Концерт перенесен: переживший инсульт Носков не смог выйти на сцену

"Мы вместе с вами очень ждали это событие и знаем, как вы хотели услышать любимого артиста, – говорят организаторы выступления. – Но состояние здоровья Николая не позволяет ему 4 июля порадовать своих поклонников выступлением. Сейчас Николаю важно поберечь свое здоровье".
Напомним, в марте 2017 года Носков попал в больницу в тяжелом состоянии из-за тромба в шейном отделе. В больнице у него также диагностировали инсульт. "Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, тобы врачи смогли поставить его на ноги", – говорил тогда гитарист группы "Парк Горького". Осенью 2018 года Носков впервые появился на публике после болезни, а вскоре снова стал выступать, правда, часто сидя в инвалидной кресле. Что случилось с его здоровьем сейчас, организаторы не уточняют.