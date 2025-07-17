Тест: узнай любимый советский киношедевр по одному кадру с врачом

Неоценимая потеря в мире музыки: ушла из жизни талантливая исполнительница

Мир лишился одной из пионерок музыки. Выдающаяся певица, чей бархатный голос покорял сердца, ушла из жизни 17 июля 2025 года. Ее кончина стала концом эпохи для музыкальной сцены, оставив глубокую пустоту в сердцах поклонников. Талант артистки, воплотивший тепло тихоокеанской культуры, сделал ее иконой своего времени. Эта утрата напомнила всем о хрупкости жизни и величии ее наследия. Начало карьеры Дафна Уокер, родившаяся в 1930 году на острове Грейт-Барриер, Новая Зеландия, стала одной из первых звезд местной музыкальной сцены.