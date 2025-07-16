Прорыв в медицине: болезнь Паркинсона теперь можно выявить за годы до симптомов

Болезнь Паркинсона – коварное заболевание, которое ежегодно поражает миллионы людей по всему миру. Обычно врачи диагностируют его, когда у пациента уже проявляются явные симптомы: тремор, скованность движений, нарушения координации. Но на этом этапе лечение становится сложной задачей. Недавно международная группа ученых сделала шаг к решению этой проблемы, разработав метод, который позволяет выявить болезнь задолго до появления первых признаков.

Болезнь Паркинсона: масштабы проблемы

Болезнь Паркинсона занимает второе место среди нейродегенеративных заболеваний по распространенности. Сегодня от нее страдают более шести миллионов человек, и ученые прогнозируют удвоение числа заболевших в ближайшие десятилетия. Это хроническое заболевание, связанное с постепенной потерей нейронов, отвечающих за выработку дофамина, приводит к серьезным нарушениям двигательных функций и снижению качества жизни.

Ключевая сложность в борьбе с болезнью заключается в том, что ее симптомы становятся заметны, когда значительная часть нейронов уже утрачена. На ранних стадиях заболевание протекает незаметно, и пациенты редко обращаются за помощью. Поэтому разработка методов ранней диагностики — одна из главных задач современной медицины. Такие методы позволили бы врачам вмешиваться на начальных этапах, когда лечение может быть наиболее эффективным.

Новый метод: что скрывает кожа?

Ученые из Манчестерского университета (Великобритания) и Университета Инсбрука (Австрия) провели исследование, в котором приняли участие 83 человека. Среди них были пациенты с подтвержденной болезнью Паркинсона, здоровые люди и те, у кого диагностировано расстройство поведения в фазе быстрого сна — состояние, часто связанное с Паркинсоном, болезнью Альцгеймера или сосудистой деменцией.

Исследователи использовали марлевые тампоны, чтобы собрать образцы кожного сала с верхней части спины участников. Кожное сало — это маслянистое вещество, которое вырабатывается сальными железами. Затем образцы подвергли анализу с помощью масс-спектрометрии — высокоточного метода, позволяющего изучить химический состав вещества. Результаты показали, что химические профили кожного сала у пациентов с болезнью Паркинсона отличаются от профилей здоровых людей по 85 признакам. Участники с расстройством сна также продемонстрировали отклонения в химическом составе, но они были менее выраженными.

Эти данные подтверждают гипотезу ученых: болезнь Паркинсона оставляет уникальный "химический след" в организме задолго до появления внешних симптомов. Такой подход может стать основой для создания простого и доступного теста, который позволит выявлять заболевание на самых ранних стадиях.

Другие подходы к ранней диагностике

Весной 2025 года ученые из Университета Макгилла в Канаде предложили еще один способ раннего выявления болезни Паркинсона. Они сосредоточились на изучении биомаркеров в крови пациентов с расстройствами сна. Наблюдая за 150 участниками, исследователи смогли предсказать развитие деменции у 90% из них в течение четырех лет. Этот метод также подчеркивает важность раннего выявления болезни, особенно у людей с предрасполагающими состояниями, такими как нарушения сна.

Оба подхода — анализ кожного сала и исследование биомаркеров крови — показывают, что наука движется к созданию надежных инструментов для диагностики Паркинсона на ранних стадиях. Но эти методы требуют дальнейших исследований и проверок на более широких выборках, чтобы подтвердить их точность и применимость.

Ученые подчеркивают, что их метод нуждается в дополнительной проверке. Если дальнейшие исследования подтвердят полученные данные, в будущем врачи смогут использовать этот подход для рутинной диагностики. Это может стать настоящим прорывом, который изменит жизни миллионов людей.