Ушел из жизни великий русский художник Тесты Долина гордится успехами внучки Игры Сонник

Топ новостей недели

Ушел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спортаУшел легендарный хоккеист – мир потерял еще одну икону мирового спорта Вся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талантВся страна оплакивает выдающегося композитора – мир музыки потерял уникальный талант Шахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстеромШахматный мир прощается с выдающимся гроссмейстером Невосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастерНевосполнимая потеря для мира оперы: ушел из жизни выдающийся мастер

Лента новостей

Четверг 17 июля

15:17 Когда усталость – это не просто усталость: 9 тревожных сигналов ментального здоровья, которые нельзя игнорировать 14:21Тест: отгадайте советский фильм по кадру с водоемом 14:01Российской угольной отрасли требуется возвращение в реальность 13:18Тренера Тарасову в инвалидном кресле подвезли к гробу режиссера Митты 12:57Эрнст, Высоцкий, Сукачев: звезды рыдают у гроба режиссера Митты 12:50Угас светоч мира искусства: великий кинорежиссер "Мастера и Маргариты" отправился в вечность – скорбит вся страна 12:40“Ее слова назвали бредом”: великое пророчество Ванги, которое могло все изменить 10:57Он проговорился? Загадочный сигнал Киркорова всколыхнул слухи о возвращении Пугачевой 10:40Неоценимая потеря в мире музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница 09:55Мир прощается с великим игроком – ушел из жизни талантливый футболист 06:34Тест: узнай любимый советский киношедевр по одному кадру с врачом 00:06Ни в коем случае не одалживайте деньги 17 июля 2025 года: останетесь с пустыми карманами 21:02Как быстро отличить животное, заболевшее бешенством 20:03Тест: Угадайте советский мультфильм по описанию дома 19:06Следуя этим советам, вы точно преумножите свой урожай этой осенью 18:32Погасшая звезда ски-кросса: ушел из жизни бронзовый призер Олимпиады 17:08Прорыв в медицине: болезнь Паркинсона теперь можно выявить за годы до симптомов 16:09Уникальный кино-тест: угадай советский фильм по кадру с наливным яблоком 16:04Ушла эпоха: скончалась последняя муза знаменитого модельера и живой символ моды 15:50Билан сообщил драматические подробности кончины своего легендарного продюсера 15:36Кто понял жизнь, тот не спешит: о чем говорил Омар Хайям, что скрыто за этой фразой 15:25В нашей памяти навсегда: ушла из жизни боготворимая звездами Заслуженная артистка 14:39 Эту загадку для первоклассников не могут разгадать даже великие умы 13:36Тест: Узнай советский фильм, зашифрованный в этом фразеологизме 13:12Ни в коем разе: Роспотребнадзор назвал самые опасные суши, которые нельзя покупать 12:21Мир литературы понес невосполнимую утрату – ушла из жизни выдающаяся писательница 12:17До 108 лет: Ирина Нельсон исключила из рациона мешающие жить долго продукты 11:47Ученые опровергли миф о том, что дети хуже переносят жару, но есть нюанс 11:11Эти 5 фраз Сократа полностью заставят вас пересмотреть свою жизнь 10:24Футбольный мир скорбит: ушел из жизни великий спортсмен 04:45ТЕСТ: Узнай советский фильм по ошибке в речи героя 00:37Ничего не покупайте и сидите дома: как провести 16 июля 2025 года – этому учили нас предки 20:26Как оптические часы меняют нашу реальность? 18:52Не делайте это никогда: назван самый опасный тренд в ТикТоке 18:50"До конца не понимаем": шансонье Кемеровский высказался о поступке Пугачевой 17:12Громкий скандал в мире шоу-бизнеса: названы предатели родины, зарабатывающие на русских 16:20Как установить эмоциональную связь: секреты зрительного контакта 15:29Невосполнимая утрата: ушел из жизни культовый вдохновитель жанрового кино 15:07Скорбим: ушла из жизни легенда отечественного рока – ее одна потеря для страны 14:19Оборвалась нить анимационного волшебства: ушел из жизни великий создатель любимых мультфильмов 13:44Сын без утайки рассказал об оставленных королем шансона Михаилом Кругом ценностях 13:32Ушел из жизни популярный актер, режиссер и телевизионный продюсер 13:05Не испортить отдых. Вопрос здоровья 12:23Пересадка запрещена, но газон постричь можно: что стоит делать в саду 15 июля 2025 года согласно лунному календарю 11:06Тест по советским фильмам: Угадайте, кто сказал эту фразу! 10:5215 июля: табу на тряпку или можно навести чистоту? Узнай, чтобы не навлечь беду! 10:08Невосполнимая утрата: мир спорта прощается с выдающейся личностью 04:09Читаем в июле: актуальные новинки русских и зарубежных писателей 00:17Остерегайтесь этого 15 июля, в день Берегини, чтобы не потерять все деньги 21:08Тест: Узнай любимый фильм СССР по кадру с объятиями
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

