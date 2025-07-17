Тренера Тарасову в инвалидном кресле подвезли к гробу режиссера Митты

В столичном Доме литератора проходит прощание с режиссером Александром Миттой. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.

92-летний режиссер боролся с онкологическим заболеванием – у него был рак почки. Поэтому последние дни жизни Александр Митта провел в хосписе, где находился в состоянии сопора. Умер он утром 14 июля, о чем сообщил его сын Евгений.

Он сегодня принимает соболезнования и слова поддержки от тех, кто пришел проститься с Александром Наумовичем. Гарик Сукачев, Константин Эрнест, Валерия Гай Германика, Елена Коренева – на гражданскую панихиду пришло немало звезд.

А легендарного тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову к гробу Александра Митты привезли на инвалидном кресле. Ей идет 79-й год, ходить в силу возраста, комплекции и жары на улице тяжело. К тому же несколько лет назад она перенесла сложную операцию по замене позвонков. На некоторое время Тарасова даже вернулась к активной работе и съемкам. Но потом начались жуткие боли в позвоночнике и суставах и тренер была вынуждена сесть в инвалидное кресло. Теперь ей постоянно нужна помощь посторонних, из дома сама она не может выехать.

Татьяна Анатольевна привезла большой букет алых роз. И на мгновение встала, чтобы подойти к гробу режиссера и его сыну.

После церемонии прощания тело Митты будет кремировано.