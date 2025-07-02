Концерт перенесен: переживший инсульт Носков не смог выйти на сцену

69-летний Николай Носков 4 июля должен был выйти на сцену Зеленого театра. ВДНХ. Но состояние здоровья не позволит ему порадовать поклонников. Надо молиться...

"Мы вместе с вами очень ждали это событие и знаем, как вы хотели услышать любимого артиста, – говорят организаторы выступления. – Но состояние здоровья Николая не позволяет ему 4 июля порадовать своих поклонников выступлением. Сейчас Николаю важно поберечь свое здоровье".

Напомним, в марте 2017 года Носков попал в больницу в тяжелом состоянии из-за тромба в шейном отделе. В больнице у него также диагностировали инсульт. "Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, тобы врачи смогли поставить его на ноги", – говорил тогда гитарист группы "Парк Горького". Осенью 2018 года Носков впервые появился на публике после болезни, а вскоре снова стал выступать, правда, часто сидя в инвалидной кресле. Что случилось с его здоровьем сейчас, организаторы не уточняют.

Но все купленные ранее билеты действительны на новую дату – планируется, что теперь Носков споет свои хиты 13 августа. Лауреат премий "Овация" и "Виктория" выйдет на сцену с программой, в которой прозвучат хиты "Это здорово", "Паранойя", "Снег" и другие.