"Я была не очень хорошей мамой": 57-летняя Татьяна Тишинская рассказала о сбежавшем в Китай сыне

"Летний дискобар", "Мама, все окей", "Вернись ко мне" – в конце 1980-х – начале 1990-х эти песни гремели. Знали все и исполнявшую их певицу Каролину. Потом она на какое-то время пропала и вернулась на сцену уже как Татьяна Тишинская. Сегодня ей идет 58-й год. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ней за кулисами фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".

Певица сменила в жизни несколько имен – была Татьяной Корневой, Татьяной Разиной, Каролиной, Татьяной Тишинской... "Мне насколько комфортно быть Тишинской, что больше менять ничего не буду, – заверила исполнительница. – Я нашла себя благодаря песне Михаила Круга и больше никем другим не буду".

У Тишинской и по сей день много концертов. И в своих сольных программах, если зрители просят, она порой исполняет несколько песен Каролины.

"Меня радует, что эти композиции помнят, – говорит артистка. – А главным своим хитом той поры считаю "Мама, все окей" – потому что это Трофимов, это крестный отец моего ребенка написал. Но по той поре не скучаю. У меня остались друзья с того времени – Рома Жуков, группа "Унесенные ветром", но комфортно мне именно сейчас".

Рассказала певица и о своем 32-летнем сыне Артеме. "Я была не очень хорошей мамой в том плане, что хотя и любила ребенка, но откупалась от него из-за своей работы, – не скрывает артистка. – А в 20 с небольшим он принял решение уехать в Китай. И вот уже девять лет он находится там. Сначала, правда, я не поверила, что он собирается туда – думала, что врет. Сын попросил у меня две тысяч и долларов – я думала, едет просто потусоваться. Но он остался в Китае, где прошел огонь и воду – вплоть до того, что ночевал на улице возле "Макдональдса". Сначала преподавал китайским детям английский язык, а сейчас основал фирму по изготовлению ножей".