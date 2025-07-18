Тихая диверсия: 5 причин, почему ваш холодильник перестал морозить, и вы об этом не знали

Ушел из жизни великий русский художник Тесты Долина гордится успехами внучки Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спортаУшел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта Вся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талантВся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талант Шахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстеромШахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером Невосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастерНевосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер

Лента новостей

Пятница 18 июля

14:13Невосполнимая утрата для кинематографа: ушел из жизни талантливый кинорежиссер 14:06Мир скорбит по смельчаку, который трагично расстался с жизнью 13:41"Мачо себя не считаю!: как живет 43-летний победитель шоу "Один в один!" Руслан Алехно 13:18Спасение от жары: 7 правил питания, которые помогут пережить зной и сохранить бодрость 12:24Новый турнир начинается: что ждет зрителей в "Смертельной битве 2" 12:05Ушел из жизни великий музыкант, чья душа звучала в каждом бите. 11:08"Я была не очень хорошей мамой": 57-летняя Татьяна Тишинская рассказала о сбежавшем в Китай сыне 10:14Тихая диверсия: 5 причин, почему ваш холодильник перестал морозить, и вы об этом не знали 10:04Ушла из жизни талантливая актриса, радиоведущая и автор песен, не дожив и до 60 лет 00:15Не смотрите на это 18 июля 2025 года, в Афанасьев день, чтобы болезни не начали липнуть одна за другой 20:59 Если бы вы знали этот секрет раньше, ваши огурцы росли бы с невероятной скоростью! 20:02Зажгите лавровый лист и ваша жизнь изменится: только единицы знают об этом ритуале 19:15Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты 19:10Невосполнимая потеря для мирового спорта: ушел из жизни 38-летний спортсмен 18:18Метод 369 Николы Теслы: ключ к исполнению желаний 17:0698% вашей ДНК считали бесполезным, но Google DeepMind переворачивает представление об этом 16:38Народ ахнул: сразу два Божьих знамения были явлены во время прощания с режиссером Миттой 16:23Ученые расшифровали геном вируса испанки – что это дает? 16:13Ушел из жизни легендарный мастер – еще одна потеря в мире футбола 15:17 Когда усталость – это не просто усталость: 9 тревожных сигналов ментального здоровья, которые нельзя игнорировать 14:21Тест: отгадайте советский фильм по кадру с водоемом 14:01Российской угольной отрасли требуется возвращение в реальность 13:18Тренера Тарасову в инвалидном кресле подвезли к гробу режиссера Митты 12:57Эрнст, Высоцкий, Сукачев: звезды рыдают у гроба режиссера Митты 12:50Угас светоч мира искусства: великий кинорежиссер "Мастера и Маргариты" отправился в вечность – скорбит вся страна 12:40“Ее слова назвали бредом”: великое пророчество Ванги, которое могло все изменить 10:57Он проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении Пугачевой 10:40Неоценимая потеря в мире музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница 09:55Мир прощается с великим игроком – ушел из жизни талантливый футболист 06:34Тест: узнай любимый советский киношедевр по одному кадру с врачом 00:06Ни в коем случае не одалживайте деньги 17 июля 2025 года: останетесь с пустыми карманами 21:02Как быстро отличить животное, заболевшее бешенством 20:03Тест: Угадайте советский мультфильм по описанию дома 19:06Следуя этим советам, вы точно преумножите свой урожай этой осенью 18:32Погасшая звезда ски-кросса: ушел из жизни бронзовый призер Олимпиады 17:08Прорыв в медицине: болезнь Паркинсона теперь можно выявить за годы до симптомов 16:09Уникальный кино-тест: угадай советский фильм по кадру с наливным яблоком 16:04Ушла эпоха: скончалась последняя муза знаменитого модельера и живой символ моды 15:50Билан сообщил драматические подробности кончины своего легендарного продюсера 15:36Кто понял жизнь, тот не спешит: о чем говорил Омар Хайям, что скрыто за этой фразой 15:25В нашей памяти навсегда: ушла из жизни боготворимая звездами Заслуженная артистка 14:39 Эту загадку для первоклассников не могут разгадать даже великие умы 13:36Тест: Узнай советский фильм, зашифрованный в этом фразеологизме 13:12Ни в коем разе: Роспотребнадзор назвал самые опасные суши, которые нельзя покупать 12:21Мир литературы понес невосполнимую утрату – ушла из жизни выдающаяся писательница 12:17До 108 лет: Ирина Нельсон исключила из рациона мешающие жить долго продукты 11:47Ученые опровергли миф о том, что дети хуже переносят жару, но есть нюанс 11:11Эти 5 фраз Сократа полностью заставят вас пересмотреть свою жизнь 10:24Футбольный мир скорбит: ушел из жизни великий спортсмен 04:45ТЕСТ: Узнай советский фильм по ошибке в речи героя
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Тихая диверсия: 5 причин, почему ваш холодильник перестал морозить, и вы об этом не знали

Тихая диверсия: 5 причин, почему ваш холодильник перестал морозить, и вы об этом не знали
414

Ваш холодильник перестал морозить, и продукты портятся? Узнайте 5 основных причин этой проблемы и что можно сделать самостоятельно, прежде чем вызывать мастера.

