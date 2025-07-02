Тест: угадайте летний фильм из СССР по 1 кадру с героями на даче

Ушел из жизни прославленный хирург – его вклад в медицину перевернул мировую историю

В США не стало доктора Джозефа Джордано. Выдающийся хирург и директор травматологического центра больницы Университета Джорджа Вашингтона ушел на 84-м году жизни. Имя Джозефа Джордано стало известно не только в медицинских кругах, но и на всю страну благодаря его героическим действиям в день покушения на президента Рональда Рейгана 30 марта 1981 года.