Угас светоч мира искусства: великий кинорежиссер "Мастера и Маргариты" отправился в вечность – скорбит вся страна

Ушел из жизни великий русский художник Тесты Долина гордится успехами внучки Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спортаУшел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта Вся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талантВся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талант Шахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстеромШахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером Невосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастерНевосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер

Лента новостей

Четверг 17 июля

15:17 Когда усталость – это не просто усталость: 9 тревожных сигналов ментального здоровья, которые нельзя игнорировать 14:21Тест: отгадайте советский фильм по кадру с водоемом 14:01Российской угольной отрасли требуется возвращение в реальность 13:18Тренера Тарасову в инвалидном кресле подвезли к гробу режиссера Митты 12:57Эрнст, Высоцкий, Сукачев: звезды рыдают у гроба режиссера Митты 12:50Угас светоч мира искусства: великий кинорежиссер "Мастера и Маргариты" отправился в вечность – скорбит вся страна 12:40“Ее слова назвали бредом”: великое пророчество Ванги, которое могло все изменить 10:57Он проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении Пугачевой 10:40Неоценимая потеря в мире музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница 09:55Мир прощается с великим игроком – ушел из жизни талантливый футболист 06:34Тест: узнай любимый советский киношедевр по одному кадру с врачом 00:06Ни в коем случае не одалживайте деньги 17 июля 2025 года: останетесь с пустыми карманами 21:02Как быстро отличить животное, заболевшее бешенством 20:03Тест: Угадайте советский мультфильм по описанию дома 19:06Следуя этим советам, вы точно преумножите свой урожай этой осенью 18:32Погасшая звезда ски-кросса: ушел из жизни бронзовый призер Олимпиады 17:08Прорыв в медицине: болезнь Паркинсона теперь можно выявить за годы до симптомов 16:09Уникальный кино-тест: угадай советский фильм по кадру с наливным яблоком 16:04Ушла эпоха: скончалась последняя муза знаменитого модельера и живой символ моды 15:50Билан сообщил драматические подробности кончины своего легендарного продюсера 15:36Кто понял жизнь, тот не спешит: о чем говорил Омар Хайям, что скрыто за этой фразой 15:25В нашей памяти навсегда: ушла из жизни боготворимая звездами Заслуженная артистка 14:39 Эту загадку для первоклассников не могут разгадать даже великие умы 13:36Тест: Узнай советский фильм, зашифрованный в этом фразеологизме 13:12Ни в коем разе: Роспотребнадзор назвал самые опасные суши, которые нельзя покупать 12:21Мир литературы понес невосполнимую утрату – ушла из жизни выдающаяся писательница 12:17До 108 лет: Ирина Нельсон исключила из рациона мешающие жить долго продукты 11:47Ученые опровергли миф о том, что дети хуже переносят жару, но есть нюанс 11:11Эти 5 фраз Сократа полностью заставят вас пересмотреть свою жизнь 10:24Футбольный мир скорбит: ушел из жизни великий спортсмен 04:45ТЕСТ: Узнай советский фильм по ошибке в речи героя 00:37Ничего не покупайте и сидите дома: как провести 16 июля 2025 года – этому учили нас предки 20:26Как оптические часы меняют нашу реальность? 18:52Не делайте это никогда: назван самый опасный тренд в ТикТоке 18:50"До конца не понимаем": шансонье Кемеровский высказался о поступке Пугачевой 17:12Громкий скандал в мире шоу-бизнеса: названы предатели родины, зарабатывающие на русских 16:20Как установить эмоциональную связь: секреты зрительного контакта 15:29Невосполнимая утрата: ушел из жизни культовый вдохновитель жанрового кино 15:07Скорбим: ушла из жизни легенда отечественного рока – ее одна потеря для страны 14:19Оборвалась нить анимационного волшебства: ушел из жизни великий создатель любимых мультфильмов 13:44Сын без утайки рассказал об оставленных королем шансона Михаилом Кругом ценностях 13:32Ушел из жизни популярный актер, режиссер и телевизионный продюсер 13:05Не испортить отдых. Вопрос здоровья 12:23Пересадка запрещена, но газон постричь можно: что стоит делать в саду 15 июля 2025 года согласно лунному календарю 11:06Тест по советским фильмам: Угадайте, кто сказал эту фразу! 10:5215 июля: табу на тряпку или можно навести чистоту? Узнай, чтобы не навлечь беду! 10:08Невосполнимая утрата: мир спорта прощается с выдающейся личностью 04:09Читаем в июле: актуальные новинки русских и зарубежных писателей 00:17Остерегайтесь этого 15 июля, в день Берегини, чтобы не потерять все деньги 21:08Тест: Узнай любимый фильм СССР по кадру с объятиями
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Угас светоч мира искусства: великий кинорежиссер "Мастера и Маргариты" отправился в вечность – скорбит вся страна