“Ее слова назвали бредом”: великое пророчество Ванги, которое могло все изменить

“Ее слова назвали бредом”: великое пророчество Ванги, которое могло все изменить
403

Ванга предсказала гибель “Курска” за 20 лет до катастрофы. Почему ей не поверили и был ли шанс спасти 118 моряков? Анализ рокового пророчества.

В августе 2000 года мир потрясла страшная новость: в Баренцевом море затонула российская атомная подводная лодка К-141 “Курск”. 118 членов экипажа оказались в смертельной ловушке на дне океана. Но что, если эта трагедия не была внезапной? Что, если о ней предупреждали за 20 лет до того, как она случилась?

Это история о самом известном предсказании болгарской ясновидящей Ванги, которое сначала вызвало недоумение, а после — леденящий ужас. И главный вопрос, который остался после него: этого можно было бы избежать?

“Курск окажется под водой”: как звучало то самое пророчество

В 1980 году в разговоре с писателем Валентином Сидоровым слепая провидица Ванга произнесла фразу, которая тогда показалась всем бессмысленной и даже абсурдной:

“В конце века, в августе 1999 или 2000 года, Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать”.

Присутствующие были в замешательстве. Как может огромный город, расположенный в сотнях километров от крупных рек и морей, внезапно уйти под воду? Слова Ванги сочли ошибкой, старческим бредом или неверной трактовкой видения. О них почти забыли, отмахнувшись как от нелепицы. Но спустя два десятилетия эти слова обрели страшный и предельно ясный смысл.

Хроника трагедии: что произошло 12 августа 2000 года

В тот роковой день атомный подводный ракетоносный крейсер “Курск” участвовал в военно-морских учениях. В 11:28 по московскому времени норвежская сейсмологическая станция зафиксировала два подводных взрыва. Связь с лодкой прервалась. “Курск”, один из самых современных и мощных кораблей российского флота, лег на дно на глубине 108 метров.

Началась мучительная спасательная операция, за которой, затаив дыхание, следил весь мир. Но все попытки оказались тщетны. 118 моряков погибли. И только тогда, в дни всеобщего траура, мир вспомнил о странном пророчестве болгарской старушки. Город Курск стоял на своем месте, но его “тезка” — могучая подлодка — действительно оказался под водой. И весь мир оплакивал его.

“Этого можно было бы избежать”: анализ рокового предупреждения

Самая мучительная часть этой истории — осознание того, что предупреждение было озвучено. Оно не было туманным или двусмысленным, как многие другие предсказания. Ванга назвала точное имя — “Курск” — и точное время — август 1999 или 2000 года.

Почему пророчеству не поверили?

Чтобы понять, почему слова Ванги проигнорировали, нужно вернуться в 1980 год.

  • Нелогичность. Идея затопления целого города казалась невозможной с точки зрения географии и здравого смысла.
  • Несуществующий объект. Атомная подводная лодка К-141 “Курск” была заложена лишь в 1990 году, а спущена на воду в 1994-м. В момент предсказания ее просто не существовало. Никто не мог связать слово “Курск” с кораблем.
  • Скептицизм. Официальные лица и военные структуры не принимают решения на основе предсказаний ясновидящих.

Эти факторы привели к тому, что слова Ванги назвали “бредом” и на пророчество посмотрели как на курьез, а не как на серьезное предостережение.

Был ли шанс, если бы к Ванге прислушались?

Это главный вопрос, который не дает покоя. Представим на мгновение, что в 1999-2000 годах кто-то из высокопоставленных чинов вспомнил бы о словах Ванги и отнесся к ним всерьез.

