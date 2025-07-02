Тест: угадайте советские фильмы по кадрам с иконами стиля СССР

Вопросы
1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Спортлото-82"
Б) "Бриллиантовая рука"
В) "Золотой теленок"
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Иван Васильевич меняет профессию"
Б) "Не может быть!"
В) "Джентльмены удачи"
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Любовь и голуби"
Б) "Вокзал для двоих"
В) "Служебный роман"
4. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Мимино"
Б) "Служебный роман"
В) "Жестокий романс"
5. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Служебный роман"
Б) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
В) "Не может быть!"
Правильные ответы:
1. — Б) "Бриллиантовая рука"
2. — А) "Иван Васильевич меняет профессию"
3. — В) "Служебный роман"
4. — Б) "Служебный роман"
5. — Б) "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика"
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