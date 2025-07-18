Мир скорбит по смельчаку, который трагично расстался с жизнью

Мир потерял человека, чья жизнь была воплощением смелости и стремления к невозможному. Его имя стало синонимом отваги, а поступки вдохновляли миллионы людей по всему миру. Он бросал вызов законам физики и собственным страхам, доказывая, что границы существуют лишь в нашем воображении. Его уход оставил пустоту в сердцах тех, кто следил за его невероятными достижениями. Эта утрата ощущается как личная для каждого, кто верит в силу человеческого духа.

Кто такой Феликс Баумгартнер?

Феликс Баумгартнер, родившийся 20 апреля 1969 года в Зальцбурге, Австрия, был человеком, который жил на грани. С детства он мечтал о полетах и прыжках с парашютом, что определило его путь. Служба в австрийской армии отточила его навыки парашютиста, а страсть к экстремальным видам спорта привела к мировой славе. Он стал известен благодаря проекту Red Bull Stratos, в рамках которого в 2012 году совершил прыжок из стратосферы с высоты около 39 километров, установив мировые рекорды. Этот подвиг сделал его первым человеком, преодолевшим звуковой барьер в свободном падении без использования тяги транспортного средства.

Ключевые достижения

14 октября 2012 года Баумгартнер прыгнул с высоты 38 969 метров, достигнув скорости 1357,64 км/ч (1,25 Маха). Это был не только технический триумф, но и демонстрация человеческой смелости.

В 2003 году он стал первым, кто пересек Ла-Манш с парашютом, используя крыло из углеродного волокна.

Прыжки с известных объектов: Баумгартнер совершил бейс-прыжки с башен Петронас, статуи Христа-Искупителя и виадука Мийо, каждый раз устанавливая новые стандарты в бейсджампинге.

Он удерживал рекорды по дальности свободного падения и вертикальной скорости без тормозного парашюта, хотя рекорд высоты позже был побит Аланом Юстасом.

Жизнь на грани

Феликс Баумгартнер не просто выполнял трюки — он раздвигал границы возможного. Его карьера была полна рискованных предприятий, таких как прыжок с высоты всего 29 метров с руки статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро. Этот поступок вызвал споры, но лишь укрепил его репутацию смельчака, который не боится бросать вызов условностям. Его несанкционированный прыжок с небоскреба Тайбэй 101 в 2007 году стал еще одним доказательством его дерзости, хотя и привел к запрету на въезд в Тайвань.

Баумгартнер также боролся с личными страхами. Подготовка к прыжку из стратосферы потребовала от него преодоления клаустрофобии, вызванной необходимостью находиться в герметичном костюме. С помощью спортивного психолога он справился с этим, показав, что даже самые смелые люди сталкиваются с внутренними барьерами.

Наследие и признание

Феликс Баумгартнер оставил неизгладимый след в истории. Его достижения отмечены многочисленными наградами.

Премия Бэмби в категории Миллениум (2012).

Звание Человек года по версии журнала Top Gear (2012).

Награда Laureus World Action Sportsperson of the Year (2013).

Премия Человечество на Spike Guys' Choice Awards (2013).

Его имя вошло в список 51 герой авиации журнала Flying, где он стал самым молодым из ныне живущих на тот момент участников. Баумгартнер вдохновлял не только спортсменов, но и всех, кто стремится к мечте, несмотря на препятствия.

Трагический финал

17 июля 2025 года Феликс Баумгартнер погиб в возрасте 56 лет во время полета на параплане в Италии. По предварительным данным, он потерял контроль над аппаратом из-за медицинского приступа и упал в бассейн кемпинга, случайно травмировав молодую женщину. Эта трагедия потрясла мир, ведь Баумгартнер казался непобедимым. Его уход стал напоминанием о хрупкости жизни, даже для тех, кто привык бросать вызов смерти.