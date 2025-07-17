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Ученые расшифровали геном вируса испанки – что это дает?

Ученые расшифровали геном вируса испанки – что это дает?
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Пандемия испанского гриппа 1918–1920 годов остается одной из самых страшных катастроф в истории человечества. Вирус, унесший жизни десятков миллионов человек, долгое время хранил свои тайны. Но в 2025 году швейцарские ученые совершили прорыв, расшифровав геном вируса H1N1, вызвавшего эту трагедию.

Прорыв в лаборатории: как удалось расшифровать геном

Ученые из Университетов Базеля и Цюриха впервые в Швейцарии исследовали геном вируса испанки. Для анализа они использовали образец ткани 18-летнего пациента, умершего в июле 1918 года. Этот образец, сохраненный в формалине, более ста лет хранился в Медицинской коллекции Цюрихского университета. Работа была сложной: вирусы гриппа хранят генетическую информацию в виде РНК, которая быстро разрушается.

Команда под руководством Кристиана Урбана разработала новый метод извлечения фрагментов древней РНК. Это позволило не только восстановить геном, но и выявить три ключевые мутации, которые сделали вирус столь смертоносным уже на ранней стадии пандемии.

Что рассказали мутации вируса?

Сравнение швейцарского штамма с геномами вируса из Германии и Северной Америки показало удивительные результаты. Уже в начале пандемии вирус обладал тремя мутациями, которые обеспечивали ему:

  • Способность преодолевать защитные барьеры организма.
  • Усиленную связь с клеточными рецепторами, что повышало заразность.
  • Адаптацию к человеческому организму, делая его более устойчивым.

Эти данные объясняют, почему вторая волна пандемии, начавшаяся осенью 1918 года, была особенно разрушительной. По оценкам, испанка унесла от 20 до 100 миллионов жизней, поражая даже молодых и здоровых людей.

Зачем изучать вирус столетней давности

Современные пандемии показали, насколько важны точные научные данные для создания вакцин и стратегий борьбы с вирусами. Расшифровка генома испанки открывает путь к изучению эволюции РНК-вирусов. Это особенно важно, учитывая их способность быстро мутировать. Медицинские коллекции, подобные той, что хранится в Цюрихе, становятся бесценным ресурсом для науки. Они позволяют заглянуть в прошлое, чтобы лучше подготовиться к будущему.

Работа швейцарских ученых подчеркивает, как важно сохранять исторические образцы и развивать методы их анализа. Полученные данные не только раскрывают тайны испанки, но и дают надежду на создание более эффективных инструментов для борьбы с эпидемиями.

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17 июля 2025, 16:23
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