Угас светоч мира искусства: великий кинорежиссер "Мастера и Маргариты" отправился в вечность – скорбит вся страна
412

Кинематографический мир скорбит: на 71-м году жизни завершил земной путь великий режиссер Юрий Кара, оставивший после себя легендарное наследие.

В благословенной Ялте, что своей красотой некогда вдохновляла великих творцов, навечно умолкло сердце выдающегося кинорежиссера Юрия Кары. Сей прискорбный факт, потрясший сердца ценителей истинного искусства, ознаменовал завершение земного пути Мастера, подарившего зрителям целую плеяду незабываемых кинолент.

На 71-м году своего земного паломничества, после не одного испытания сердечным недугом, его душа обрела вечный покой.

Архитектор кинообразов: величие идей и глубина видения

Имя Юрия Кары вписано золотыми буквами в летопись отечественного кинематографа. Он был подлинным визионером, осмелившимся браться за самые амбициозные и смелые проекты, которые требовали не только таланта, но и исключительной дерзости. Каждая его работа — это не просто фильм, а глубокое философское размышление, погружение в самые потаенные уголки человеческой души и истории.

Своим творчеством Юрий Кара обогатил мир кино, создав полотна, которые заставляют зрителя думать, чувствовать и переживать. Он был мастером, чье видение переступало границы обыденного, даруя нам возможность взглянуть на мир под новым углом.

Наследие, превосходящее время: бессмертные киноленты Мастера

Список творений Юрия Кары — это не просто перечень, а целая эпоха в российском кино, свидетельство его неустанного труда и безграничной преданности искусству. Его режиссерский почерк отличался неповторимой глубиной, смелостью выбора тем и вниманием к деталям, что позволило ему подарить зрителям подлинные жемчужины кинематографа.

Полная фильмография Юрия Кары:

  • 1984 — “Завтра была война”
  • 1988 — “Воры в законе”
  • 1991 — “Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным”
  • 1994 — “Мастер и Маргарита”
  • 2007 — “Королёв”
  • 2011 — “Капкан для киллера” (ТВ)
  • 2013 — “Главный” (фильм-спектакль)
  • 2016 — “Храни меня, мой талисман” (фильм-спектакль)
  • 2017 — “Звезда моих полей” (короткометражный)
  • 2018 — “Мой талисман” (фильм-спектакль)
  • 2019 — “Млечный путь” (короткометражный)
  • 2021 — “Атаман”

Триумфы и признание: лавры, украсившие путь Мастера

Помимо безусловного признания зрителей, талант Юрия Кары был неоднократно отмечен и на самых престижных площадках, подтверждая его статус одного из грандов отечественного и мирового киноискусства. Его работы удостаивались высоких наград, ставших достойным венцом его творческого пути:

ГодНаграда / ПризнаниеФильм / Причина
1988Приз Европейской Академии кино “Феликс” (Берлин)“Воры в законе”
1988Приз “За лучший фильм” на Международном кинофестивале в Токио“Воры в законе”
1988Приз зрительских симпатий на кинофестивале “Созвездие”“Воры в законе”
1989Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых“Завтра была война”
1989Гран-при на кинофестивале “Кинотавр”“Завтра была война”
1990Приз “Золотой Дюк” на кинофестивале в Одессе“Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным”
2007Приз “За лучший сценарий” на кинофестивале “Литература и кино” (Гатчина)“Королев”
2016Благодарность Президента Российской ФедерацииЗа большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Последнее испытание: достойный уход в вечность

Юрий Кара покинул этот бренный мир на семидесятом году жизни, в городе, который сам по себе является символом вечной красоты и покоя. Сердечный недуг, увы, уже не впервые настигавший его, в этот раз оказался сильнее. Сей переход ознаменовал окончание земного пути творца, чья жизнь была полностью посвящена кинематографу.