  1. Можно было отменить учения. Командование могло перенести учения “Курска”, запланированные на август 2000 года, на другой месяц.
  2. Можно было провести дополнительную проверку. Лодку могли отправить на внеплановый, самый тщательный технический осмотр, особенно торпедного отсека, где, по официальной версии, и произошел первый взрыв.
  3. Можно было усилить меры безопасности. Экипаж мог получить дополнительные инструкции на случай нештатных ситуаций в указанный период.

Конечно, это лишь предположения. Мы никогда не узнаем наверняка, спасло бы это жизни моряков. Но сама возможность того, что трагедию такого масштаба можно было бы предотвратить, если бы к словам провидицы отнеслись с должным вниманием, заставляет по-другому взглянуть на грань между известным и непознанным.

Вывод: горький урок, который преподала история

История с предсказанием гибели “Курска” — это не просто мистическое совпадение. Это трагическое напоминание о том, что мир устроен сложнее, чем мы привыкли думать. Возможно, Вселенная иногда посылает нам знаки и предупреждения, но мы, в силу своей рациональности или гордыни, не способны их услышать и правильно истолковать.

Трагедия “Курска” навсегда останется незаживающей раной в истории страны. А пророчество Ванги — горьким уроком о том, что иногда самый страшный враг — это не стихия или неисправная техника, а наше собственное неверие.

Шоу-бизнес в Telegram

17 июля 2025, 12:40
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Названа дата конца света: это предсказывала еще бабушка Ванга

Когда усталость – это не просто усталость: 9 тревожных сигналов ментального здоровья, которые нельзя игнорировать

Когда усталость – это не просто усталость: 9 тревожных сигналов ментального здоровья, которые нельзя игнорировать
Как отличить обычную усталость от проблем ментального здоровья? Врач-психиатр Антон Елисеенко раскрывает 9 важных признаков и объясняет, когда нужна помощь. Не игнорируйте эти сигналы! Чувство постоянной усталости, раздражительности или необъяснимая чувствительность часто скрывают за собой нечто большее, чем обычное переутомление.

Тест: отгадайте советский фильм по кадру с водоемом

Тест: отгадайте советский фильм по кадру с водоемом
Советские фильмы – это настоящая классика, наполненная яркими образами и запоминающимися сценами. В этом тесте вам предстоит угадать культовые фильмы СССР по кадрам с водоемом – живописные берега, водная гладь и уникальная атмосфера помогут вам вспомнить любимые картины. Сможете ли вы узнать фильм по одному кадру? Проверьте свои знания! 1.

Тренера Тарасову в инвалидном кресле подвезли к гробу режиссера Митты

Тренера Тарасову в инвалидном кресле подвезли к гробу режиссера Митты
В столичном Доме литератора проходит прощание с режиссером Александром Миттой. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии. 92-летний режиссер боролся с онкологическим заболеванием – у него был рак почки.

Эрнст, Высоцкий, Сукачев: звезды рыдают у гроба режиссера Митты

Эрнст, Высоцкий, Сукачев: звезды рыдают у гроба режиссера Митты
Москва прощается со сценаристом, режиссером и продюсером Александром Миттой. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии. Александр Митта известен по киноленте "Экипаж", которая считается первым фильмом-катастрофой в СССР.

Угас светоч мира искусства: великий кинорежиссер "Мастера и Маргариты" отправился в вечность – скорбит вся страна

Угас светоч мира искусства: великий кинорежиссер "Мастера и Маргариты" отправился в вечность – скорбит вся страна
Кинематографический мир скорбит: на 71-м году жизни завершил земной путь великий режиссер Юрий Кара, оставивший после себя легендарное наследие. В благословенной Ялте, что своей красотой некогда вдохновляла великих творцов, навечно умолкло сердце выдающегося кинорежиссера Юрия Кары.

Выбор читателей

16/07СрдФутбольный мир скорбит: ушел из жизни великий спортсмен 15/07ВтрГромкий скандал в мире шоу-бизнеса: названы предатели родины, зарабатывающие на русских 16/07СрдМир литературы понес невосполнимую утрату – ушла из жизни выдающаяся писательница 16/07СрдНичего не покупайте и сидите дома: как провести 16 июля 2025 года – этому учили нас предки 16/07СрдВ нашей памяти навсегда: ушла из жизни боготворимая звездами Заслуженная артистка 15/07Втр"До конца не понимаем": шансонье Кемеровский высказался о поступке Пугачевой