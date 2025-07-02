Почему весь мир сошел с ума по Лабубу? История миллиардера, покорившего модниц

Эти плюшевые эльфы с дерзким взглядом стали настоящим феноменом. Их носят Рианна, Дуа Липа и Лиза из Blackpink, а в магазинах за ними выстраиваются очереди. Но как игрушка, придуманная художником из Гонконга, захватила мир и сделала 38-летнего Ван Нина самым молодым миллиардером Китая?

От скромного студента до короля игрушек

Ван Нин не всегда купался в миллиардах. В 2009 году он был обычным выпускником университета в Чжэнчжоу, где изучал рекламу. После года работы в компании Sina Corp. он понял, что рутина офисной жизни — не для него. Мечта о собственном деле горела в его сердце, и случайная поездка в Гонконг стала судьбоносной. Там он наткнулся на магазин LOG-ON, где продавались игрушки, косметика и канцелярия. Эта идея показалась ему золотой жилой.

В 2010 году Ван Нин решился на рискованный шаг. С помощью друзей он собрал деньги и открыл первый магазин Pop Mart в торговом центре Пекина. Небольшая точка в районе Чжунгуаньцун стала его первым шагом к империи. Но путь к успеху оказался тернистым.

Первый магазин продавал все подряд — от игрушек до сувениров. Дела шли неважно, и Ван Нин едва сводил концы с концами.

В 2014 году бизнесмен понял, что игрушки — это то, что приносит прибыль. Он сделал ставку на них, и это изменило все.

Вдохновение японскими торговыми автоматами и «слепыми коробками», где покупатель не знает, какая фигурка ему достанется, стало ключом к популярности.

Лабубу: игрушка, которая взорвала рынок

В 2015 году в игру вступил художник Касинг Лунг. Его персонаж — зубастый эльф Лабубу, вдохновленный скандинавской мифологией, — впервые появился в комиксах. Через четыре года Pop Mart заключил с Лунгом контракт, и монстрики начали свое триумфальное шествие по миру. Плюшевые фигурки в «слепых коробках» стали настоящей сенсацией.

Почему Лабубу так полюбились всем?

Зубастые эльфы с озорным взглядом цепляют своей необычностью. Они одновременно милые и дерзкие.

Покупка «слепой коробки» — это как игра в лотерею. Вы никогда не знаете, какой Лабубу вам достанется.

Когда Рианна и Дуа Липа начали носить Лабубу, игрушки моментально стали символом моды.

В 2024 году продажи Лабубу принесли Pop Mart 419 миллионов долларов. Фигурки раскупают за секунды, а на вторичном рынке их цена взлетает в разы. В России, например, один монстрик стоит около восьми тысяч рублей.

Как Ван Нин построил империю

Pop Mart — целая философия, которая объединяет искусство, моду и азарт. Ван Нин сделал ставку на коллаборации с талантливыми художниками, такими как Кенни Вонг, создатель кукол Molly. Каждый художник получает процент от продаж, что делает сотрудничество с Pop Mart желанным для творцов.

Сейчас магазины Pop Mart открыты в десятках стран, от Китая до США. Ван Нин, который когда-то с трудом оплачивал аренду своей первой точки, вошел в десятку богатейших людей Китая. В 38 лет он стал самым молодым миллиардером страны, доказав, что смелость и чутье могут превратить мечту в реальность.