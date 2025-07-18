Лягушка или жаба? Как отличить их по коже и манере двигаться (даже если вы не герпетолог)

Не можете отличить лягушку от жабы? Узнайте 4 простых признака (кожа, лапы, движение) и используйте нашу удобную таблицу-шпаргалку, чтобы больше никогда не путаться.

Солнечный день на даче, вы поливаете грядки и вдруг из-под куста кто-то неуклюже выползает. Или, гуляя у пруда, вы замечаете, как что-то с громким всплеском прыгает в воду. В обоих случаях мы привычно говорим “лягушка”, хотя очень часто ошибаемся. Лягушки и жабы — хоть и родственники, но совершенно разные создания со своими уникальными особенностями. Научиться отличать их очень просто, даже если вы далеки от биологии. Достаточно запомнить несколько ключевых признаков.

Признак №1: Кожа — гладкая или бородавчатая?

Это самый верный и простой способ отличить этих двух амфибий. Просто посмотрите на их “одежду”.

У лягушки кожа гладкая, блестящая и всегда влажная. Она покрыта слизью, которая защищает ее от пересыхания и помогает дышать через кожу. Лягушки не могут долго находиться вдали от воды.

У жабы кожа сухая, плотная и покрыта характерными бугорками или “бородавками”. Это позволяет ей жить вдали от водоемов — в садах, огородах, лесах.

Важный миф. Трогать жабу абсолютно безопасно! Вопреки детским страшилкам, от соприкосновения с жабой у вас никогда не появятся бородавки.

Признак №2: Движение и лапы — прирожденный прыгун или неуклюжий пешеход?

Обратите внимание на то, как животное передвигается. Это сразу выдаст, кто перед вами.

Лягушка — это олимпийский чемпион по прыжкам. У нее длинные, сильные задние лапы, созданные для мощных толчков. Она передвигается быстрыми и далекими прыжками.

Жаба — это скорее “пешеход”. Ее задние лапы короткие и не такие сильные. Поэтому она передвигается короткими, неуклюжими прыжками или просто “ходит”, переставляя лапы.

Признак №3: Форма тела — стройный атлет или коренастый борец?

Даже внешний вид у них разный и соответствует их образу жизни.

Лягушка имеет стройное, подтянутое тело с узкой мордочкой. Она выглядит как грациозный пловец.

Жаба более приземистая, широкая и коренастая. У нее широкое тело и тупая морда. Она выглядит как маленький, но крепкий борец.

Признак №4 (для самых любопытных): Как они размножаются?

Если вам повезет весной увидеть икру в пруду, вы сможете безошибочно определить, кто ее отложил.

Лягушки откладывают икру в виде большого комка или скопления, похожего на желе.

Жабы откладывают икру в виде длинных нитей или “шнурков”, которые они наматывают на подводные растения.

Сравнительная таблица-шпаргалка: лягушка против жабы

Чтобы окончательно все запомнить, воспользуйтесь этой простой таблицей.

Признак Лягушка Жаба Кожа Гладкая, влажная, блестящая Сухая, плотная, с бугорками (“бородавками”) Телосложение Стройное, грациозное Широкое, коренастое, приземистое Задние лапы Длинные и сильные Короткие и слабые Движение Длинные, резкие прыжки Короткие прыжки или ходьба Среда обитания Рядом с водой (пруды, озера, болота) Может жить вдали от воды (сады, леса) Икра В виде комков или скоплений В виде длинных шнуров или нитей

И лягушки, и жабы — невероятно полезные существа для любого сада и огорода. Они уничтожают огромное количество слизней, комаров и других вредителей. Теперь, встретив одну из этих амфибий, вы не только не испугаетесь, но и сможете с уверенностью сказать, кто именно оказал вам честь своим визитом — грациозная лягушка или полезная трудяга-жаба.