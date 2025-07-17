Народ ахнул: сразу два Божьих знамения были явлены во время прощания с режиссером Миттой

Москва простилась с режиссером Александром Миттой. Отдать последние почести ему пришли Константин Эрнст, Гарик Сукачев, Елена Коренева, Никита Высоцкий. И все они стали свидетелями сразу двух Божьих знамений.

92-летний режиссер боролся с онкологическим заболеванием – у него был рак почки. Поэтому последние дни жизни Александр Митта провел в хосписе, где находился в состоянии сопора (средняя степень угнетения сознания, характеризующаяся глубоким выключением последнего). Умер он утром 14 июля. А прощались с ним 17 июля в Малом зале Центрального дома литераторов Москвы.

В разгар панихиды пришла новость – не стало режиссера Юрия Кары. И собравшиеся у гроба ахнули. Ведь эта третья смерть подряд за последние несколько дней – 14 июля не стало Юрий Мороза, в тот же день остановилось сердце Александра Митты. Считается, что если два покойника идут друг за другом, то жди вскоре третьего. Так и случилось – 17 июля ушел из жизни Юрий Кара. Многие увидели в этом знамение Божье.

А второй знак свыше был дан в момент выноса гроба. По старой актерской традиции, провожали в последний путь Александра Наумовича громкими аплодисментами. И в эту самую минуту жаркую погоду сменил проливной дождь. Казалось, сама природа оплакивает уход великого русского режиссера.

Считается, что теплый дождь, неожиданно начавшийся в день погребения, является символом доброго нрава ушедшего. Согласно этому трактованию, покойник сразу же отправляется в Рай, минуя Божий Суд. А когда гроб грузили в катафалк, выглянуло солнце. По поверию, это знак того, что все грехи умершего прощены (смыты) и он готов родиться для новой жизни.

Тело Александра Митты будет кремировано, а прах похоронят в могиле его жены Лилии Майоровой, которой не стало три года назад.