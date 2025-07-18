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Пятница 18 июля

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Новый турнир начинается: что ждет зрителей в "Смертельной битве 2"

Новый турнир начинается: что ждет зрителей в "Смертельной битве 2"
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New Line Cinema и Warner Bros. Pictures представили первый трейлер фильма Смертельная битва 2 (Mortal Kombat 2), который уже успел взбудоражить поклонников культовой серии файтингов. Режиссер Саймон МакКуойд возвращается, чтобы снова погрузить нас в мир жестоких поединков, а за сценарий на этот раз отвечает Джереми Слейтер, известный по работе над Академией Амбрелла.

Сюжет: Земля под угрозой Шао Кана

После событий первого фильма Шан Цун отступил, но опасность для Земного царства только возросла. На этот раз на горизонте появляется сам Шао Кан — безжалостный тиран, стремящийся подчинить себе все миры. Бог грома Рэйден собирает новых чемпионов, чтобы подготовить их к решающему смертельному турниру. Среди новобранцев выделяется Джонни Кейдж, харизматичный боец, которого воплотил на экране Карл Урбан. Его появление в трейлере уже вызвало бурю эмоций у фанатов, ведь этот персонаж — один из самых любимых в серии игр Mortal Kombat от NetherRealm Studios.

Коул Янг, боец ММА из первой части, продолжает свой путь под покровительством Рэйдена. Вместе с такими опытными воинами, как Лю Канг, Кунг Лао и даже наемник Кано, он готовится к битве против врагов из Внешнего мира. Ставки высоки: на кону судьба всей вселенной.

Новые и знакомые лица: кто в деле?

Кастинг «Смертельной битвы 2» впечатляет своим разнообразием и звездным составом. Warner Bros. даже выпустила серию персональных постеров, где представлены ключевые персонажи. Вот кто выйдет на арену.

  • Карл Урбан в роли Джонни Кейджа — харизматичный актер, чья уверенность идеально подходит для этого дерзкого бойца.
  • Аделин Рудольф в роли Китаны — звезда сериалов «Сабрина — юная ведьма» и «Обитель зла» привносит в проект свежую энергию.
  • Джессика МакНейми в роли Сони Блэйд — возвращается, чтобы снова показать свою силу.
  • Луди Лин в роли Лю Канга — любимец фанатов, готовый к новым подвигам.
  • Джош Лоусон в роли Кано — этот хитрый наемник снова в игре.

Мехкад Брукс в роли Джакса, Тати Габриэль в роли Джейд, Асано Таданобу в роли Рэйдена, Хироюки Санада в роли Скорпиона, Джо Таслим в роли Би-Хана, Макс Хуанг в роли Кунг Лао, Мартин Форд в роли Шао Кана и Ана Нгуен в роли Синдел.

Особое внимание привлекло появление Милины — еще одного культового персонажа, которого фанаты ждали с нетерпением. Ее дебют в трейлере обещает яркие и жесткие сцены.

Почему стоит ждать фильм?

Работа Джереми Слейтера над сценарием внушает оптимизм. Его опыт в создании историй с яркими характерами и динамичными сюжетами, как в Академии Амбрелла, должен добавить фильму эмоциональной глубины, сохранив при этом драйв файтинга. А режиссура Саймона МакКуойда, судя по трейлеру, снова радует верностью первоисточнику и вниманием к деталям.

Смертельная битва 2 обещает стать настоящим подарком для фанатов серии и любителей экшен-фильмов. Новый состав героев, мощный антагонист в лице Шао Кана и улучшенная постановка боев — все это настраивает на грандиозное зрелище. Трейлер уже показал, что фильм не боится идти на риск, демонстрируя сцены без цензуры, что идеально соответствует духу Mortal Kombat.

Шоу-бизнес в Telegram

18 июля 2025, 12:24
Фото: кадр из трейлера"Смертельная битва 2"
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Фоторепортаж

Тест: отгадайте советский фильм по кадру с водоемом

Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма
Фото: кадр из фильма

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