Внезапно перестал морозить холодильник — кошмар для любой хозяйки. Продукты начинают портиться, а растерянность нарастает. Прежде чем звонить в сервисный центр и готовиться к дорогостоящему ремонту, стоит выяснить, почему техника отказалась работать.

Часто причина кроется в мелочи, которую можно устранить самостоятельно. Эксперты выделяют несколько основных “виновников” такой поломки. Разберемся, что же могло пойти не так с вашим незаменимым помощником.

Первые шаги: что проверить до вызова мастера?

Не паникуйте! Иногда проблема совсем несерьезна. Начните с самых очевидных проверок:

  1. Дверца и уплотнитель. Убедитесь, что дверца холодильника плотно закрыта. Даже небольшая щель из-за перегрузки продуктами или изношенного уплотнителя может привести к утечке холода. Проверьте состояние резинового уплотнителя – нет ли трещин, деформаций?
  2. Подключение к сети. Банально, но эффективно. Убедитесь, что вилка плотно сидит в розетке. Проверьте саму розетку, подключив к ней другой прибор.
  3. Температурные настройки. Возможно, кто-то случайно изменил температурный режим? В современных моделях это может случиться из-за случайного нажатия на сенсорную панель. Установите рекомендуемую температуру: для холодильной камеры обычно +4…+6°C, для морозильной –18°C.
  4. Режим “Отпуск” или “Разморозка”. Проверьте, не активирован ли один из этих режимов, который отключает охлаждение.

Если эти простые шаги не помогли, значит, проблема, вероятно, серьезнее.

Когда проблема глубже: 5 основных причин поломки холодильника

По данным экспертов, существует несколько ключевых поломок, из-за которых холодильник перестает эффективно охлаждать:

1. Неправильная установка температуры

Как упоминалось выше, это наиболее частая и самая легкоустранимая причина, особенно для новых моделей, где настройки могут быть чувствительны к случайным прикосновениям. Возможно, вы или кто-то из домочадцев нечаянно переключили режим на более теплый, или даже выставили его на “минимум” (что иногда означает наименьшее охлаждение, а не максимальное). Верните рекомендованные значения, и подождите несколько часов.

2. Поломка термостата

Термостат – это “мозг” вашего холодильника, который отвечает за измерение температуры внутри камер и подачу сигнала компрессору о необходимости включения или выключения. Если термостат выходит из строя, он может посылать неверные данные, из-за чего компрессор не будет запускаться или работать некорректно. В этом случае холодильник либо перестанет охлаждать вовсе, либо будет работать без перерыва. Требуется замена детали специалистом.

3. Повреждение компрессора

Компрессор – это “сердце” холодильника, его мотор. Он отвечает за циркуляцию хладагента по системе. Если компрессор выходит из строя, вы можете услышать громкие стуки, гудение без охлаждения, или наоборот – полная тишина и отсутствие каких-либо звуков работы. Повреждение компрессора – это серьезная поломка, и его ремонт или замена – задача для квалифицированного мастера.

4. Засор в капиллярной трубке

Капиллярная трубка – это тонкая медная трубка, по которой циркулирует хладагент (фреон). Со временем в ней могут накапливаться частицы мусора, масла или влаги, что приводит к засору. Засор препятствует нормальной циркуляции хладагента, и холодильник перестает охлаждать. При этом компрессор может работать постоянно, пытаясь “протолкнуть” фреон. Самостоятельно устранить такую проблему невозможно, нужен вызов специалиста.

5. Утечка фреона (хладагента)

Фреон – это газ, который поглощает тепло внутри холодильника и отдает его наружу. Если в системе появляется микротрещина, фреон начинает утекать. Признаками утечки могут быть: отсутствие холода, постоянная работа компрессора, появление маслянистых пятен на задней стенке или специфический запах. Утечка фреона требует не только его дозаправки, но и обязательного поиска и устранения места утечки. Это опасная процедура, которую должен проводить только квалифицированный мастер, имеющий необходимое оборудование и знания.

Профилактика: как продлить жизнь вашему холодильнику?

Чтобы минимизировать риск подобных поломок, следуйте простым правилам:

  • Не перегружайте холодильник. Оставьте пространство для циркуляции воздуха.
  • Обеспечьте вентиляцию. Не придвигайте холодильник слишком близко к стене или мебели.
  • Регулярно размораживайте. Если у вас не No Frost, делайте это по графику, чтобы избежать наледи.
  • Чистите конденсаторные катушки. Они находятся на задней стенке или снизу. Пыль и грязь на них мешают отводу тепла.
  • Проверяйте уплотнители. Периодически протирайте их и убедитесь в их целостности.

Не паникуйте, действуйте!

Если ваш холодильник перестал охлаждать, первым делом проверьте самые простые и очевидные причины. Если эти шаги не дали результата, не пытайтесь разбирать технику самостоятельно – это может привести к еще большим поломкам или даже к опасным ситуациям. В таких случаях лучше довериться профессионалам. Своевременное обращение к мастеру поможет быстро восстановить работу вашего холодильника и сохранить продукты свежими.

