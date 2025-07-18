Не смотрите на это 18 июля 2025 года, в Афанасьев день, чтобы болезни не начали липнуть одна за другой

18 июля – Афанасьев день. Узнайте, почему в этот день нельзя смотреть на ночное небо и какие еще строгие запреты существуют, чтобы защитить свое здоровье и удачу.

Каждый день в народном календаре имеет свою особую энергию и свои правила. 18 июля — не исключение. В этот день наши предки отмечали Афанасьев день, который также называли “Месяцев праздник”.

Считалось, что в эту дату ночное светило обладает огромной силой, способной как помочь, так и навредить. Чтобы не навлечь на себя беду и не лишиться жизненных сил, существовал ряд строгих запретов, о которых важно помнить и сегодня.

Афанасьев день: почему все внимание приковано к Луне?

День посвящен памяти святого Афанасия Афонского, однако в народе он прочно слился с языческими верованиями о силе Луны (Месяца). Предки верили, что 18 июля Месяц “играет” на небе — он то появляется, то прячется за облаками, меняя свой свет. Эта “игра” считалась магическим и довольно опасным периодом.

Считалось, что в эту ночь Луна может “забрать” у человека его энергию, здоровье и даже красоту. Именно поэтому все главные запреты Афанасьева дня связаны с ночным временем суток и поведением после заката.

Главные запреты 18 июля: что нельзя делать, чтобы не навредить себе

Чтобы прожить этот день благополучно и не растерять удачу, наши предки придерживались нескольких важных правил. Вот что находится под строжайшим запретом.

1. Самый главный запрет — смотреть на молодой месяц

Это ключевое правило Афанасьева дня. Считалось, что если долго и пристально смотреть на “играющий” молодой месяц, он может “вытянуть” из человека жизненные силы. Люди верили, что после этого можно почувствовать резкий упадок сил, апатию, а болезни начнут липнуть одна за другой. Особенно опасным это считалось для пожилых людей и детей. Поэтому вечером 18 июля старались не поднимать голову к небу и плотно задергивать шторы.

2. Работать и заниматься делами по ночам

Любая работа после захода солнца в этот день была под запретом. Считалось, что пока Месяц “гуляет”, человек должен отдыхать. Тот, кто нарушал это правило и продолжал трудиться, рисковал не только сделать работу некачественно, но и привлечь в свою жизнь финансовые трудности и неудачи в делах.

3. Начинать новые и важные дела

Афанасьев день — крайне неблагоприятное время для любых начинаний. Энергетика суток нестабильна, поэтому не стоит:

Планировать переезд или крупные покупки;

Подписывать важные документы;

Отправляться в дальнюю дорогу;

Делать предложение или играть свадьбу.

Все начатое в этот день, по поверьям, пойдет наперекосяк и не принесет желаемого результата.

4. Сплетничать, ссориться и хвастаться

Негативные эмоции и слова в этот день имеют удвоенную силу. Считалось, что любая ссора 18 июля может перерасти в долгую вражду, а нелестная сплетня вернется к рассказчику бумерангом. Также нельзя было хвастаться своими успехами, деньгами или здоровьем — считалось, что “играющий” Месяц может позавидовать и все отнять.

Что можно и нужно делать в Афанасьев день

Чтобы направить энергию этого дня в мирное русло, предки советовали:

Наблюдать за природой (днем). По погоде на Афанасия судили о том, какой будет осень. Ясный день обещал теплое и долгое бабье лето.

Проводить время с семьей. День благоприятен для тихого и спокойного общения с близкими, укрепления родственных связей.

Загадывать желания на звезды. Если смотреть на Луну было нельзя, то на звезды — можно. Считалось, что падающая звезда в эту ночь обязательно исполнит заветное желание.

Вывод: простая мудрость для современного мира

Верить или не верить в народные приметы — личное дело каждого. Однако в этих древних запретах кроется простая житейская мудрость: важно жить в гармонии с природными ритмами, давать себе время на отдых и избегать негатива. Запрет “не смотреть на Луну” — это, по сути, призыв лечь спать вовремя и набраться сил перед новым днем. А отказ от ссор и хвастовства актуален всегда.

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