Когда усталость – это не просто усталость: 9 тревожных сигналов ментального здоровья, которые нельзя игнорировать

Как отличить обычную усталость от проблем ментального здоровья? Врач-психиатр Антон Елисеенко раскрывает 9 важных признаков и объясняет, когда нужна помощь. Не игнорируйте эти сигналы!

Чувство постоянной усталости, раздражительности или необъяснимая чувствительность часто скрывают за собой нечто большее, чем обычное переутомление. Граница между временным недомоганием и серьезным нарушением ментального здоровья может быть едва уловима, но ее понимание критически важно для своевременной помощи. Клео.ру обратились к врачу-психиатру Антону Елисеенко, чтобы понять, где проходит эта грань, почему “плохое настроение”, длящееся неделями, нельзя игнорировать, и что делать, если вы чувствуете, что что-то пошло не так.

Что такое норма ментального здоровья сегодня? И когда пора бить тревогу?

В современном понимании, нормой ментального здоровья считается отсутствие диагностированных психиатрических патологий. Проще говоря, если вы не испытываете длительных жалоб на свое состояние, не ощущаете постоянного угнетения или дискомфорта, — скорее всего, с вашим ментальным здоровьем все в порядке.

Однако многие склонны списывать такие симптомы, как апатия или отсутствие сил, на лень и слабость характера. Это опасное заблуждение. Если вы постоянно ощущаете что-либо из перечисленного ниже, это серьезный сигнал: ваше состояние требует внимания, и оно не пройдет само по себе.

9 тревожных признаков, которые указывают на нарушение ментального здоровья

Будьте внимательны к этим “звоночкам”, если они присутствуют в вашей жизни длительное время:

Подавленное настроение. Постоянная грусть, апатия, отсутствие радости от привычных занятий.

Постоянная грусть, апатия, отсутствие радости от привычных занятий. Нарушение сна. Это может быть бессонница (сложности с засыпанием или частые пробуждения) или, наоборот, чрезмерная сонливость, когда вам трудно проснуться, даже если вы спали достаточно.

Это может быть бессонница (сложности с засыпанием или частые пробуждения) или, наоборот, чрезмерная сонливость, когда вам трудно проснуться, даже если вы спали достаточно. Повышенная тревожность. Беспричинное беспокойство, постоянное ощущение надвигающейся беды, нервозность.

Беспричинное беспокойство, постоянное ощущение надвигающейся беды, нервозность. Нарушения в мышлении. Проблемы с концентрацией внимания, сложности с принятием даже простых решений, ощущение “спутанности” сознания или появление навязчивых, бредовых идей.

Проблемы с концентрацией внимания, сложности с принятием даже простых решений, ощущение “спутанности” сознания или появление навязчивых, бредовых идей. Отсутствие энергии. Хроническая усталость, неспособность выполнять даже легкие бытовые задачи, ощущение постоянной обессиленности.

Хроническая усталость, неспособность выполнять даже легкие бытовые задачи, ощущение постоянной обессиленности. Изменения аппетита. Резкое снижение или, наоборот, значительное увеличение потребления пищи, а также появление необычных, новых вкусовых привычек.

Резкое снижение или, наоборот, значительное увеличение потребления пищи, а также появление необычных, новых вкусовых привычек. Неуверенность в себе. Заниженная самооценка, ощущение собственной никчемности, постоянные сомнения в своих способностях.

Заниженная самооценка, ощущение собственной никчемности, постоянные сомнения в своих способностях. Самообвинения. Чрезмерная самокритика, чувство вины за то, что вы не можете контролировать, или за давно прошедшие события.

Чрезмерная самокритика, чувство вины за то, что вы не можете контролировать, или за давно прошедшие события. Мысли о причинении вреда себе. Это самый тревожный и опасный симптом, требующий немедленного обращения за помощью.

Когда “само пройдет” — это опасная иллюзия?

Неприятная, но важная правда заключается в том, что симптомы ментальных нарушений редко исчезают сами по себе. По словам врача-психиатра, это своеобразная “поломка” в сложной гормональной системе мозга и работе ионов. Сравнить это можно с физическими недугами: если у вас аритмия, вы не сможете вылечить ее усилием воли. Так и с ментальными проблемами — они требуют профессионального подхода, чаще всего комбинации медикаментозной поддержки (препаратов, выписанных врачом) и психотерапии.

Временные трудности или серьезное расстройство: как определить грань?

Ключевой фактор — длительность и интенсивность симптомов.

Если у вас испортилось настроение в моменте, из-за конкретного события, это нормальная реакция.

Но если вы постоянно чувствуете себя грустным или подавленным более 2 или 4 недель, ваше настроение скачет независимо от внешних обстоятельств, или вы пребываете в эйфории более 5 дней, — это серьезный повод обратиться к специалисту.

Ментальное здоровье, как и физическое, может колебаться под влиянием стресса или усталости. Но если симптомы сохраняются длительно, мешают вашей работе, общению, нарушают сон и аппетит, и, главное, ухудшают качество жизни, — это однозначный сигнал, что нужна профессиональная поддержка. Игнорирование этих признаков может привести к усугублению состояния и развитию хронических заболеваний. Поэтому не стоит откладывать визит к специалисту, даже если вам кажется, что “завтра все изменится”.

Физические и поведенческие проявления: ментальное неблагополучие – это не только грусть

Важно понимать, что нарушение ментального здоровья проявляется не только в настроении. Оно может иметь и вполне физические симптомы:

постоянная усталость;

мышечные зажимы;

нарушения пищевого поведения.

В быту это может выражаться в:

раздражительности;

уходе в изоляцию;

потере интереса ко всему, что раньше радовало.

Эти сигналы точно не “просто так”, и если вы их слышите, важно не закрывать на них глаза.

К кому идти за помощью: психолог или психиатр?

При выборе специалиста важно понимать их ключевые отличия:

Психолог работает со здоровыми людьми, помогает разобраться в себе, решать межличностные конфликты, справляться со стрессом, если ваши ощущения и уровень взаимодействия с миром в норме. Он работает словом и помогает вам самим найти ответы.

Психиатр работает с патологиями и имеет право назначать лекарства. Если у вас есть сомнения относительно своего состояния или вы обнаружили у себя перечисленные выше симптомы, начните именно с психиатра. Он сможет провести диагностику, определить, нужна ли медикаментозная поддержка, порекомендовать психотерапию или направить к другому специалисту.

Иногда психиатр и психолог работают в тандеме: психиатр корректирует биохимические процессы в мозге, а психолог помогает разобраться в причинах проблем и выстроить новые, здоровые модели поведения. Это абсолютно нормальный и эффективный подход.

Помощь доступна, и нуждаться в ней нормально

Не бойтесь обращаться за помощью. Первого разговора со специалистом часто бывает достаточно, чтобы вновь почувствовать почву под ногами и начать путь к улучшению своего состояния. Помните: заботиться о своем ментальном здоровье так же важно, как и о физическом.