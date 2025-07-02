Ушел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта

1 июля 2025 года хоккейный мир замер в скорби. Ушел из жизни легенда "Детройт Ред Уингз", чья жизнь и карьера стали символом преданности, мастерства и любви к игре. Он провел всю свою карьеру в одном клубе, оставил след, который не сотрется из истории НХЛ.

Жизнь, отданная «Крыльям»

Алекс Дельвеккио, прозванный «Фэтс» за свое круглое лицо, родился 4 декабря 1931 года в Форт-Уильяме, Онтарио. Его путь в хоккее начался с юных лет, когда он блистал в Хоккейной ассоциации Онтарио, набирая по 121 очко за сезон. Этот талант привел его в «Детройт Ред Уингз», где он дебютировал в НХЛ в 1951 году. С тех пор его имя стало синонимом верности одному клубу. Вы только представьте: 24 сезона, 1549 игр и 1281 очко — все в красно-белой форме «Крыльев».

Дельвеккио не просто играл. Он вдохновлял. Его надежность, джентльменское поведение и умение быть лидером сделали его капитаном «Детройта» на 12 лет. Только Стив Айзерман превзошел его по длительности капитанства в истории клуба. Алекс был душой команды, человеком, которого уважали в раздевалке и за ее пределами.

Главные достижения легенды

Алекс Дельвеккио оставил в истории хоккея след, который измеряется не только цифрами, но и эмоциями болельщиков.

Три Кубка Стэнли. В 1952, 1954 и 1955 годах он поднимал над головой заветный трофей вместе с «Ред Уингз», становясь последним живым участником тех победных команд.

Мемориальный трофей Леди Бинг. Алекс трижды получал эту награду за спортивное поведение и мастерство — в 1959, 1966 и 1969 годах. Его стиль игры был примером элегантности и честности.

Зал хоккейной славы. В 1977 году Дельвеккио вошел в Зал славы в Торонто, а в 2017 году его назвали одним из 100 величайших игроков НХЛ.

Рекорды клуба. Он занимает третье место в истории «Ред Уингз» по очкам, голам и играм, уступая лишь Горди Хоу и Никласу Лидстрему.

Выведенный номер. Десятый номер Дельвеккио навсегда закреплен за ним — его баннер гордо висит на арене Джо Луис, напоминая о его величии.

Эти достижения рассказывают о человеке, который жил хоккеем и вдохновлял миллионы.

После льда: тренер, менеджер, филантроп

После завершения игровой карьеры в 1973 году Дельвеккио не покинул хоккей. Он стал главным тренером «Детройта», а затем и генеральным менеджером, хотя эти роли были для него менее успешными. Позже он основал собственный бизнес — Alex Delvecchio Enterprises, занимаясь изготовлением табличек и рекламной продукции. Но его сердце осталось с «Ред Уингз». Он активно участвовал в благотворительных акциях Ассоциации выпускников клуба, помогая детским организациям в Детройте.

Его статуя у арены Джо Луис — символ человека, который посвятил жизнь не только хоккею, но и людям, любившим эту игру так же, как он.

Алекс Дельвеккио ушел из жизни 1 июля 2025 года в своем доме в Рочестере, штат Мичиган. Ему было 93 года. Его уход стал ударом для всех, кто ценит хоккей. Он был не просто игроком, а человеком, чья страсть к игре вдохновляла поколения. Его прозвище «Фэтс», его улыбка, его умение быть лидером без лишних слов — все это останется в памяти болельщиков.