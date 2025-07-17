Невосполнимая потеря для мирового спорта: ушел из жизни 38-летний спортсмен

Молодой и талантливый спортсмен, чья энергия и самоотдача вдохновляли болельщиков и товарищей по команде, ушел из жизни слишком рано. Его смелость на поле, яркие моменты в решающих матчах и неукротимый дух сделали его настоящей легендой. Несмотря на короткую карьеру, его вклад в спорт и стойкость в борьбе с болезнью навсегда останутся в сердцах тех, кто знал его. Эта утрата – удар для всего спортивного сообщества, но его свет продолжает сиять в памяти миллионов.

Ранние годы: от Айдахо до колледжа

Брайан Аллан Брейман, родившийся 4 мая 1987 года, вырос с мечтой стать профессиональным футболистом. Его путь начался в колледже Лонг-Бич Сити, откуда он перевелся в команду Айдахо Вандалс, где отыграл один сезон. Позже он продолжил карьеру в Уэст-Техас A&M Баффалоез, где его талант и упорство начали привлекать внимание. Брейман не был звездой с первых дней, но его решимость и трудолюбие проложили дорогу к профессиональной карьере.

Профессиональная карьера: от новичка до героя спецкоманд

В 2011 году Брейман присоединился к Хьюстон Тексанс как незадрафтованный свободный агент. Быстро завоевав любовь болельщиков, он стал ключевой фигурой в спецкомандах. В финальном матче сезона 2011 года против Теннесси Тайтенс Брейман, потеряв шлем, отчаянно бросился в борьбу с возвращающим панты Марком Мариани, продемонстрировав невероятную самоотдачу. В 2012 году он заслужил место запасного игрока Pro Bowl, а его блокировки ударов, включая тачдаун против Индианаполис Колтс, укрепили его репутацию.

Филадельфия Иглз (первый этап)

В марте 2014 года Брейман подписал двухлетний контракт с Филадельфия Иглз на сумму 3,15 миллиона долларов. Его энергия и умение играть в спецкомандах продолжали впечатлять, делая его важной частью команды.

Нью-Орлеан Сэйнтс

В августе 2017 года Брейман перешел в Нью-Орлеан Сэйнтс, но травма помешала ему раскрыться в полной мере. Вскоре после перевода в список травмированных он был освобожден из команды.

Филадельфия Иглз (второй этап)

Вернувшись в Иглз в декабре 2017 года, Брейман продолжил демонстрировать мастерство. В дивизионном раунде против Атланта Фэлконс он заблокировал удар пантера Мэтта Бошера, что помогло команде одержать победу со счетом 15–10. В Суперкубке LII Брейман внес вклад в триумф Иглз над Нью-Ингленд Пэтриотс (41–33), записав на свой счет один захват. Этот момент стал вершиной его карьеры.

Личная жизнь: борьба и поддержка

В июле 2025 года стало известно, что Брейман борется с редкой и агрессивной формой рака. Сообщество сплотилось вокруг него: на платформе GoFundMe было собрано более 80 000 долларов на лечение, включая щедрое пожертвование в 10 000 долларов от его бывшего товарища по команде Джей Джей Уотта. Несмотря на поддержку и борьбу, Брейман ушел из жизни 17 июля 2025 года, оставив после себя светлую память.

Брайан Брейман был больше, чем просто игроком. Его страсть, самоотдача и умение вдохновлять делали его особенным. От смелых блокировок до ключевых моментов в Суперкубке, он оставил след в истории НФЛ. Его борьба с болезнью и поддержка сообщества показали, насколько он был любим. Наследие Бреймана продолжает жить в воспоминаниях болельщиков, товарищей по команде и всех, кто ценил его вклад в спорт.