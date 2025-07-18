Тест: “Пластилин или акварель?” Угадай мультфильм по технике анимации

Вы выбрасываете деньги в мусор: 10 продуктов, которые вы храните неправильно (и как на самом деле надо)

Перестаньте выбрасывать деньги! Узнайте, как правильно хранить 10 обычных продуктов, чтобы они оставались свежими в разы дольше. Простые секреты для вашего холодильника. Знакомая ситуация: вы покупаете свежие овощи, зелень и хлеб, а через пару дней половина отправляется в мусорное ведро? Это не просто досадно — это буквально выброшенные деньги.