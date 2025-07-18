Не смотрите на это 18 июля 2025 года, в Афанасьев день, чтобы болезни не начали липнуть одна за другой

Ушел из жизни великий русский художник Тесты Долина гордится успехами внучки Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спортаУшел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта Вся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талантВся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талант Шахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстеромШахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером Невосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастерНевосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер

Лента новостей

Четверг 17 июля

00:15Не смотрите на это 18 июля 2025 года, в Афанасьев день, чтобы болезни не начали липнуть одна за другой 20:59 Если бы вы знали этот секрет раньше, ваши огурцы росли бы с невероятной скоростью! 20:02Зажгите лавровый лист и ваша жизнь изменится: только единицы знают об этом ритуале 19:15Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты 19:10Невосполнимая потеря для мирового спорта: ушел из жизни 38-летний спортсмен 18:18Метод 369 Николы Теслы: ключ к исполнению желаний 17:0698% вашей ДНК считали бесполезным, но Google DeepMind переворачивает представление об этом 16:38Народ ахнул: сразу два Божьих знамения были явлены во время прощания с режиссером Миттой 16:23Ученые расшифровали геном вируса испанки – что это дает? 16:13Ушел из жизни легендарный мастер – еще одна потеря в мире футбола 15:17 Когда усталость – это не просто усталость: 9 тревожных сигналов ментального здоровья, которые нельзя игнорировать 14:21Тест: отгадайте советский фильм по кадру с водоемом 14:01Российской угольной отрасли требуется возвращение в реальность 13:18Тренера Тарасову в инвалидном кресле подвезли к гробу режиссера Митты 12:57Эрнст, Высоцкий, Сукачев: звезды рыдают у гроба режиссера Митты 12:50Угас светоч мира искусства: великий кинорежиссер "Мастера и Маргариты" отправился в вечность – скорбит вся страна 12:40“Ее слова назвали бредом”: великое пророчество Ванги, которое могло все изменить 10:57Он проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении Пугачевой 10:40Неоценимая потеря в мире музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница 09:55Мир прощается с великим игроком – ушел из жизни талантливый футболист 06:34Тест: узнай любимый советский киношедевр по одному кадру с врачом 00:06Ни в коем случае не одалживайте деньги 17 июля 2025 года: останетесь с пустыми карманами 21:02Как быстро отличить животное, заболевшее бешенством 20:03Тест: Угадайте советский мультфильм по описанию дома 19:06Следуя этим советам, вы точно преумножите свой урожай этой осенью 18:32Погасшая звезда ски-кросса: ушел из жизни бронзовый призер Олимпиады 17:08Прорыв в медицине: болезнь Паркинсона теперь можно выявить за годы до симптомов 16:09Уникальный кино-тест: угадай советский фильм по кадру с наливным яблоком 16:04Ушла эпоха: скончалась последняя муза знаменитого модельера и живой символ моды 15:50Билан сообщил драматические подробности кончины своего легендарного продюсера 15:36Кто понял жизнь, тот не спешит: о чем говорил Омар Хайям, что скрыто за этой фразой 15:25В нашей памяти навсегда: ушла из жизни боготворимая звездами Заслуженная артистка 14:39 Эту загадку для первоклассников не могут разгадать даже великие умы 13:36Тест: Узнай советский фильм, зашифрованный в этом фразеологизме 13:12Ни в коем разе: Роспотребнадзор назвал самые опасные суши, которые нельзя покупать 12:21Мир литературы понес невосполнимую утрату – ушла из жизни выдающаяся писательница 12:17До 108 лет: Ирина Нельсон исключила из рациона мешающие жить долго продукты 11:47Ученые опровергли миф о том, что дети хуже переносят жару, но есть нюанс 11:11Эти 5 фраз Сократа полностью заставят вас пересмотреть свою жизнь 10:24Футбольный мир скорбит: ушел из жизни великий спортсмен 04:45ТЕСТ: Узнай советский фильм по ошибке в речи героя 00:37Ничего не покупайте и сидите дома: как провести 16 июля 2025 года – этому учили нас предки 20:26Как оптические часы меняют нашу реальность? 18:52Не делайте это никогда: назван самый опасный тренд в ТикТоке 18:50"До конца не понимаем": шансонье Кемеровский высказался о поступке Пугачевой 17:12Громкий скандал в мире шоу-бизнеса: названы предатели родины, зарабатывающие на русских 16:20Как установить эмоциональную связь: секреты зрительного контакта 15:29Невосполнимая утрата: ушел из жизни культовый вдохновитель жанрового кино 15:07Скорбим: ушла из жизни легенда отечественного рока – ее одна потеря для страны 14:19Оборвалась нить анимационного волшебства: ушел из жизни великий создатель любимых мультфильмов
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Не смотрите на это 18 июля 2025 года, в Афанасьев день, чтобы болезни не начали липнуть одна за другой

