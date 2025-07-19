Как легко отличить ядовитый гриб даже новичку: есть главное правило

Не спешите 19 июля 2025 года, в Сысоев день, чтобы неудачи не посыпались со всех сторон

19 июля – Сысоев день. Узнайте, какие строгие народные запреты действуют в эту дату, чтобы избежать неудач, ссор и болезней. Что нельзя делать, чтобы не навредить себе? В народном календаре каждый день имеет свои особенности, приметы и, конечно же, запреты.