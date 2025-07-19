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Суббота 19 июля

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Куриный бульон – не просто традиция: как суп помогает быстрее выздороветь

Куриный бульон – не просто традиция: как суп помогает быстрее выздороветь
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Куриный бульон, согревающий и ароматный, веками считался домашним средством от простуды и гриппа. В каждой семье есть свой рецепт, который передается из поколения в поколение, обещающий облегчение при болезни. Но действительно ли этот суп способен творить чудеса, или это всего лишь утешительный ритуал? Ученые нашли ответ, и он вас удивит: куриный бульон и другие супы имеют научное обоснование своей пользы.

Почему суп стал народным лекарем?

На протяжении веков в разных культурах мира супы занимали особое место в лечении простудных заболеваний. От куриного бульона в еврейской традиции до острых овощных супов в азиатской кухне — это блюдо ассоциируется с теплом, уютом и восстановлением сил. Но до недавнего времени ученые не торопились проверять, есть ли за этими традициями реальная польза. Скептики считали, что эффект супа — это скорее плацебо, чем доказанное средство. Новые исследования меняют это представление, показывая, что супы действительно помогают организму справляться с респираторными инфекциями.

Что говорят исследования?

Сандра Лукас, старший преподаватель Школы наук о здоровье Университета Западной Шотландии, вместе с коллегами провела систематический обзор, чтобы изучить влияние супов на лечение острых респираторных инфекций, таких как простуда, грипп и даже COVID-19. Ученые проанализировали более 10 000 научных работ и отобрали четыре исследования высокого качества, в которых участвовали 342 человека. В этих экспериментах тестировались разные виды супов: от классического куриного бульона до ячменных и травяных овощных смесей.

Результаты оказались впечатляющими. Среди ключевых выводов можно выделить следующие.

  • Ускорение выздоровления. Участники, регулярно употреблявшие суп, выздоравливали в среднем на 2,5 дня быстрее, чем те, кто его не ел.
  • Снижение симптомов. Заложенность носа, боль в горле и усталость были менее выражены у тех, кто включал суп в свой рацион.
  • Уменьшение воспаления. У людей, употреблявших суп, наблюдалось снижение уровня маркеров воспаления, таких как белки IL-6 и TNF-α, которые усиливают воспалительный процесс в организме.

Как суп помогает организму?

Почему же тарелка горячего супа может быть полезной во время болезни? Ученые выделяют несколько факторов, которые объясняют его благотворное действие.

  • Увлажнение и тепло. Суп согревает организм, помогает разжижать слизь и облегчает дыхание, что особенно важно при заложенности носа.
  • Питательные вещества. Ингредиенты, такие как чеснок, лук, имбирь и листовая зелень, содержат противовоспалительные и противомикробные вещества, которые поддерживают иммунитет.
  • Легкость усвоения. Супы легко перевариваются, что позволяет организму направить силы на борьбу с инфекцией, а не на переработку тяжелой пищи.
  • Эти свойства делают суп не только вкусным, но и функциональным блюдом, которое помогает организму восстанавливаться.

Хотя исследования показывают многообещающие результаты, ученые подчеркивают, что суп не является лекарством. Он не заменит медикаментозное лечение, такое как прием парацетамола или противовирусных препаратов. Но в сочетании с отдыхом и обильным питьем суп может стать простым и доступным способом облегчить симптомы и ускорить выздоровление.

Как использовать суп в борьбе с простудой?

Необязательно готовить сложные блюда — достаточно базового рецепта с овощами, специями и нежирным бульоном. Вот несколько рекомендаций, чтобы получить максимум пользы.

  • Используйте ингредиенты с противовоспалительными свойствами: чеснок, имбирь, куркуму или зелень.
  • Готовьте суп на нежирном бульоне, чтобы он был легким для желудка.
  • Пейте суп теплым, чтобы усилить эффект увлажнения и облегчения дыхания.

Куриный бульон и другие супы — это больше, чем просто традиция. Научные исследования подтверждают, что они способны ускорить выздоровление, облегчить симптомы и снизить воспаление в организме.

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19 июля 2025, 20:57
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