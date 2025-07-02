Дочь Агутина вышла замуж за иностранца и уехала из России – реакция певца и его семьи на событие

Дочь известного российского певца Леонида Агутина, 29-летняя Полина Воробьева, недавно вышла замуж за своего возлюбленного, франко-алжирского предпринимателя Жуанa Битегу.

Теперь молодая пара начинает новую главу своей жизни в Англии, где они планируют построить совместное будущее. Эта радостная новость была подтверждена 90-летним Николаем Агутином, дедушкой невесты, который с гордостью отметил важное событие в жизни своей внучки.

Полина является внебрачной дочерью Агутина от балерины Марии Воробьевой, отмечает женский журнал Клео.ру. Она получила юридическое образование в Ницце, где и познакомилась с Жуаном. Их отношения развивались на протяжении семи лет, и теперь они решили узаконить свои чувства. Важным моментом в их жизни стало то, что Леонид Агутин, будучи заботливым отцом, оказал поддержку молодоженам в приобретении квартиры, что стало еще одним шагом к созданию их семейного гнездышка.

"Симпатяга парень", — лаконично охарактеризовал будущего зятя певец.

Знакомство Агутина с будущим зятем произошло во время совместного концерта в Ницце. По словам артиста, он был приятно удивлен выбором своей дочери и с радостью одобрил его.

Леонид Агутин не скрывает свою мечту о внуках. Он с нетерпением ждет момента, когда сможет стать дедушкой. Семья надеется, что наличие собственного жилья поможет молодоженам быстрее обзавестись детьми.

"Теперь у них будет больше времени проводить в уединении, может, и наследники быстрее у нас появятся", — поделился надеждами Николай Петрович.

Кроме Полины, у Агутина есть еще одна дочь — 26-летняя Лиза, которая является дочерью его супруги Анжелики Варум. Лиза живет в США и также уже приняла предложение руки и сердца от своего избранника. Таким образом, семья Агутина стремительно растет и наполняется новыми радостями и событиями.

Актуальный и прошлые браки Леонида Агутина:

Первая жена (1988—1993) — Светлана Белых

Незарегистрированный брак (1994—1997) — Мария Воробьева, балерина

Вторая жена — Анжелика Варум, эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России

Свадьба Полины и Жуана стала важным событием не только для их близких, но и для всех поклонников творчества Леонида Агутина. Певец всегда поддерживал своих дочерей и гордился их успехами. Теперь же он с надеждой смотрит в будущее, ожидая появления новых членов семьи. Каждый новый этап в жизни его дочерей для него — это не просто радость, но и возможность ощутить себя частью чего-то большего.