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Четверг 17 июля

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Тест: узнай любимый советский киношедевр по одному кадру с врачом

Тест: узнай любимый советский киношедевр по одному кадру с врачом
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Врач в советском кино – фигура знаковая. От заботливого сельского доктора до эксцентричного хирурга, от мудрого профессора до веселого педиатра – их образы врезались в нашу память. Они могли быть главными героями или появляться лишь на мгновение, но всегда вносили свой неповторимый вклад в атмосферу фильма. Проверьте свои знания и интуицию! Угадайте советский киношедевр по кадру, где присутствует врач.

Вопросы

  1. Фото: кадр из кинофильма
    А) Гараж
    Б) Иван Васильевич меняет профессию
    В) Бриллиантовая рука

  2. Фото: кадр из кинофильма
    А) Джентльмены удачи
    Б) Кавказская пленница
    В) Операция “Ы” и другие приключения Шурика

  3. Фото: кадр из кинофильма
    А) Доктор Айболит
    Б) Приключения желтого чемоданчика
    В) Невероятные приключения итальянцев в России

  4. Фото: кадр из кинофильма
    А) Председатель
    Б) Сельский врач
    В) Дело было в Пенькове

  5. Фото: кадр из кинофильма
    А) По семейным обстоятельствам
    Б) Дети Дон-Кихота
    В) Служебный роман

  6. Фото: кадр из кинофильма
    А) Через тернии к звездам
    Б) Гостья из будущего
    В) Москва – Кассиопея

  7. Фото: кадр из кинофильма
    А) Дни хирурга Мишкина
    Б) Сердце бьется вновь
    В) Профессор Преображенский

  8. Фото: кадр из кинофильма
    А) Летят журавли
    Б) Опасный возраст
    В) Неоконченная повесть

Правильные ответы

Проверьте, насколько хорошо вы помните этих врачей и их фильмы!

  1. Б) Иван Васильевич меняет профессию
  2. Б) Кавказская пленница
  3. Б) Приключения желтого чемоданчика
  4. Б) Сельский врач
  5. Б) Дети Дон-Кихота
  6. Б) Гостья из будущего
  7. Б) Сердце бьется вновь
  8. В) Неоконченная повесть

Надеемся, тест был интересным и помог вам вспомнить любимые киношедевры!


Шоу-бизнес в Telegram

17 июля 2025, 06:34
Фото: кадр из кинофильма
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Тест: узнай популярный советский фильм по кадру с "пенным"

Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма
Фото: кадр из кинофильма

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