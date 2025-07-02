Тест: угадайте летний фильм из СССР по 1 кадру с героями на даче

Страна оплакивает легендарного поэта 90-х Тесты Люди несут цветы к дому Николаева Игры Сонник

Топ новостей недели

Не стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечестваНе стало легендарного певца, музыканта и композитора – еще одна потеря для человечества Не стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мираНе стало выдающегося актера, иконы кино и мастера сцены – еще одна потеря для мира Ушел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечестваУшел знаменитый певец и автор песен – еще одна потеря для человечества Весь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утратаВесь мир прощается с гениальным композитором и музыкантом – еще одна утрата

Лента новостей

Среда 2 июля

06:35Тест: угадайте летний фильм из СССР по 1 кадру с героями на даче 03:12Что нельзя делать 2 июля, в Зосиму Пчельник, чтобы не заболеть 00:17Ушел из жизни прославленный хирург – его вклад в медицину перевернул мировую историю 22:39Утрата эпохи: Франция простилась с выдающейся звездой литературы и кино 20:57Свадьба Ксении Бородиной: сказка, покорившая сердца и сплетни на фоне праздника – все подробности 19:33ТЕСТ для профи: угадайте советский фильм по культовым автомобилям на экране 18:2134 года назад вышел советский фильм "Гений" – роль мошенника изменила жизнь Александра Абдулова 17:43Мир прощается с яркой танцовщицей и моделью – невосполнимая утрата и трагедия 17:14Народная принцесса: жизнь и наследие Дианы Спенсер – великой женщины своего времени 16:26На стало известного шоумена – с его уходом мир потерял яркую звезду телепередач 16:21ТЕСТ: угадайте советский фильм по ребенку на экране 16:19В МИА "Россия сегодня" обсудили итоги 16-й международной премии "Рекорды Рынка Недвижимости" 16:08Схемы речных маршрутов в Москве изменились 15:12Мари Краймбрери потеряла почти миллион при установке кухни – певица допустила 3 грубые ошибки 15:07Московский марафон тренировок собрал более 100 тысяч участников 14:59В Подмосковье открылся первый роботизированный распределительный центр "Магнита" 14:07"Прощайся с жизнью": Розенбаум рассказал о самой большой беде среди творческих людей 13:22На северо-востоке Москвы проложат новый велопешеходный маршрут 13:22Тест: угадайте советские фильмы по роскошному ювелирному украшению героини 12:53Москвичи оценят спортивные площадки в зонах отдыха у воды 12:28Грузинские бабушки готовят хинкали вкуснее шеф-поваров! 12:07Уход талантливого телеведущего стал болезненным ударом для всех – мир оплакивает мастера 11:51Что нельзя делать 1 июля, в Ярилин день, чтобы не отпугнуть удачу 11:40ТЕСТ: угадайте знаменитый советский кинофильм по кадру с телефоном 11:39В парке "Сокольники" выхаживают раненых хищных птиц и ведут просветительную работу 11:04Огромная потеря для всех: ушел на небеса прославленный актер, режиссер и клоун 10:42В Москве определили самую финансово грамотную семью 10:20В плане на капремонт в 2025 году – 60 столичных домов в стиле неоклассики 09:50На природных территориях Москвы обосновались бобры и ондатры 06:27Тест: угадайте названия фильмов по 1 кадру с вертолетом из СССР 03:34Омар Хайям объяснил, почему нельзя рассказывать друзьям о бедах – его слова вас удивят 00:16Не стало работавшего с Сарой Джессикой Паркер режиссера – еще одна невосполнимая потеря для мира 21:07Андрей Воробьев: доступная среда должна быть нормой – от подъезда до парка 16:31Как беременная Муцениеце готовится к родам – йога, пилатес, отказ от сахара 16:17Люди несут цветы к знаменитому дому Натальи Варлей в самом центре столицы 16:05Невосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер 15:57Животных Московского зоопарка теперь можно поддержать во время онлайн-эфиров 15:46Как создавались спецэффекты в кино СССР – эти фильмы опередили свое время на годы 14:54Не стало тренера, оставившего след в истории российского спорта – еще одна большая потеря 14:52Загсы Москвы проведут выездную регистрацию брака во время круиза по Москве-реке 14:27Москвичей пригласили в проект по улучшению транспортной инфраструктуры 13:44Как в парках столицы заботятся о сохранении биоразнообразия птиц и животных 13:35В "Лужниках" пройдет спортивный фестиваль для всей семьи "Игры Москвы" 13:01Школьники из Москвы стали победителями международной географической олимпиады 12:45Универмаг "Лето" проекта "Лето в Москве" подготовил увлекательную программу на июль 12:37Тест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с детской коляской 12:24Большая потеря для русской сцены: Народный артист умер от тяжелой болезни 12:23В национальном парке "Лосиный Остров" выпустили в природу краснокнижных зайцев 12:06На месте Московского монорельса появится высотный парк 11:19Шахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тест: угадайте летний фильм из СССР по 1 кадру с героями на даче

Тест: угадайте летний фильм из СССР по 1 кадру с героями на даче
306

Дача в СССР – это уникальный мир, где переплетались мечты и настоящие драмы. Для советского человека она символизировала свободу, пусть и ограниченную.

