Тест: отгадайте советский фильм по кадру с водоемом

1. Из какого фильма этот кадр?
А. "А зори здесь тихие"
Б. "Волга-Волга"
В. "Кубанские казаки"
2. В каком фильме можно увидеть эту сцену?
А. "Любовь и голуби"
Б. "Тихий Дон"
В. "Судьба человека"
3. Из какого фильма этот пейзаж?
А. "Волга-Волга"
Б. "Жестокий романс"
В. "Свадьба в Малиновке"
4. Из какого фильма эта сцена?
А. "Белое солнце пустыни"
Б. "А зори здесь тихие"
В. "Неуловимые мстители"
5. Из какого фильма этот кадр?
А. "Человек-амфибия"
Б. "Тихий Дон"
В. "Семнадцать мгновений весны"
Правильные ответы
- 1. А. "А зори здесь тихие"
- 2. А. "Любовь и голуби"
- 3. А. "Волга-Волга"
- 4. В. "Неуловимые мстители"
- 5. А. "Челвоек-амфибия"
Результаты
- 5 правильных ответов – Вы настоящий знаток советского кино!
- 3–4 правильных ответа – Отличный результат, вы почти эксперт!
- 2 и меньше – Пора пересмотреть классику и попробовать снова!