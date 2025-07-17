Тест: узнай любимый советский киношедевр по одному кадру с врачом

Вопросы
А) Гараж
Б) Иван Васильевич меняет профессию
В) Бриллиантовая рука
А) Джентльмены удачи
Б) Кавказская пленница
В) Операция “Ы” и другие приключения Шурика
А) Доктор Айболит
Б) Приключения желтого чемоданчика
В) Невероятные приключения итальянцев в России
А) Председатель
Б) Сельский врач
В) Дело было в Пенькове
А) По семейным обстоятельствам
Б) Дети Дон-Кихота
В) Служебный роман
А) Через тернии к звездам
Б) Гостья из будущего
В) Москва – Кассиопея
А) Дни хирурга Мишкина
Б) Сердце бьется вновь
В) Профессор Преображенский
А) Летят журавли
Б) Опасный возраст
В) Неоконченная повесть
Правильные ответы
Проверьте, насколько хорошо вы помните этих врачей и их фильмы!
- Б) Иван Васильевич меняет профессию
- Б) Кавказская пленница
- Б) Приключения желтого чемоданчика
- Б) Сельский врач
- Б) Дети Дон-Кихота
- Б) Гостья из будущего
- Б) Сердце бьется вновь
- В) Неоконченная повесть
Надеемся, тест был интересным и помог вам вспомнить любимые киношедевры!