Это было убежище от душных городских квартир и изнурительных заводских смен. Здесь, среди зелени и свежего воздуха, можно было насладиться ароматом жареных на углях сосисок и свежескошенной травы.

Вопросы

1. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Кавказская пленница"

Б) "12 стульев"

В) "Мимино"

2. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Здравствуй и прощай"

Б) "Дамы приглашают кавалеров"

В) "Дача"

"Отпуск за свой счет"

3. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Мы, нижеподписавшиеся

Б) "Самая обаятельная и привлекательная"

В) "Москва слезам не верит"

4. Из какого советского фильма этот кадр?

А) "По семейным обстоятельствам"

Б) "Зигзаг удачи"

В) "Берегись автомобиля"

5. Из какого советского фильма этот кадр?

Кадр из кино СССР

А) "Афоня"

Б) "Бриллиантовая рука"

В) "Джентльмены удачи"

Правильные ответы:

1. — А) "Кавказская пленница"

2. — В) "Дача"

3. — В) "Москва слезам не верит"

4. — В) "Берегись автомобиля"

5. — В) "Джентльмены удачи"

Отгадали все 5 названий советских фильмов — ставьте себе высший бал!

Сделали только 1 ошибку — хороший результат!

Сделали больше 1 ошибки — пройдите тест заново!

Шоу-бизнес в Telegram

2 июля 2025, 06:35
Изображение сгенерировано искусственным интеллектом Stable Diffusion
Дни.ру✓ Надежный источник

Что нельзя делать 2 июля, в Зосиму Пчельник, чтобы не заболеть

Что нельзя делать 2 июля, в Зосиму Пчельник, чтобы не заболеть
2 июля традиционно отмечается день памяти святого Зосимы, известного также как Пчельник. Этот день считается важным в народном календаре, и его часто связывают с началом сбора меда.

Ушел из жизни прославленный хирург – его вклад в медицину перевернул мировую историю

Ушел из жизни прославленный хирург – его вклад в медицину перевернул мировую историю
В США не стало доктора Джозефа Джордано. Выдающийся хирург и директор травматологического центра больницы Университета Джорджа Вашингтона ушел на 84-м году жизни. Имя Джозефа Джордано стало известно не только в медицинских кругах, но и на всю страну благодаря его героическим действиям в день покушения на президента Рональда Рейгана 30 марта 1981 года.

Утрата эпохи: Франция простилась с выдающейся звездой литературы и кино

Утрата эпохи: Франция простилась с выдающейся звездой литературы и кино
1 июля 2025 года Франция потеряла одну из своих ярчайших звезд. Ее романы, переводы и роли в кино вдохновляли миллионы, а избрание в Французскую академию стало вершиной признания. Мир лишился одной из самых ярких фигур, чье творчество оставило неизгладимый след в истории французской культуры.

Свадьба Ксении Бородиной: сказка, покорившая сердца и сплетни на фоне праздника – все подробности

Свадьба Ксении Бородиной: сказка, покорившая сердца и сплетни на фоне праздника – все подробности
Лето 2025 года запомнится грандиозной свадьбой Ксении Бородиной и Николая Сердюкова – настоящей сказкой, полной любви и роскоши. Это торжество стало сенсацией, о которой будут говорить еще долго. Лето 2025 года подарило нам событие, которое надолго останется в памяти поклонников шоу-бизнеса.

ТЕСТ для профи: угадайте советский фильм по культовым автомобилям на экране

ТЕСТ для профи: угадайте советский фильм по культовым автомобилям на экране
Погрузитесь в атмосферу советского кино и угадайте культовые авто из любимых фильмов. Проверьте, насколько хорошо вы помните машины, ставшие легендой. Советское кино — целая эпоха, запечатленная в ярких образах, которые до сих пор живут в сердцах зрителей.

Выбор читателей

30/06ПндНевосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер 30/06ПндШахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером 30/06ПндТест: угадайте фильмы из СССР по 1 кадру с детской коляской 01/07ВтрОгромная потеря для всех: ушел на небеса прославленный актер, режиссер и клоун 30/06ПндЛюди несут цветы к знаменитому дому Натальи Варлей в самом центре столицы 30/06ПндБольшая потеря для русской сцены: Народный артист умер от тяжелой болезни