Тест: “Пластилин или акварель?” Угадай мультфильм по технике анимации

Вопросы
Этот мультфильм знаменит своей уникальной текстурой. Все персонажи и декорации выглядят так, будто их только что вылепили из мягкого, податливого материала. Главный герой постоянно меняет форму, превращаясь в разные предметы.
А) Жил-был пес
Б) Падал прошлогодний снег
В) Вовка в Тридевятом царстве
Эта философская лента использует многослойную технику перекладки, создавая ощущение глубины и тумана. Плоские, но детализированные фигурки персонажей двигаются в объемном пространстве, создавая неповторимую атмосферу загадочности.
А) Ежик в тумане
Б) Малыш и Карлсон
В) Винни-Пух
Герои этого мультфильма — это настоящие объемные куклы с выразительными глазами и тщательно проработанной одеждой. Их движения немного прерывисты, что характерно для покадровой съемки физических объектов.
А) Котенок по имени Гав
Б) Приключения кота Леопольда
В) Крокодил Гена
Классическая рисованная анимация с яркими, залитыми цветом персонажами и фонами. Стиль напоминает поп-арт 60-х: энергичные линии, модные силуэты и динамичные музыкальные номера.
А) Бременские музыканты
Б) Простоквашино
В) Остров сокровищ
Трогательная история, рассказанная без единого слова. Вся магия создается с помощью кукол. Главный “персонаж” — обычная вязаная вещь, которая оживает благодаря фантазии девочки.
А) Умка
Б) Варежка
В) Дед Мороз и лето
Этот мультфильм считается вершиной анимационного искусства. В нем сочетаются разные техники, включая рисование по стеклу, что придает изображению “живую”, постоянно перетекающую фактуру. Кадры напоминают ожившие картины и старые фотографии.
А) Тайна третьей планеты
Б) Сказка сказок
В) Алиса в Зазеркалье
Очень детализированная и реалистичная рисованная анимация, близкая к классическим работам Disney. В ней тщательно проработаны тени, блики на льду и снежинки, что создает ощущение настоящего холода и волшебства.
А) Двенадцать месяцев
Б) Снежная королева
В) Щелкунчик
В этом мультфильме совмещены живые актеры и рисованная анимация. Дети попадают в сказочный мир, где взаимодействуют с нарисованными персонажами и декорациями.
А) Старик Хоттабыч
Б) Новые похождения Кота в сапогах
В) Новые приключения Маши и Вити
Правильные ответы
Проверьте, насколько вы чувствительны к языку анимации!
- Б) Падал прошлогодний снег (пластилиновая анимация)
- А) Ежик в тумане (перекладка)
- В) Крокодил Гена (кукольная анимация)
- А) Бременские музыканты (классическая рисованная анимация)
- Б) Варежка (кукольная анимация)
- Б) Сказка сказок (смешанная техника, включая перекладку и живопись по стеклу)
- Б) Снежная королева (классическая рисованная анимация, ротоскопирование)
- В) Новые приключения Маши и Вити (комбинированные съемки)
Надеемся, тест помог вам по-новому взглянуть на любимые с детства шедевры