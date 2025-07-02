Тест: угадайте советские фильмы по кадрам с иконами стиля СССР

Мир покинула легенда, чья душа пела для мира

Мир потерял звезду, чьи песни были больше, чем просто музыкой. Этот человек стал символом индонезийского дангдута, жанра, который объединяет сердца. Вы, возможно, напевали его хиты или танцевали под их ритмы. Сегодня мир прощается с легендой, чья жизнь была песней, а уход – невосполнимой утратой. Хамдан АТТ, родившийся 17 января 1946 года в Индонезии, стал символом музыки дангдут, жанра, который объединяет сердца людей через простые, но глубокие истории.