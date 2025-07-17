Ушел из жизни легендарный мастер – еще одна потеря в мире футбола

Мир спорта лишился одного из своих величайших мастеров. Этот человек, чья невероятная физическая сила и страсть к игре сделали его иконой, ушел из жизни, оставив после себя наследие, которое продолжает вдохновлять миллионы. Его прозвища, отражавшие мощь и мастерство, стали легендой, а его вклад в историю клубов и сборной навсегда останется в сердцах болельщиков. Его жизнь была гимном упорству, преданности и любви к футболу, а его уход – невосполнимая потеря для мира спорта.

Ранние годы: от сланцевого карьера до футбольных высот

Рональд Уин Дэвис, родившийся в 1942 году в Карнарвоне, Уэльс, начал свой путь в мире футбола с самых низов. Работая на сланцевом карьере, он играл за местные команды Локомотив Лланберис и Кэрнарвон Таун, демонстрируя природный талант и невероятную физическую мощь. Его рост в 190 см и выдающаяся игра головой быстро привлекли внимание, и в 1960 году он подписал контракт с Рексемом, что стало первым шагом к большой карьере.

Профессиональная карьера: от Рексема до европейского триумфа

Перейдя в Болтон Уондерерс, Дэвис быстро стал звездой. В октябре 1963 года он дебютировал за сборную Уэльса в матче против Англии, а в 1964 году забил свой первый гол за национальную команду, принеся Уэльсу преимущество в победном матче против Шотландии (3:2). Его самый запоминающийся гол за сборную был забит в ноябре 1966 года против недавно коронованных чемпионов мира — Англии, несмотря на поражение со счетом 5:1. Дэвис провел 34 матча за Уэльс, забив шесть голов, и его мощная игра головой принесла ему прозвище Вин Прыгун.

Слава в Ньюкасле и европейский трофей

В 1966 году Ньюкасл Юнайтед приобрел Дэвиса за рекордные 80 000 фунтов стерлингов. Здесь он стал настоящей легендой, получив прозвище Могучий Вин. Его вклад помог Сорокам выиграть Кубок ярмарок 1969 года — единственный крупный европейский трофей клуба, который позже стал известен как Кубок УЕФА. Болельщики Ньюкасла до сих пор чтят его как одного из величайших игроков в истории команды.

Манчестерские годы и новые трофеи

В 1971 году Дэвис перешел в Манчестер Сити, где возобновил свое плодотворное партнерство с Фрэнсисом Ли из Болтона. В 1972 году он помог Сити выиграть Кубок Англии по футболу. Позже он присоединился к Манчестер Юнайтед, продолжая демонстрировать свою мощь и мастерство. Его карьера продолжилась в Блэкпуле, Стокпорт Каунти и Кру Александра, а затем он вернулся в Уэльс, чтобы играть за Бангор Сити. Завершил свою карьеру Дэвис в 1979 году в Южной Африке, выступая за Кейптаун Сити в возрасте 37 лет.

Ключевые достижения Рональда Уина Дэвиса

Кубок ярмарок 1969 года с Ньюкасл Юнайтед — единственный европейский трофей клуба.

Кубок Англии 1972 года с Манчестер Сити.

34 матча и 6 голов за сборную Уэльса (1963–1973).

Легендарный гол против Англии в 1966 году.

Прозвища Вин Прыгун и Могучий Вин за выдающуюся игру головой.

После завершения карьеры Дэвис вернулся к простой жизни, работая пекарем в Болтоне. Его скромность и трудолюбие были такими же впечатляющими, как и его игра на поле. Он оставался любимцем болельщиков и товарищей, всегда сохраняя связь с родным Уэльсом и футбольным сообществом.

Рональд Уин Дэвис ушел из жизни в возрасте 83 лет, но его наследие продолжает жить. Его мощные удары головой, вклад в успехи Ньюкасла и Манчестер Сити, а также преданность сборной Уэльса сделали его иконой футбола. Футбольная ассоциация Уэльса выразила соболезнования, отметив, что все в FAW скорбят о потере Уина Дэвиса. Его имя останется символом силы, страсти и неукротимого духа, который вдохновляет новые поколения игроков и болельщиков.