Ни в коем случае не одалживайте деньги 17 июля 2025 года: останетесь с пустыми карманами

17 июля – день глубокого почитания и древних традиций. Узнайте, что категорически запрещено делать в День Андрея Налива по народному календарю, чтобы избежать финансовых потерь, ссор и несчастий.

17 июля в народном календаре отмечен особой датой — Днем Андрея Налива. Этот день несет в себе как глубокую скорбь православных верующих, вспоминающих святых Царственных Страстотерпцев – последнюю Царскую семью, трагически ушедшую из жизни более ста лет назад, так и вековую мудрость наших предков, выраженную в строгих приметах и запретах.

Соблюдение этих правил, дошедших до нас сквозь поколения, считалось абсолютно необходимым для сохранения благополучия, предотвращения бед и обеспечения процветания.

Двойное значение дня: святость и народная мудрость

Церковный календарь 17 июля посвящен скорбной памяти о последней российской царской семье – императоре Николае Александровиче, императрице Александре, цесаревиче Алексии и великих княжнах Ольге, Татиане, Марии, Анастасии, которые добровольно приняли мученическую кончину. Их подвиг символизирует стойкость новомучеников и исповедников ХХ века. Также в этот день чествуется память преподобного Андрея Рублева, великого русского святого и иконописца XV века, чья икона “Троица” стала бессмертным символом древнерусского художественного искусства и духовности.

Народное же название – Андрей Налив – происходит от почитания трех святых Андреев и связано с порой, когда в полях “наливаются” овсяные колосья, готовясь к жатве. Считалось, что “андреевский” дождь в этот день – верный предвестник богатого урожая.

В этот день существуют и позитивные ритуалы: приготовление овсяной каши для сил, окуривание дома зверобоем для здоровья, традиция ходить в гости с угощением и подкармливать бродячих животных к удаче. Однако, именно перечень строжайших запретов является ключом к пониманию этого дня.

Строгие запреты 17 июля: чего категорически следует избегать

Согласно народным поверьям, 17 июля – это день, когда нельзя нарушать определенные правила, иначе можно навлечь на себя череду неприятностей и потерь. Обратите внимание на следующие табу:

Нельзя браться за новые дела и даже строить масштабные планы. Этот день считается крайне неблагоприятным для любых начинаний. В народе его называют днем “пустых рук”, предрекая неудачу всем новым проектам. Если же избежать решения важного вопроса невозможно, рекомендуется перенести его на вторую половину дня, когда энергетика суток становится менее агрессивной.

Этот день считается крайне неблагоприятным для любых начинаний. В народе его называют днем “пустых рук”, предрекая неудачу всем новым проектам. Если же избежать решения важного вопроса невозможно, рекомендуется перенести его на вторую половину дня, когда энергетика суток становится менее агрессивной. Категорически нельзя одалживать деньги. Даже если к вам обратились с горячей просьбой о помощи, давать в долг 17 июля – это прямой путь к финансовым трудностям для обеих сторон. Считалось, что в карманах как дающего, так и берущего деньги, долгое время будет пусто. Это сулит испорченные отношения и долгие ожидания возврата.

Даже если к вам обратились с горячей просьбой о помощи, давать в долг 17 июля – это прямой путь к финансовым трудностям для обеих сторон. Считалось, что в карманах как дающего, так и берущего деньги, долгое время будет пусто. Это сулит испорченные отношения и долгие ожидания возврата. Не стоит покупать обновки в День Андрея Налива. Будь то одежда или обувь, считается, что такие покупки не принесут радости и не прослужат долго. Деньги, потраченные на них, будут считаться “выброшенными на ветер”.

Будь то одежда или обувь, считается, что такие покупки не принесут радости и не прослужат долго. Деньги, потраченные на них, будут считаться “выброшенными на ветер”. Нельзя заниматься ремонтом обуви и одежды. Этот запрет несет в себе крайне негативную примету. Починка старых вещей в этот день, согласно поверьям, сулит неприятности в жизни и вынуждает человека долгое время ходить в обносках и старых, изношенных ботинках.

Этот запрет несет в себе крайне негативную примету. Починка старых вещей в этот день, согласно поверьям, сулит неприятности в жизни и вынуждает человека долгое время ходить в обносках и старых, изношенных ботинках. Запрещено чертыхаться и скандалить. День Андрея Налива требует полного спокойствия и миролюбия. Несдержанность в речи и склонность к ссорам могут навлечь на человека беды. Более того, существует поверье, что у того, кто будет ругаться в этот день, непременно заболит горло.

Приметы погоды на 17 июля

Помимо строгих запретов, народные приметы 17 июля также предсказывали погоду: