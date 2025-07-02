Ушел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта

Страна оплакивает легендарного поэта 90-х Тесты Люди несут цветы к дому Николаева Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легендуУшел знаменитый певец, композитор, музыкант и автор песен – мир потерял еще одну легенду Безвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мираБезвременно ушла последняя внучка великого русского деятеля: еще одна потеря для мира Плачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утратаПлачет вся страна: не стало выдающегося артиста и телеведущего – еще одна утрата Тест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столомТест: угадайте фильм СССР по кадру с героями за столом

Лента новостей

Среда 2 июля

10:28Ушел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта 10:20Концерт перенесен: переживший инсульт Носков не смог выйти на сцену 10:15Участниками чемпионата в "Камень, ножницы, бумагу" на Тверском бульваре стали более 10 тысяч человек 09:46МГПУ организует летний фестиваль на крыше 06:35Тест: угадайте летний фильм из СССР по 1 кадру с героями на даче 03:12Что нельзя делать 2 июля, в Зосиму Пчельник, чтобы не заболеть 00:17Ушел из жизни прославленный хирург – его вклад в медицину перевернул мировую историю 22:39Утрата эпохи: Франция простилась с выдающейся звездой литературы и кино 20:57Свадьба Ксении Бородиной: сказка, покорившая сердца и сплетни на фоне праздника – все подробности 19:33ТЕСТ для профи: угадайте советский фильм по культовым автомобилям на экране 18:2134 года назад вышел советский фильм "Гений" – роль мошенника изменила жизнь Александра Абдулова 17:43Мир прощается с яркой танцовщицей и моделью – невосполнимая утрата и трагедия 17:14Народная принцесса: жизнь и наследие Дианы Спенсер – великой женщины своего времени 16:26На стало известного шоумена – с его уходом мир потерял яркую звезду телепередач 16:21ТЕСТ: угадайте советский фильм по ребенку на экране 16:19В МИА "Россия сегодня" обсудили итоги 16-й международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости" 16:08Схемы речных маршрутов в Москве изменились 15:12Мари Краймбрери потеряла почти миллион при установке кухни – певица допустила 3 грубые ошибки 15:07Московский марафон тренировок собрал более 100 тысяч участников 14:59В Подмосковье открылся первый роботизированный распределительный центр "Магнита" 14:07"Прощайся с жизнью": Розенбаум рассказал о самой большой беде среди творческих людей 13:22На северо-востоке Москвы проложат новый велопешеходный маршрут 13:22Тест: угадайте советские фильмы по роскошному ювелирному украшению героини 12:53Москвичи оценят спортивные площадки в зонах отдыха у воды 12:28Грузинские бабушки готовят хинкали вкуснее шеф-поваров! 12:07Уход талантливого телеведущего стал болезненным ударом для всех – мир оплакивает мастера 11:51Что нельзя делать 1 июля, в Ярилин день, чтобы не отпугнуть удачу 11:40ТЕСТ: угадайте знаменитый советский кинофильм по кадру с телефоном 11:39В парке "Сокольники" выхаживают раненых хищных птиц и ведут просветительную работу 11:04Огромная потеря для всех: ушел на небеса прославленный актер, режиссер и клоун 10:42В Москве определили самую финансово грамотную семью 10:20В плане на капремонт в 2025 году – 60 столичных домов в стиле неоклассики 09:50На природных территориях Москвы обосновались бобры и ондатры 06:27Тест: угадайте названия фильмов по 1 кадру с вертолетом из СССР 03:34Омар Хайям объяснил, почему нельзя рассказывать друзьям о бедах – его слова вас удивят 00:16Не стало работавшего с Сарой Джессикой Паркер режиссера – еще одна невосполнимая потеря для мира 21:07Андрей Воробьев: доступная среда должна быть нормой – от подъезда до парка 16:31Как беременная Муцениеце готовится к родам – йога, пилатес, отказ от сахара 16:17Люди несут цветы к знаменитому дому Натальи Варлей в самом центре столицы 16:05Невосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер 15:57Животных Московского зоопарка теперь можно поддержать во время онлайн-эфиров 15:46Как создавались спецэффекты в кино СССР – эти фильмы опередили свое время на годы 14:54Не стало тренера, оставившего след в истории российского спорта – еще одна большая потеря 14:52Загсы Москвы проведут выездную регистрацию брака во время круиза по Москве-реке 14:27Москвичей пригласили в проект по улучшению транспортной инфраструктуры 13:44Как в парках столицы заботятся о сохранении биоразнообразия птиц и животных 13:35В "Лужниках" пройдет спортивный фестиваль для всей семьи "Игры Москвы" 13:01Школьники из Москвы стали победителями международной географической олимпиады 12:45Универмаг "Лето" проекта "Лето в Москве" подготовил увлекательную программу на июль 12:37Тест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с детской коляской
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Ушел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта

Ушел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта
57

1 июля 2025 года хоккейный мир замер в скорби. Ушел из жизни легенда "Детройт Ред Уингз", чья жизнь и карьера стали символом преданности, мастерства и любви к игре. Он провел всю свою карьеру в одном клубе, оставил след, который не сотрется из истории НХЛ.

Жизнь, отданная «Крыльям»

Алекс Дельвеккио, прозванный «Фэтс» за свое круглое лицо, родился 4 декабря 1931 года в Форт-Уильяме, Онтарио. Его путь в хоккее начался с юных лет, когда он блистал в Хоккейной ассоциации Онтарио, набирая по 121 очко за сезон. Этот талант привел его в «Детройт Ред Уингз», где он дебютировал в НХЛ в 1951 году. С тех пор его имя стало синонимом верности одному клубу. Вы только представьте: 24 сезона, 1549 игр и 1281 очко — все в красно-белой форме «Крыльев».

