлого: последствия развода

Развод с Брэдом Питтом в 2016 году оставил глубокий след в жизни Анджелины и ее детей. Долгий и болезненный бракоразводный процесс, по ее мнению, разрушил семейную гармонию. Она винит бывшего мужа в том, что его поведение повлияло на детей. Питт же считает, что мягкий стиль воспитания Джоли привел к тому, что дети стали неуправляемыми. Эта взаимная критика только усложняет ситуацию.

Сейчас Анджелина разрывается между желанием быть хорошей матерью и мечтами о новой главе в своей жизни. Она хочет покинуть Лос-Анджелес, возможно, переехать в Нью-Йорк или даже в Европу. Но соглашение об опеке с Питтом обязывает ее оставаться в Голливуде, пока младшим детям не исполнится 18 лет. Два года до этого момента кажутся ей вечностью.

Синдром опустевшего гнезда

По мере того как дети Джоли взрослеют, она сталкивается с новым испытанием — синдромом «опустевшего гнезда». Мысли о том, что скоро ее дети покинут дом, вызывают у нее глубокую тревогу. Огромный особняк в Лос-Анджелесе, когда-то полный детского смеха и шума, теперь кажется ей слишком большим и пустым.

Анджелина всегда привыкла контролировать свою жизнь, но сейчас ей приходится учиться отпускать. Она надеется, что Мэддокс, ее главная поддержка, поможет ей пережить этот сложный период.

Шоу-бизнес в Telegram

2 июля 2025, 16:52
Анджелина Джоли. Фото: скриншот / The Tonight Show Starring Jimmy Fall
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