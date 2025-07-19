Ученые рассказали о том, как ИИ меняет нашу речь

Недавно ученые из Института человеческого развития Макса Планка в Германии опубликовали исследование, которое заставляет задуматься: наша повседневная речь начинает перенимать черты языка, характерного для ИИ, такого как ChatGPT. За 18 месяцев с момента появления этой технологии люди, сами того не замечая, стали чаще использовать слова и выражения, типичные для машинного интеллекта.

Как ИИ влияет на наш язык

Исследователи из Германии провели масштабный анализ, чтобы понять, как технологии ИИ, подобные ChatGPT, влияют на человеческую речь. Они загрузили в модель миллионы текстов — от электронных писем до научных статей и новостных публикаций — и попросили ИИ "отполировать" их. В ходе работы ученые выделили слова, которые ChatGPT использует чаще всего. Эти слова, названные "GPT-словами", включают такие термины, как "углубляться", "сфера", "тщательный", "прорывной" и другие.

Затем исследователи изучили более 360 000 видеороликов и 771 000 подкастов, созданных до и после выпуска ChatGPT. Результаты удивили: даже с учетом синонимов и заранее подготовленных текстов, "GPT-слова" стали чаще встречаться в речи англоговорящих людей. Это говорит о том, что мы бессознательно перенимаем языковые шаблоны, которые изначально были созданы машиной.

Почему мы копируем ИИ?

Левин Бринкманн, соавтор исследования, в интервью Scientific American объяснил этот феномен так: люди склонны подражать тем, кого считают авторитетами. ИИ, демонстрируя уверенные и точные ответы, воспринимается многими как источник знаний. Мы начинаем заимствовать его лексику, даже не осознавая этого.

Вот несколько примеров "GPT-слов", которые все чаще звучат в нашей речи:

Выделять — подчеркивать важность чего-либо.

Понимать — вместо более простого "знать".

Укреплять — для описания усиления позиций или аргументов.

Быстрый — вместо привычного "скорый".

Тщательный — для акцента на внимательности и деталях.

Прорывной — для обозначения инноваций и открытий.

Этот процесс напоминает культурный обмен, только в роли "культуры" выступает ИИ. Машины, обученные на наших текстах, формируют свои языковые особенности, которые затем возвращаются к нам, изменяя нашу манеру общения.

Ограничения исследования и что дальше

Хотя исследование открывает новую перспективу на влияние ИИ, оно имеет свои ограничения. Ученые анализировали данные, связанные с конкретными моделями ChatGPT (GPT-4, GPT-3.5-turbo, GPT-4-turbo и GPT-4o). Новые версии ИИ, которые уже разрабатываются, могут привнести иные языковые шаблоны. Исследование в основном опиралось на научные тексты и медиаконтент, а влияние ИИ на повседневную устную речь остается менее изученным.

Язык всегда эволюционировал под воздействием разных факторов — от литературы до поп-культуры. ChatGPT, вероятно, лишь один из них. Но его уникальность в том, что он действует как зеркало: мы обучаем ИИ, а он, в свою очередь, начинает влиять на нас.