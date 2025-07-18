Мечтаете о длинных волосах? Парикмахер назвал 4 процедуры, которые вам мешают

Мечтаете о длинных волосах, а они не растут? Узнайте, какие популярные салонные процедуры на самом деле крадут длину и портят волосы, по мнению эксперта.

Отрастить длинные, здоровые волосы — мечта многих женщин. Но часто возникает парадокс: у корней волосы растут, а общая длина не увеличивается. Мы тратим деньги на дорогие маски и салонные ритуалы в надежде ускорить процесс, но результат разочаровывает. Опытный парикмахер рассказал, что виной тому могут быть популярные процедуры, которые мы считаем полезными. Оказалось, некоторые из них не помогают, а наоборот, мешают достичь заветной цели.

Антирейтинг: 4 процедуры, которые крадут длину волос

По мнению эксперта, именно эти вмешательства, несмотря на их многообещающую рекламу, наносят самый большой вред волосам на пути к длине.

1. Полировка волос машинкой

Что обещают: мгновенное избавление от всех секущихся кончиков по всей длине, гладкость и ухоженный вид.

мгновенное избавление от всех секущихся кончиков по всей длине, гладкость и ухоженный вид. Что происходит на самом деле: машинка со специальной насадкой действительно срезает торчащие волоски. Но проблема в том, что под ее лезвия попадают не только поврежденные, но и абсолютно здоровые, просто более короткие волосы из нижних слоев. В результате вы теряете густоту на концах. Создается эффект “крысиного хвостика” — у корней объем есть, а концы редкие и тонкие. Длина не увеличивается, а качество полотна волос ухудшается.

2. Частое окрашивание (особенно осветление)

Что обещают: красивый, насыщенный цвет, закрашивание седины, модный образ.

красивый, насыщенный цвет, закрашивание седины, модный образ. Что происходит на самом деле: любое химическое воздействие, особенно с использованием осветляющих порошков и высоких процентов оксида, разрушает структуру волоса. Он становится пористым, сухим и хрупким. В итоге волосы просто не выдерживают и начинают обламываться по длине. Вы можете видеть, как они отрастают у корней, но кончики постоянно ломаются, сводя на нет весь прирост.

3. Кератиновое выпрямление

Что обещают: идеально гладкие, блестящие и послушные волосы на несколько месяцев. Эффект “как в рекламе”.

идеально гладкие, блестящие и послушные волосы на несколько месяцев. Эффект “как в рекламе”. Что происходит на самом деле: эту процедуру эксперт назвал одной из самых губительных. Эффект гладкости достигается за счет “запаивания” состава на волосах с помощью утюжка, раскаленного до экстремальных температур (230°C). Это колоссальный термический ожог для волоса. Пока состав на волосах, они выглядят хорошо. Но как только он смывается, вы остаетесь с пересушенными, поврежденными и ломкими волосами, которые начинают обламываться с катастрофической скоростью.

4. Химическая завивка

Что обещают: упругие локоны или легкие волны на долгое время, избавление от необходимости ежедневной укладки.

упругие локоны или легкие волны на долгое время, избавление от необходимости ежедневной укладки. Что происходит на самом деле: принцип действия схож с окрашиванием. Чтобы изменить структуру волоса с прямой на кудрявую, используются агрессивные химические составы. Они разрывают дисульфидные связи внутри волоса, делая его слабым и уязвимым. После такой процедуры волосы часто становятся очень сухими, и отрастить их до большой длины становится практически невозможно из-за постоянной ломкости.

Так что же делать? Стратегия отращивания здоровых волос

Вместо того чтобы тратить деньги на сомнительные процедуры, эксперт советует сосредоточиться на трех китах здоровых волос:

Правильная стрижка. Регулярно (раз в 2-3 месяца) подстригайте кончики у мастера обычными ножницами. Это уберет сечение и предотвратит дальнейшее расслоение волоса, сохранив при этом основную длину. Грамотный домашний уход. Инвестируйте в качественные профессиональные средства: шампунь по типу кожи головы, питательные маски и увлажняющие кондиционеры для длины. Обязательно используйте термозащиту перед укладкой феном или утюжком. Забота изнутри. Не забывайте, что красота волос начинается со здоровья организма. Сбалансированное питание, богатое белками, жирами, витаминами и минералами, — это фундамент, без которого никакой внешний уход не даст максимального эффекта.

Путь к длинным и здоровым волосам — это не спринт с использованием “чудо-процедур”, а марафон, основанный на бережном уходе и отказе от агрессивных вмешательств. Делая осознанный выбор в пользу здоровья волос, а не сиюминутного визуального эффекта, вы сможете наконец-то достичь длины своей мечты.