Шоу-бизнес в Telegram

18 июля 2025, 10:14
Фото: freepik.com
Pravda.ru✓ Надежный источник

По теме

С 1 июля полностью запретили установку таких натяжных потолков – их заставят снять

Невосполнимая утрата для кинематографа: ушел из жизни талантливый кинорежиссер

Невосполнимая утрата для кинематографа: ушел из жизни талантливый кинорежиссер
Великий мастер кинематографа, чьи работы перевернули представление о кино, покинул этот мир, оставив после себя наследие смелых и провокационных фильмов. Его видение, сочетавшее глубокие социальные темы с художественной дерзостью, вызывало как восхищение, так и споры. Он был не просто режиссером, но и оператором, актером, сценаристом, чьи истории ломали табу и бросали вызов общественным нормам. Его уход – это невосполнимая потеря для поклонников и всего кинематографического сообщества. Но его фильмы, полные страсти и правды, будут жить вечно. Ранние годы: путь к искусству Велу Прабхакаран, родившийся в 1957 году в Ченнаи, с юности был погружен в мир кино.

Мир скорбит по смельчаку, который трагично расстался с жизнью

Мир скорбит по смельчаку, который трагично расстался с жизнью
Мир потерял человека, чья жизнь была воплощением смелости и стремления к невозможному. Его имя стало синонимом отваги, а поступки вдохновляли миллионы людей по всему миру. Он бросал вызов законам физики и собственным страхам, доказывая, что границы существуют лишь в нашем воображении. Его уход оставил пустоту в сердцах тех, кто следил за его невероятными достижениями. Эта утрата ощущается как личная для каждого, кто верит в силу человеческого духа. Кто такой Феликс Баумгартнер? Феликс Баумгартнер, родившийся 20 апреля 1969 года в Зальцбурге, Австрия, был человеком, который жил на грани.

"Мачо себя не считаю!: как живет 43-летний победитель шоу "Один в один!" Руслан Алехно

"Мачо себя не считаю!: как живет 43-летний победитель шоу "Один в один!" Руслан Алехно
Руслан Алехно – победитель конкурса "Народный артист" в 2004 году, участник "Евровидения-2008", победитель третьего сезона шоу "Один в один!" С почетным гражданином города Бобруйска встретился корреспондент "Дни.ру". Поскольку Руслан родился в Беларуси, является ее гражданином и обладателем государственной награды – медали Франциска Скорины, то домом своим он считает именно синеокую.

Спасение от жары: 7 правил питания, которые помогут пережить зной и сохранить бодрость

Спасение от жары: 7 правил питания, которые помогут пережить зной и сохранить бодрость
Чувствуете себя вялым в жару? Узнайте, что есть и пить, чтобы избежать перегрева и сохранить бодрость. 7 простых правил питания для комфортного самочувствия. Когда столбик термометра уверенно ползет за отметку +30°C, наш организм переходит в режим выживания.

Новый турнир начинается: что ждет зрителей в "Смертельной битве 2"

Новый турнир начинается: что ждет зрителей в "Смертельной битве 2"
New Line Cinema и Warner Bros. Pictures представили первый трейлер фильма Смертельная битва 2 (Mortal Kombat 2), который уже успел взбудоражить поклонников культовой серии файтингов. Режиссер Саймон МакКуойд возвращается, чтобы снова погрузить нас в мир жестоких поединков, а за сценарий на этот раз отвечает Джереми Слейтер, известный по работе над Академией Амбрелла. Сюжет: Земля под угрозой Шао Кана После событий первого фильма Шан Цун отступил, но опасность для Земного царства только возросла.

Ушел из жизни великий музыкант, чья душа звучала в каждом бите.

Ушел из жизни великий музыкант, чья душа звучала в каждом бите.
Мир потерял талантливого человека. Он был сердцем и пульсом сцены, основав культовую группу, чьи мелодии покорили мир. Его творчество, сплетенное из регги, соула и джаза, стало гимном свободы и вдохновения. От клубных сетов Веллингтона до мировых фестивалей – его музыка объединяла сердца. Сегодня, прощаясь с ним, мы празднуем наследие, которое продолжает звучать. Его ритм не умолкнет никогда. Начало пути и становление Крис Та’алога Фаиуму, более известный как DJ Mu или DJ Fitchie, родился в Вайнуиомата, Новая Зеландия, в семье иммигрантов с Самоа.

Выбор читателей

17/07ЧтвОн проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении Пугачевой 17/07ЧтвУгас светоч мира искусства: великий кинорежиссер "Мастера и Маргариты" отправился в вечность – скорбит вся страна 16/07СрдВ нашей памяти навсегда: ушла из жизни боготворимая звездами Заслуженная артистка 16/07СрдУшла эпоха: скончалась последняя муза знаменитого модельера и живой символ моды 17/07ЧтвПроклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты 16/07СрдПрорыв в медицине: болезнь Паркинсона теперь можно выявить за годы до симптомов