Дельвеккио не просто играл. Он вдохновлял. Его надежность, джентльменское поведение и умение быть лидером сделали его капитаном «Детройта» на 12 лет. Только Стив Айзерман превзошел его по длительности капитанства в истории клуба. Алекс был душой команды, человеком, которого уважали в раздевалке и за ее пределами.

Главные достижения легенды

Алекс Дельвеккио оставил в истории хоккея след, который измеряется не только цифрами, но и эмоциями болельщиков.

  • Три Кубка Стэнли. В 1952, 1954 и 1955 годах он поднимал над головой заветный трофей вместе с «Ред Уингз», становясь последним живым участником тех победных команд.

  • Мемориальный трофей Леди Бинг. Алекс трижды получал эту награду за спортивное поведение и мастерство — в 1959, 1966 и 1969 годах. Его стиль игры был примером элегантности и честности.

  • Зал хоккейной славы. В 1977 году Дельвеккио вошел в Зал славы в Торонто, а в 2017 году его назвали одним из 100 величайших игроков НХЛ.

  • Рекорды клуба. Он занимает третье место в истории «Ред Уингз» по очкам, голам и играм, уступая лишь Горди Хоу и Никласу Лидстрему.

  • Выведенный номер. Десятый номер Дельвеккио навсегда закреплен за ним — его баннер гордо висит на арене Джо Луис, напоминая о его величии.

Эти достижения рассказывают о человеке, который жил хоккеем и вдохновлял миллионы.

После льда: тренер, менеджер, филантроп

После завершения игровой карьеры в 1973 году Дельвеккио не покинул хоккей. Он стал главным тренером «Детройта», а затем и генеральным менеджером, хотя эти роли были для него менее успешными. Позже он основал собственный бизнес — Alex Delvecchio Enterprises, занимаясь изготовлением табличек и рекламной продукции. Но его сердце осталось с «Ред Уингз». Он активно участвовал в благотворительных акциях Ассоциации выпускников клуба, помогая детским организациям в Детройте.

Его статуя у арены Джо Луис — символ человека, который посвятил жизнь не только хоккею, но и людям, любившим эту игру так же, как он.

Алекс Дельвеккио ушел из жизни 1 июля 2025 года в своем доме в Рочестере, штат Мичиган. Ему было 93 года. Его уход стал ударом для всех, кто ценит хоккей. Он был не просто игроком, а человеком, чья страсть к игре вдохновляла поколения. Его прозвище «Фэтс», его улыбка, его умение быть лидером без лишних слов — все это останется в памяти болельщиков.

Шоу-бизнес в Telegram

2 июля 2025, 10:28
Фото: Freepik
Пресс-служба НХЛ✓ Надежный источник

Концерт перенесен: переживший инсульт Носков не смог выйти на сцену

Концерт перенесен: переживший инсульт Носков не смог выйти на сцену
69-летний Николай Носков 4 июля должен был выйти на сцену Зеленого театра. ВДНХ. Но состояние здоровья не позволит ему порадовать поклонников. Надо молиться... "Мы вместе с вами очень ждали это событие и знаем, как вы хотели услышать любимого артиста, – говорят организаторы выступления.

Тест: угадайте летний фильм из СССР по 1 кадру с героями на даче

Тест: угадайте летний фильм из СССР по 1 кадру с героями на даче
Дача в СССР – это уникальный мир, где переплетались мечты и настоящие драмы. Для советского человека она символизировала свободу, пусть и ограниченную. Это было убежище от душных городских квартир и изнурительных заводских смен.

Что нельзя делать 2 июля, в Зосиму Пчельник, чтобы не заболеть

Что нельзя делать 2 июля, в Зосиму Пчельник, чтобы не заболеть
2 июля традиционно отмечается день памяти святого Зосимы, известного также как Пчельник. Этот день считается важным в народном календаре, и его часто связывают с началом сбора меда.

Ушел из жизни прославленный хирург – его вклад в медицину перевернул мировую историю

Ушел из жизни прославленный хирург – его вклад в медицину перевернул мировую историю
В США не стало доктора Джозефа Джордано. Выдающийся хирург и директор травматологического центра больницы Университета Джорджа Вашингтона ушел на 84-м году жизни. Имя Джозефа Джордано стало известно не только в медицинских кругах, но и на всю страну благодаря его героическим действиям в день покушения на президента Рональда Рейгана 30 марта 1981 года.

Утрата эпохи: Франция простилась с выдающейся звездой литературы и кино

Утрата эпохи: Франция простилась с выдающейся звездой литературы и кино
1 июля 2025 года Франция потеряла одну из своих ярчайших звезд. Ее романы, переводы и роли в кино вдохновляли миллионы, а избрание в Французскую академию стало вершиной признания. Мир лишился одной из самых ярких фигур, чье творчество оставило неизгладимый след в истории французской культуры.

Выбор читателей

30/06ПндНевосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер 30/06ПндШахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером 30/06ПндТест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с детской коляской 01/07ВтрОгромная потеря для всех: ушел на небеса прославленный актер, режиссер и клоун 30/06ПндЛюди несут цветы к знаменитому дому Натальи Варлей в самом центре столицы 30/06ПндБольшая потеря для русской сцены: Народный артист умер от тяжелой болезни