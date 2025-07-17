Тест: отгадайте советский фильм по кадру с водоемом

Когда усталость – это не просто усталость: 9 тревожных сигналов ментального здоровья, которые нельзя игнорировать

Как отличить обычную усталость от проблем ментального здоровья? Врач-психиатр Антон Елисеенко раскрывает 9 важных признаков и объясняет, когда нужна помощь. Не игнорируйте эти сигналы! Чувство постоянной усталости, раздражительности или необъяснимая чувствительность часто скрывают за собой нечто большее, чем обычное переутомление.