Скорбь о его кончине глубока и искренна. Мастер ушел, но его работы, его идеи, его стремление к истине и красоте останутся с нами, продолжая жить в каждом кадре, в каждом образе, которые он так бережно создавал.

Память о великом режиссере живет в его творениях

Весть об упокоении Юрия Кары — это невосполнимая утрата для всего мира искусства. Он был не просто режиссером, но и философом, художником, который через экран говорил со зрителем о самом важном. Его фильмы — это не просто истории, а зеркала, отражающие сложности бытия, вечные вопросы и непреходящие ценности.

Даже покинув этот мир, Юрий Кара остается жить в своих бессмертных творениях. Его наследие — это маяк, который будет указывать путь новым поколениям кинематографистов и дарить вдохновение миллионам зрителей. Вечная память великому Мастеру.

Шоу-бизнес в Telegram

17 июля 2025, 12:50
Фото: freepik.com
"МК"✓ Надежный источник

По теме

Билан сообщил драматические подробности кончины своего легендарного продюсера

Когда усталость – это не просто усталость: 9 тревожных сигналов ментального здоровья, которые нельзя игнорировать

Когда усталость – это не просто усталость: 9 тревожных сигналов ментального здоровья, которые нельзя игнорировать
Как отличить обычную усталость от проблем ментального здоровья? Врач-психиатр Антон Елисеенко раскрывает 9 важных признаков и объясняет, когда нужна помощь. Не игнорируйте эти сигналы! Чувство постоянной усталости, раздражительности или необъяснимая чувствительность часто скрывают за собой нечто большее, чем обычное переутомление.

Тест: отгадайте советский фильм по кадру с водоемом

Тест: отгадайте советский фильм по кадру с водоемом
Советские фильмы – это настоящая классика, наполненная яркими образами и запоминающимися сценами. В этом тесте вам предстоит угадать культовые фильмы СССР по кадрам с водоемом – живописные берега, водная гладь и уникальная атмосфера помогут вам вспомнить любимые картины. Сможете ли вы узнать фильм по одному кадру? Проверьте свои знания! 1.

Тренера Тарасову в инвалидном кресле подвезли к гробу режиссера Митты

Тренера Тарасову в инвалидном кресле подвезли к гробу режиссера Митты
В столичном Доме литератора проходит прощание с режиссером Александром Миттой. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии. 92-летний режиссер боролся с онкологическим заболеванием – у него был рак почки.

Эрнст, Высоцкий, Сукачев: звезды рыдают у гроба режиссера Митты

Эрнст, Высоцкий, Сукачев: звезды рыдают у гроба режиссера Митты
Москва прощается со сценаристом, режиссером и продюсером Александром Миттой. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии. Александр Митта известен по киноленте "Экипаж", которая считается первым фильмом-катастрофой в СССР.

“Ее слова назвали бредом”: великое пророчество Ванги, которое могло все изменить

“Ее слова назвали бредом”: великое пророчество Ванги, которое могло все изменить
Ванга предсказала гибель “Курска” за 20 лет до катастрофы. Почему ей не поверили и был ли шанс спасти 118 моряков? Анализ рокового пророчества. В августе 2000 года мир потрясла страшная новость: в Баренцевом море затонула российская атомная подводная лодка К-141 “Курск”.

Выбор читателей

16/07СрдФутбольный мир скорбит: ушел из жизни великий спортсмен 15/07ВтрГромкий скандал в мире шоу-бизнеса: названы предатели родины, зарабатывающие на русских 16/07СрдМир литературы понес невосполнимую утрату – ушла из жизни выдающаяся писательница 16/07СрдНичего не покупайте и сидите дома: как провести 16 июля 2025 года – этому учили нас предки 16/07СрдВ нашей памяти навсегда: ушла из жизни боготворимая звездами Заслуженная артистка 15/07Втр"До конца не понимаем": шансонье Кемеровский высказался о поступке Пугачевой