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Тест: “Пластилин или акварель?” Угадай мультфильм по технике анимации

Тест: “Пластилин или акварель?” Угадай мультфильм по технике анимации
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“Союзмультфильм” был настоящей творческой лабораторией, где режиссеры-аниматоры не боялись экспериментировать. Классическая рисованная анимация, объемные куклы, податливый пластилин, многослойная перекладка – каждый метод создавал свою уникальную атмосферу. Давайте проверим, сможете ли вы узнать любимый мультфильм не по героям или сюжету, а по тому, как он сделан.

Вопросы

  1. Этот мультфильм знаменит своей уникальной текстурой. Все персонажи и декорации выглядят так, будто их только что вылепили из мягкого, податливого материала. Главный герой постоянно меняет форму, превращаясь в разные предметы.
    А) Жил-был пес
    Б) Падал прошлогодний снег
    В) Вовка в Тридевятом царстве

  2. Эта философская лента использует многослойную технику перекладки, создавая ощущение глубины и тумана. Плоские, но детализированные фигурки персонажей двигаются в объемном пространстве, создавая неповторимую атмосферу загадочности.
    А) Ежик в тумане
    Б) Малыш и Карлсон
    В) Винни-Пух

  3. Герои этого мультфильма — это настоящие объемные куклы с выразительными глазами и тщательно проработанной одеждой. Их движения немного прерывисты, что характерно для покадровой съемки физических объектов.
    А) Котенок по имени Гав
    Б) Приключения кота Леопольда
    В) Крокодил Гена

  4. Классическая рисованная анимация с яркими, залитыми цветом персонажами и фонами. Стиль напоминает поп-арт 60-х: энергичные линии, модные силуэты и динамичные музыкальные номера.
    А) Бременские музыканты
    Б) Простоквашино
    В) Остров сокровищ

  5. Трогательная история, рассказанная без единого слова. Вся магия создается с помощью кукол. Главный “персонаж” — обычная вязаная вещь, которая оживает благодаря фантазии девочки.
    А) Умка
    Б) Варежка
    В) Дед Мороз и лето

  6. Этот мультфильм считается вершиной анимационного искусства. В нем сочетаются разные техники, включая рисование по стеклу, что придает изображению “живую”, постоянно перетекающую фактуру. Кадры напоминают ожившие картины и старые фотографии.
    А) Тайна третьей планеты
    Б) Сказка сказок
    В) Алиса в Зазеркалье

  7. Очень детализированная и реалистичная рисованная анимация, близкая к классическим работам Disney. В ней тщательно проработаны тени, блики на льду и снежинки, что создает ощущение настоящего холода и волшебства.
    А) Двенадцать месяцев
    Б) Снежная королева
    В) Щелкунчик

  8. В этом мультфильме совмещены живые актеры и рисованная анимация. Дети попадают в сказочный мир, где взаимодействуют с нарисованными персонажами и декорациями.
    А) Старик Хоттабыч
    Б) Новые похождения Кота в сапогах
    В) Новые приключения Маши и Вити

Правильные ответы

Проверьте, насколько вы чувствительны к языку анимации!

  1. Б) Падал прошлогодний снег (пластилиновая анимация)
  2. А) Ежик в тумане (перекладка)
  3. В) Крокодил Гена (кукольная анимация)
  4. А) Бременские музыканты (классическая рисованная анимация)
  5. Б) Варежка (кукольная анимация)
  6. Б) Сказка сказок (смешанная техника, включая перекладку и живопись по стеклу)
  7. Б) Снежная королева (классическая рисованная анимация, ротоскопирование)
  8. В) Новые приключения Маши и Вити (комбинированные съемки)

Надеемся, тест помог вам по-новому взглянуть на любимые с детства шедевры

Шоу-бизнес в Telegram

18 июля 2025, 17:45
Фото: кадр из мультфильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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