Не смотрите на это 18 июля 2025 года, в Афанасьев день, чтобы болезни не начали липнуть одна за другой
184

18 июля – Афанасьев день. Узнайте, почему в этот день нельзя смотреть на ночное небо и какие еще строгие запреты существуют, чтобы защитить свое здоровье и удачу.

Каждый день в народном календаре имеет свою особую энергию и свои правила. 18 июля — не исключение. В этот день наши предки отмечали Афанасьев день, который также называли “Месяцев праздник”.

Считалось, что в эту дату ночное светило обладает огромной силой, способной как помочь, так и навредить. Чтобы не навлечь на себя беду и не лишиться жизненных сил, существовал ряд строгих запретов, о которых важно помнить и сегодня.

Афанасьев день: почему все внимание приковано к Луне?

День посвящен памяти святого Афанасия Афонского, однако в народе он прочно слился с языческими верованиями о силе Луны (Месяца). Предки верили, что 18 июля Месяц “играет” на небе — он то появляется, то прячется за облаками, меняя свой свет. Эта “игра” считалась магическим и довольно опасным периодом.

Считалось, что в эту ночь Луна может “забрать” у человека его энергию, здоровье и даже красоту. Именно поэтому все главные запреты Афанасьева дня связаны с ночным временем суток и поведением после заката.

Главные запреты 18 июля: что нельзя делать, чтобы не навредить себе

Чтобы прожить этот день благополучно и не растерять удачу, наши предки придерживались нескольких важных правил. Вот что находится под строжайшим запретом.

1. Самый главный запрет — смотреть на молодой месяц

Это ключевое правило Афанасьева дня. Считалось, что если долго и пристально смотреть на “играющий” молодой месяц, он может “вытянуть” из человека жизненные силы. Люди верили, что после этого можно почувствовать резкий упадок сил, апатию, а болезни начнут липнуть одна за другой. Особенно опасным это считалось для пожилых людей и детей. Поэтому вечером 18 июля старались не поднимать голову к небу и плотно задергивать шторы.

2. Работать и заниматься делами по ночам

Любая работа после захода солнца в этот день была под запретом. Считалось, что пока Месяц “гуляет”, человек должен отдыхать. Тот, кто нарушал это правило и продолжал трудиться, рисковал не только сделать работу некачественно, но и привлечь в свою жизнь финансовые трудности и неудачи в делах.

3. Начинать новые и важные дела

Афанасьев день — крайне неблагоприятное время для любых начинаний. Энергетика суток нестабильна, поэтому не стоит:

  • Планировать переезд или крупные покупки;
  • Подписывать важные документы;
  • Отправляться в дальнюю дорогу;
  • Делать предложение или играть свадьбу.

Все начатое в этот день, по поверьям, пойдет наперекосяк и не принесет желаемого результата.

4. Сплетничать, ссориться и хвастаться

Негативные эмоции и слова в этот день имеют удвоенную силу. Считалось, что любая ссора 18 июля может перерасти в долгую вражду, а нелестная сплетня вернется к рассказчику бумерангом. Также нельзя было хвастаться своими успехами, деньгами или здоровьем — считалось, что “играющий” Месяц может позавидовать и все отнять.

Что можно и нужно делать в Афанасьев день

Чтобы направить энергию этого дня в мирное русло, предки советовали:

  • Наблюдать за природой (днем). По погоде на Афанасия судили о том, какой будет осень. Ясный день обещал теплое и долгое бабье лето.
  • Проводить время с семьей. День благоприятен для тихого и спокойного общения с близкими, укрепления родственных связей.
  • Загадывать желания на звезды. Если смотреть на Луну было нельзя, то на звезды — можно. Считалось, что падающая звезда в эту ночь обязательно исполнит заветное желание.

