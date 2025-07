Ушел из жизни великий музыкант, чья душа звучала в каждом бите.

Мир потерял талантливого человека. Он был сердцем и пульсом сцены, основав культовую группу, чьи мелодии покорили мир. Его творчество, сплетенное из регги, соула и джаза, стало гимном свободы и вдохновения. От клубных сетов Веллингтона до мировых фестивалей – его музыка объединяла сердца. Сегодня, прощаясь с ним, мы празднуем наследие, которое продолжает звучать. Его ритм не умолкнет никогда.

Начало пути и становление

Крис Та’алога Фаиуму, более известный как DJ Mu или DJ Fitchie, родился в Вайнуиомата, Новая Зеландия, в семье иммигрантов с Самоа. Будучи пятым ребенком, он вырос под влиянием музыкальных вкусов старшей сестры, коллекционировавшей пластинки соула 70-х, и братьев, увлеченных рок-музыкой — Santana, Jimi Hendrix, Neil Young. Его школьные годы прошли в Scots College в Веллингтоне, где его фамилию сократили до Mu из-за трудностей с произношением, и этот псевдоним стал его визитной карточкой. После недолгой службы в армии и учебы на факультете естественных наук в Университете Виктории, Крис нашел свое призвание в музыке, начав карьеру диджея на радиостанции Radio Active.

Творческий путь: от клубных сетов до мировой сцены

Крис Фаиуму стал центральной фигурой в музыкальной сцене Веллингтона, начав с участия в диджейских коллективах Funky Monks и Roots Foundation в 90-х годах. Его страсть к регги, дабу, соулу и хип-хопу легла в основу экспериментов с живыми инструментами, которые привели к созданию Fat Freddy’s Drop в 1999 году. Вместе с вокалистом Далласом Тамайрой и трубачом Тоби Лэйнгом он начал джем-сейшны, которые превратились в уникальный стиль группы, сочетающий регги, джаз, соул, техно и ритм-н-блюз.

Первый альбом группы, Live at the Matterhorn (2001), записанный на мини-диск, мгновенно стал хитом, продав 9000 копий. Их дебютный студийный альбом Based on a True Story (2005), спродюсированный Фаиуму в его домашней студии The Drop, стал третьим самым продаваемым альбомом в истории Новой Зеландии, проведя 108 недель в топ-40 чартов. Этот альбом получил награды New Zealand Music Awards за лучший альбом, лучший корневой альбом и приз зрительских симпатий. Fat Freddy’s Drop прославились импровизированными живыми выступлениями, которые привлекали огромные толпы на фестивалях и концертах в Европе, Австралазии и Северной Америке. В 2014 году они распродали лондонскую O2 Academy, а в 2024 году выпустили свой шестой альбом SLO MO, который Фаиуму описал как афроритмичную соул-музыку, исследование черной музыки из Полинезии.

Крис также продюсировал работы других артистов, таких как Rio Hemopo, Ladi6 и Che Fu, и был звукоинженером альбома Криса Таббса Good Days, Better Nights (2003). Его вклад в музыку Аотеароа сделал его культовой фигурой в новозеландской музыкальной сцене.

Наследие: ритм, который продолжает звучать

Крис Фаиуму был не просто продюсером и диджеем – он был пульсом Fat Freddy’s Drop, создавая ритмы, которые стали основой их уникального звучания. Его работа на Akai MPC sampler превращала джем-сейшны в произведения искусства, а его независимый дух, поддерживаемый партнершей Николь Дакворт, позволил группе сохранить творческую свободу. Он был маяком для музыкального сообщества Веллингтона, вдохновляя коллег и поклонников своим талантом и харизмой.

Крис Фаиуму скоропостижно скончался 16 июля 2025 года, оставив после себя богатое музыкальное наследие. Его уход стал сейсмическим сдвигом для группы и поклонников, но его ритмы продолжают жить в альбомах Fat Freddy’s Drop, в сердцах слушателей и в истории мировой музыки. Его семья, включая Николь и дочь Мию, и миллионы фанатов по всему миру оплакивают утрату, но его светлый след останется навсегда.