"Мачо себя не считаю!: как живет 43-летний победитель шоу "Один в один!" Руслан Алехно

Руслан Алехно – победитель конкурса "Народный артист" в 2004 году, участник "Евровидения-2008", победитель третьего сезона шоу "Один в один!" С почетным гражданином города Бобруйска встретился корреспондент "Дни.ру".

Поскольку Руслан родился в Беларуси, является ее гражданином и обладателем государственной награды – медали Франциска Скорины, то домом своим он считает именно синеокую.

"Лето провожу на работе, – улыбается певец. – Позади музыкальные фестивали "Александрия собирает друзей" и "Славянский базар в Витебске". Сейчас вернусь в Москву, проведу там несколько дней и потом с семьей полечу на море"

Руслан уже девять лет женат на Юлии Алехно.

"Не могу сказать, что она меня не ревнует к поклонницам, – улыбается Алехно. – Другое дело, как я к этому отношусь и какие приоритеты расставляю. А я стараюсь быть преданным и верным".

Супруга артиста – филолог по образованию. Она работает и не сидит на шее у знаменитого мужа. У Руслана есть 8-летняя дочь Варвара. "Для нее я папа, в первую очередь, – улыбается певец. – Хотя мои песни ей нравятся и она даже некоторые из них исполняет. А композиция "Лапочка" вообще ей была посвящена".

Рассказал 43-летний певец и о том, как поддерживает себя в отличной форме: "Здоровый образ жизни, пятиразовое питание, плавание, хороший крем, вот и все секреты. И мачо или секс-символом себя не считаю!"