Вывод: простая мудрость для современного мира

Верить или не верить в народные приметы — личное дело каждого. Однако в этих древних запретах кроется простая житейская мудрость: важно жить в гармонии с природными ритмами, давать себе время на отдых и избегать негатива. Запрет “не смотреть на Луну” — это, по сути, призыв лечь спать вовремя и набраться сил перед новым днем. А отказ от ссор и хвастовства актуален всегда.

А вы соблюдаете народные приметы? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Шоу-бизнес в Telegram

18 июля 2025, 00:15
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Ни в коем случае не одалживайте деньги 17 июля 2025 года: останетесь с пустыми карманами

Если бы вы знали этот секрет раньше, ваши огурцы росли бы с невероятной скоростью!

Если бы вы знали этот секрет раньше, ваши огурцы росли бы с невероятной скоростью!
Огурцы растут медленно? Узнайте главный секрет опытных садоводов – уникальную подкормку, которая заставит ваши грядки взорваться урожаем! Сделайте это, и результат ошеломит. Каждый дачник мечтает о богатом урожае огурцов: хрустящих, сочных, обильно висящих на плетях.

Зажгите лавровый лист и ваша жизнь изменится: только единицы знают об этом ритуале

Зажгите лавровый лист и ваша жизнь изменится: только единицы знают об этом ритуале
Узнайте, почему сжигание лаврового листа – это не просто примета. Снимает стресс, очищает воздух и привлекает удачу. Простой ритуал для вашего дома! Почти на каждой кухне найдется пакетик с лавровым листом, который мы привыкли добавлять в суп или жаркое.

Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты

Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты
В Центральном Доме Литератора прошла гражданская панихида по режиссеру Александру Митте. Проститься с ним пришли коллеги, друзья и поклонники. Но первым взял слово 84-летний актер, режиссер и драматург Андрей Смирнов. Александр Митта скончался 14 июля 2025 года в возрасте 92 лет в хосписе после продолжительной борьбы с раком почки.

Невосполнимая потеря для мирового спорта: ушел из жизни 38-летний спортсмен

Невосполнимая потеря для мирового спорта: ушел из жизни 38-летний спортсмен
Молодой и талантливый спортсмен, чья энергия и самоотдача вдохновляли болельщиков и товарищей по команде, ушел из жизни слишком рано. Его смелость на поле, яркие моменты в решающих матчах и неукротимый дух сделали его настоящей легендой. Несмотря на короткую карьеру, его вклад в спорт и стойкость в борьбе с болезнью навсегда останутся в сердцах тех, кто знал его. Эта утрата – удар для всего спортивного сообщества, но его свет продолжает сиять в памяти миллионов. Ранние годы: от Айдахо до колледжа Брайан Аллан Брейман, родившийся 4 мая 1987 года, вырос с мечтой стать профессиональным футболистом.

Метод 369 Николы Теслы: ключ к исполнению желаний

Метод 369 Николы Теслы: ключ к исполнению желаний
Никола Тесла, выдающийся изобретатель и физик, оставил человечеству не только революционные открытия в области электротехники, но и загадочную теорию чисел 3, 6 и 9. Он называл их "ключом ко Вселенной". Сегодня метод 369, основанный на этих числах, привлекает внимание как инструмент для исполнения желаний. Разберем, что такое метод 369, как он связан с научными идеями Теслы и как вы можете применить его в своей жизни. Кто такой Никола Тесла Никола Тесла — сербско-американский ученый, чьи изобретения изменили мир.

Выбор читателей

16/07СрдФутбольный мир скорбит: ушел из жизни великий спортсмен 16/07СрдМир литературы понес невосполнимую утрату – ушла из жизни выдающаяся писательница 17/07ЧтвОн проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении Пугачевой 16/07СрдВ нашей памяти навсегда: ушла из жизни боготворимая звездами Заслуженная артистка 16/07СрдУшла эпоха: скончалась последняя муза знаменитого модельера и живой символ моды 16/07СрдПрорыв в медицине: болезнь Паркинсона теперь можно выявить за годы до симптомов