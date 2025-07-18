Спасение от жары: 7 правил питания, которые помогут пережить зной и сохранить бодрость

Чувствуете себя вялым в жару? Узнайте, что есть и пить, чтобы избежать перегрева и сохранить бодрость. 7 простых правил питания для комфортного самочувствия.

Когда столбик термометра уверенно ползет за отметку +30°C, наш организм переходит в режим выживания. Повышенное потоотделение, потеря жидкости и важных микроэлементов, снижение аппетита — все это естественная реакция на жару.

В такие дни то, что вы едите и пьете, напрямую влияет на ваше самочувствие, сообщает Клео.ру. Чтобы помочь телу справиться с нагрузкой, избежать перегрева и сохранить энергию, достаточно скорректировать свой рацион. Рассказываем, как это сделать правильно.

Правило №1: Откажитесь от "тяжелой" пищи

Жареное мясо, жирные соусы, колбасы, пирожки и другая выпечка — всё это заставляет ваш организм работать на износ, чтобы переварить съеденное. На этот процесс тратится много энергии, что приводит к дополнительному выделению тепла. В результате вы чувствуете вялость, тяжесть в желудке, а потеете еще сильнее.

Что делать? Делайте ставку на легкую термическую обработку: запекание, варку, приготовление на пару или на гриле. Это снизит нагрузку на пищеварительную систему и поможет вам чувствовать себя легче.

Правило №2: Пейте правильно — не все, что жидкое, утоляет жажду

Даже легкое обезвоживание негативно сказывается на концентрации внимания, настроении и общем самочувствии. В жару пить нужно много, но подходить к выбору напитков следует с умом.

Что пить? Простая вода — лучший выбор. Слегка подсоленная минеральная вода — поможет восстановить электролиты. Компоты и морсы без сахара. Домашние лимонады (вода, лимон, мята). Кокосовая вода.

Что исключить? Сладкие газированные напитки, пакетированные соки, энергетики и алкоголь. Они не только не утоляют жажду, но и способствуют еще большей потере жидкости.

Правило №3: Не бойтесь соли, но знайте меру

Вопреки популярному мифу, полностью отказываться от соли летом — плохая идея. Вместе с потом наш организм теряет натрий, и его дефицит может привести к слабости, головной боли и даже мышечным судорогам.

Что делать? Не нужно специально пересаливать еду. Просто не исключайте соль полностью и добавьте в рацион продукты, богатые электролитами: огурцы, томаты, зелень, кефир.

Правило №4: Ешьте "водянистые" овощи и фрукты

Сезонные овощи и фрукты — это не только источник витаминов, но и дополнительная порция живительной влаги.

Что выбрать? Огурцы, кабачки, помидоры, сладкий перец, листья салата, арбуз, дыня. Они отлично освежают, насыщают влагой и помогают восстановить калий и магний, которые мы теряем с потом.

Правило №5: Охлаждайтесь изнутри — выбирайте еду комнатной температуры

Горячие и слишком острые блюда усиливают кровообращение и заставляют тело выделять еще больше тепла. В результате ощущение жары только усиливается.

Что делать? Если хочется супа, отдайте предпочтение холодным вариантам — гаспачо, окрошке, свекольнику или овощному крем-супу комнатной температуры.

Правило №6: Не забывайте о легком белке

В жаркую погоду часто тянет только на фрукты и салаты, но организму для нормальной работы необходим белок. Он нужен для восстановления тканей, гормонального баланса и поддержания иммунитета.

Что выбрать? Отдавайте предпочтение легким источникам белка: нежирный творог, натуральный йогурт, белая рыба, куриная грудка, яйца, бобовые (чечевица, нут).

Правило №7: Сократите или исключите эти продукты

Чтобы не перегружать организм и помочь ему адаптироваться к жаре, на время стоит убрать из рациона:

Жирное и жареное мясо, копчености.

Жирные соусы (майонез, сливочные).

Кондитерские изделия, выпечку, торты.

Слишком острые блюда.

Фастфуд.

Алкоголь и сладкие газированные напитки.

Соблюдая эти простые правила, вы значительно облегчите работу своего организма в жаркие дни. Легкая, освежающая пища и правильное питье помогут избежать перегрева, сохранить бодрость и наслаждаться летом без дискомфорта.