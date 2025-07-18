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Пятница 18 июля

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Люди несут цветы к дому звезды "Улиц разбитых фонарей" Анастасии Мельниковой

Люди несут цветы к дому звезды "Улиц разбитых фонарей" Анастасии Мельниковой
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Дом Адамини на углу набережной реки Мойки и Марсова поля знает каждый. По людям, которые жили здесь, можно изучать историю нашей страны.

Когда-то в бельэтаже этого дома у своего родственника снимал квартиру поэт Федор Тютчев. А еще тут жил изобретатель электромагнитного телеграфа барон Павел Шиллинг. У него в гостях бывали знаменитые поэты России Крылов, Пушкин, Вяземский и Жуковский. Какие имена! Какие судьбы!..

Именно здесь у своей подруги актрисы Ольги Глебовой-Судейкиной жила некоторое время и поэтесса Анна Ахматова, никогда не имевшая собственного жилья. После окончания Великой Отечественной войны тут поселился и главный архитектор Ленинграда Николай Баранов.

Сейчас в этом доме в 11-комнатной квартире живет прославленная актриса Анастасия Мельникова, известная по сериалам "Литейный", "Опера" и "Улицы разбитых фонарей". Выходя на работу, она часто видит много цветов. Их несут благодарные горожане к мемориальным доскам писателя Юрия Германа, писательницы Веры Пановой, декабриста Евгения Оболенского...

Люди помнят их, чтут, уважают. И живые цветы у мемориальных досок – символ того, что потомки благодарят тех, кто когда-то жил в доме архитектора Адамини в самом центре Северной столицы. Тех, кто и составляет гордость и славу нашей страны.

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18 июля 2025, 16:43
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