Эрнст, Высоцкий, Сукачев: звезды рыдают у гроба режиссера Митты

Москва прощается со сценаристом, режиссером и продюсером Александром Миттой. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.

Александр Митта известен по киноленте "Экипаж", которая считается первым фильмом-катастрофой в СССР. Также в числе его знаковых работ — картина "Гори, гори, моя звезда", "Друг мой Колька", "Звонят, откройте дверь" и телесериал "Граница. Таежный роман".

Про эти и другие картины говорили собравшиеся у гроба режиссера. Отдать последние почести ему пришли генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, режиссер Валерия Гай Германика, актер Никита Высоцкий, музыкант Гарик Сукачев, тренер Татьяна Тарасов, актер и режиссер Андрей Смирнов...

И каждый говорил у гроба не только про профессиональные, но и человеческие качества Александра Наумовича, вспоминал встречи с ним, восхищался эрудицией и культурой. Огромная потеря для всех нас!..

Напомним, Александр Митта скончался 14 июля 2025 года в возрасте 92 лет в хосписе после продолжительной борьбы с раком почки. Тело кинорежиссера кремируют, а урну с прахом захоронят на кладбище рядом с могилой супруги – художницы Лилией Майоровой, которой не стало три года назад.