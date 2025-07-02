Тест: угадайте летний фильм из СССР по 1 кадру с героями на даче

Это было убежище от душных городских квартир и изнурительных заводских смен. Здесь, среди зелени и свежего воздуха, можно было насладиться ароматом жареных на углях сосисок и свежескошенной травы.
Вопросы
1. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Кавказская пленница"
Б) "12 стульев"
В) "Мимино"
2. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Здравствуй и прощай"
Б) "Дамы приглашают кавалеров"
В) "Дача"
"Отпуск за свой счет"
3. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Мы, нижеподписавшиеся
Б) "Самая обаятельная и привлекательная"
В) "Москва слезам не верит"
4. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "По семейным обстоятельствам"
Б) "Зигзаг удачи"
В) "Берегись автомобиля"
5. Из какого советского фильма этот кадр?
А) "Афоня"
Б) "Бриллиантовая рука"
В) "Джентльмены удачи"
Правильные ответы:
1. — А) "Кавказская пленница"
2. — В) "Дача"
3. — В) "Москва слезам не верит"
4. — В) "Берегись автомобиля"
5. — В) "Джентльмены удачи"
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