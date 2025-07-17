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Четверг 17 июля

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Когда усталость – это не просто усталость: 9 тревожных сигналов ментального здоровья, которые нельзя игнорировать

Когда усталость – это не просто усталость: 9 тревожных сигналов ментального здоровья, которые нельзя игнорировать
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Как отличить обычную усталость от проблем ментального здоровья? Врач-психиатр Антон Елисеенко раскрывает 9 важных признаков и объясняет, когда нужна помощь. Не игнорируйте эти сигналы!

Чувство постоянной усталости, раздражительности или необъяснимая чувствительность часто скрывают за собой нечто большее, чем обычное переутомление. Граница между временным недомоганием и серьезным нарушением ментального здоровья может быть едва уловима, но ее понимание критически важно для своевременной помощи. Клео.ру обратились к врачу-психиатру Антону Елисеенко, чтобы понять, где проходит эта грань, почему “плохое настроение”, длящееся неделями, нельзя игнорировать, и что делать, если вы чувствуете, что что-то пошло не так.

Что такое норма ментального здоровья сегодня? И когда пора бить тревогу?

В современном понимании, нормой ментального здоровья считается отсутствие диагностированных психиатрических патологий. Проще говоря, если вы не испытываете длительных жалоб на свое состояние, не ощущаете постоянного угнетения или дискомфорта, — скорее всего, с вашим ментальным здоровьем все в порядке.

Однако многие склонны списывать такие симптомы, как апатия или отсутствие сил, на лень и слабость характера. Это опасное заблуждение. Если вы постоянно ощущаете что-либо из перечисленного ниже, это серьезный сигнал: ваше состояние требует внимания, и оно не пройдет само по себе.

9 тревожных признаков, которые указывают на нарушение ментального здоровья

Будьте внимательны к этим “звоночкам”, если они присутствуют в вашей жизни длительное время:

  • Подавленное настроение. Постоянная грусть, апатия, отсутствие радости от привычных занятий.
  • Нарушение сна. Это может быть бессонница (сложности с засыпанием или частые пробуждения) или, наоборот, чрезмерная сонливость, когда вам трудно проснуться, даже если вы спали достаточно.
  • Повышенная тревожность. Беспричинное беспокойство, постоянное ощущение надвигающейся беды, нервозность.
  • Нарушения в мышлении. Проблемы с концентрацией внимания, сложности с принятием даже простых решений, ощущение “спутанности” сознания или появление навязчивых, бредовых идей.
  • Отсутствие энергии. Хроническая усталость, неспособность выполнять даже легкие бытовые задачи, ощущение постоянной обессиленности.
  • Изменения аппетита. Резкое снижение или, наоборот, значительное увеличение потребления пищи, а также появление необычных, новых вкусовых привычек.
  • Неуверенность в себе. Заниженная самооценка, ощущение собственной никчемности, постоянные сомнения в своих способностях.
  • Самообвинения. Чрезмерная самокритика, чувство вины за то, что вы не можете контролировать, или за давно прошедшие события.
  • Мысли о причинении вреда себе. Это самый тревожный и опасный симптом, требующий немедленного обращения за помощью.

Когда “само пройдет” — это опасная иллюзия?

Неприятная, но важная правда заключается в том, что симптомы ментальных нарушений редко исчезают сами по себе. По словам врача-психиатра, это своеобразная “поломка” в сложной гормональной системе мозга и работе ионов. Сравнить это можно с физическими недугами: если у вас аритмия, вы не сможете вылечить ее усилием воли. Так и с ментальными проблемами — они требуют профессионального подхода, чаще всего комбинации медикаментозной поддержки (препаратов, выписанных врачом) и психотерапии.

Временные трудности или серьезное расстройство: как определить грань?

Ключевой фактор — длительность и интенсивность симптомов.

  • Если у вас испортилось настроение в моменте, из-за конкретного события, это нормальная реакция.
  • Но если вы постоянно чувствуете себя грустным или подавленным более 2 или 4 недель, ваше настроение скачет независимо от внешних обстоятельств, или вы пребываете в эйфории более 5 дней, — это серьезный повод обратиться к специалисту.

Ментальное здоровье, как и физическое, может колебаться под влиянием стресса или усталости. Но если симптомы сохраняются длительно, мешают вашей работе, общению, нарушают сон и аппетит, и, главное, ухудшают качество жизни, — это однозначный сигнал, что нужна профессиональная поддержка. Игнорирование этих признаков может привести к усугублению состояния и развитию хронических заболеваний. Поэтому не стоит откладывать визит к специалисту, даже если вам кажется, что “завтра все изменится”.

Физические и поведенческие проявления: ментальное неблагополучие – это не только грусть

Важно понимать, что нарушение ментального здоровья проявляется не только в настроении. Оно может иметь и вполне физические симптомы:

  • постоянная усталость;
  • мышечные зажимы;
  • нарушения пищевого поведения.

В быту это может выражаться в:

  • раздражительности;
  • уходе в изоляцию;
  • потере интереса ко всему, что раньше радовало.

Эти сигналы точно не “просто так”, и если вы их слышите, важно не закрывать на них глаза.

К кому идти за помощью: психолог или психиатр?

При выборе специалиста важно понимать их ключевые отличия:

  • Психолог работает со здоровыми людьми, помогает разобраться в себе, решать межличностные конфликты, справляться со стрессом, если ваши ощущения и уровень взаимодействия с миром в норме. Он работает словом и помогает вам самим найти ответы.
  • Психиатр работает с патологиями и имеет право назначать лекарства. Если у вас есть сомнения относительно своего состояния или вы обнаружили у себя перечисленные выше симптомы, начните именно с психиатра. Он сможет провести диагностику, определить, нужна ли медикаментозная поддержка, порекомендовать психотерапию или направить к другому специалисту.

Иногда психиатр и психолог работают в тандеме: психиатр корректирует биохимические процессы в мозге, а психолог помогает разобраться в причинах проблем и выстроить новые, здоровые модели поведения. Это абсолютно нормальный и эффективный подход.

Помощь доступна, и нуждаться в ней нормально

Не бойтесь обращаться за помощью. Первого разговора со специалистом часто бывает достаточно, чтобы вновь почувствовать почву под ногами и начать путь к улучшению своего состояния. Помните: заботиться о своем ментальном здоровье так же важно, как и о физическом.

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17 июля 2025, 15:17
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