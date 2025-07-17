Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты

В Центральном Доме Литератора прошла гражданская панихида по режиссеру Александру Митте. Проститься с ним пришли коллеги, друзья и поклонники. Но первым взял слово 84-летний актер, режиссер и драматург Андрей Смирнов.

Александр Митта скончался 14 июля 2025 года в возрасте 92 лет в хосписе после продолжительной борьбы с раком почки. Страшная болезнь, конечно, изменила черты лица режиссера.

"Я смотрю на это лицо – почему-то другое, не то, которое мы видим на экране (за гробом мелькали фотографии Митты разных лет – Прим. ред.), – вздыхал у гроба друга Андрей Смирнов. – Тяжелая болезнь и смерть вылепили свое лицо. Но как оно прекрасно! Сколько в нем духовности, душевности. Как видно, что это лицо невероятно талантливого человека. Талантливого во всем, чего он касался в жизни".



Помимо Андрея Смирнова, простится к гробу Александра Митты пришли Валерия Гай Германика, Константин Эрнст, Гарик Сукачев, Татьяна Тарасова, Елена Коренева и другие известные люди. Для каждого он был другом, учителем, наставником, кумиром, близким по духу человеком...

Тело кинорежиссера кремируют, а урну с прахом захоронят на кладбище рядом с могилой его супруги – художницы Лилией Майоровой, которой не стало три года назад. Вечна память! Царствие небесное!