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Четверг 17 июля

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Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты

Проклятый рак: актер Смирнов неожиданно высказался о лице лежащего в гробу режиссера Митты
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В Центральном Доме Литератора прошла гражданская панихида по режиссеру Александру Митте. Проститься с ним пришли коллеги, друзья и поклонники. Но первым взял слово 84-летний актер, режиссер и драматург Андрей Смирнов.

Александр Митта скончался 14 июля 2025 года в возрасте 92 лет в хосписе после продолжительной борьбы с раком почки. Страшная болезнь, конечно, изменила черты лица режиссера.

Фото: Дни.ру

"Я смотрю на это лицо – почему-то другое, не то, которое мы видим на экране (за гробом мелькали фотографии Митты разных лет – Прим. ред.), – вздыхал у гроба друга Андрей Смирнов. – Тяжелая болезнь и смерть вылепили свое лицо. Но как оно прекрасно! Сколько в нем духовности, душевности. Как видно, что это лицо невероятно талантливого человека. Талантливого во всем, чего он касался в жизни".
Фото: Дни.ру

Помимо Андрея Смирнова, простится к гробу Александра Митты пришли Валерия Гай Германика, Константин Эрнст, Гарик Сукачев, Татьяна Тарасова, Елена Коренева и другие известные люди. Для каждого он был другом, учителем, наставником, кумиром, близким по духу человеком...

Фото: Дни.ру

Тело кинорежиссера кремируют, а урну с прахом захоронят на кладбище рядом с могилой его супруги – художницы Лилией Майоровой, которой не стало три года назад. Вечна память! Царствие небесное!

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17 июля 2025, 19:15
Фото: Дни.ру
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Народ ахнул: сразу два Божьих знамения были явлены во время прощания с режиссером Миттой

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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