Мир скорбит по смельчаку, который трагично расстался с жизнью

Кто такой Феликс Баумгартнер?
Феликс Баумгартнер, родившийся 20 апреля 1969 года в Зальцбурге, Австрия, был человеком, который жил на грани. С детства он мечтал о полетах и прыжках с парашютом, что определило его путь. Служба в австрийской армии отточила его навыки парашютиста, а страсть к экстремальным видам спорта привела к мировой славе. Он стал известен благодаря проекту Red Bull Stratos, в рамках которого в 2012 году совершил прыжок из стратосферы с высоты около 39 километров, установив мировые рекорды. Этот подвиг сделал его первым человеком, преодолевшим звуковой барьер в свободном падении без использования тяги транспортного средства.
Ключевые достижения
- 14 октября 2012 года Баумгартнер прыгнул с высоты 38 969 метров, достигнув скорости 1357,64 км/ч (1,25 Маха). Это был не только технический триумф, но и демонстрация человеческой смелости.
- В 2003 году он стал первым, кто пересек Ла-Манш с парашютом, используя крыло из углеродного волокна.
- Прыжки с известных объектов: Баумгартнер совершил бейс-прыжки с башен Петронас, статуи Христа-Искупителя и виадука Мийо, каждый раз устанавливая новые стандарты в бейсджампинге.
Он удерживал рекорды по дальности свободного падения и вертикальной скорости без тормозного парашюта, хотя рекорд высоты позже был побит Аланом Юстасом.
Жизнь на грани
Феликс Баумгартнер не просто выполнял трюки — он раздвигал границы возможного. Его карьера была полна рискованных предприятий, таких как прыжок с высоты всего 29 метров с руки статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Этот поступок вызвал споры, но лишь укрепил его репутацию смельчака, который не боится бросать вызов условностям. Его несанкционированный прыжок с небоскреба Тайбэй 101 в 2007 году стал еще одним доказательством его дерзости, хотя и привел к запрету на въезд в Тайвань.
Баумгартнер также боролся с личными страхами. Подготовка к прыжку из стратосферы потребовала от него преодоления клаустрофобии, вызванной необходимостью находиться в герметичном костюме. С помощью спортивного психолога он справился с этим, показав, что даже самые смелые люди сталкиваются с внутренними барьерами.
Наследие и признание
Феликс Баумгартнер оставил неизгладимый след в истории. Его достижения отмечены многочисленными наградами.
- Премия Бэмби в категории Миллениум (2012).
- Звание Человек года по версии журнала Top Gear (2012).
- Награда Laureus World Action Sportsperson of the Year (2013).
- Премия Человечество на Spike Guys' Choice Awards (2013).
Его имя вошло в список 51 герой авиации журнала Flying, где он стал самым молодым из ныне живущих на тот момент участников. Баумгартнер вдохновлял не только спортсменов, но и всех, кто стремится к мечте, несмотря на препятствия.
Трагический финал
17 июля 2025 года Феликс Баумгартнер погиб в возрасте 56 лет во время полета на параплане в Италии. По предварительным данным, он потерял контроль над аппаратом из-за медицинского приступа и упал в бассейн кемпинга, случайно травмировав молодую женщину. Эта трагедия потрясла мир, ведь Баумгартнер казался непобедимым. Его уход стал напоминанием о хрупкости жизни, даже для тех, кто привык бросать вызов смерти.