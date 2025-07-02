Ушел из жизни прославленный хирург – его вклад в медицину перевернул мировую историю

В США не стало доктора Джозефа Джордано. Выдающийся хирург и директор травматологического центра больницы Университета Джорджа Вашингтона ушел на 84-м году жизни.

Имя Джозефа Джордано стало известно не только в медицинских кругах, но и на всю страну благодаря его героическим действиям в день покушения на президента Рональда Рейгана 30 марта 1981 года.

Сын Джордано сообщил, что причиной ухода его отца стали осложнения, вызванные инфекцией. Доктор Джордано был армейским сосудистым хирургом, который пришел в больницу GW в 1976 году.

С первых дней своей работы он активно занимался реконструкцией отделения неотложной помощи, а позже основал травматологический центр, который стал известен высоким уровнем оказания медицинской помощи. Под его руководством это учреждение стало одним из лучших в стране.

Спасение президента Рональда Рейгана

Трагические события 30 марта 1981 года оставили неизгладимый след в истории США. В тот день президент Рейган покидал отель "Вашингтон Хилтон", когда раздались громкие звуки. Менее чем через десять минут после инцидента Рейган уже входил в отделение неотложной помощи больницы GW. Несмотря на то, что он пришел самостоятельно, вскоре он упал на землю.

Доктор Джордано немедленно принялся за операцию, которая стала одной из самых значимых в его карьере. В ходе операции хирург обнаружил, что пуля находилась всего в пяти сантиметрах от сердца Рейгана. Операция длилась два часа, и благодаря мастерству Джордано президент смог восстановиться. Всего через 11 дней после покушения Рейгана выписали из больницы.

Коллеги Джордано отмечали, что во время операции он действовал с такой уверенностью и точностью, что его можно было сравнить с маэстро, управляющим оркестром. Его профессионализм и спокойствие в критической ситуации спасли жизнь не только президенту, но и вдохновили многих медиков по всей стране.

Наследие Джозефа Джордано

Уход Джозефа Джордано стала утратой не только для его семьи и близких, но и для всего медицинского сообщества. Его вклад в развитие хирургии и травматологии останется в памяти людей как пример самоотверженности и преданности своему делу. Врачи, которые работали вместе с ним, всегда будут помнить его как человека, который не только спас жизни, но и обучал других, передавая свои знания и опыт следующему поколению медиков.