Билан сообщил драматические подробности кончины своего легендарного продюсера

15 июля исполнилось бы 80 лет известному музыкальному продюсеру Юрию Айзеншпису. А 20 сентября будет уже 20 лет, как его нет с нами. Воспоминаниями о нем поделился Дима Билан, который был последним громким проектом Юрий Шмильевича.

В разные годы Юрий Айзеншпис был продюсером групп "Кино" и "Моральный кодекс" и "Динамит", певицы Линды, Влада Сташевского, Кати Лель, Никиты, Саши. У него было столько проектов и планов, но жизнь оборвалась...

19 сентября 2005 года Айзеншписа госпитализировали на обследование, а уже через день умер от инфаркта миокарда на 61-м году жизни. После ухода писали продюсера, что он страдал от сахарного диабета, цирроза печени, гепатита В и С.

"Юрий Шмильевич уходил из жизни, держа в руке телефонную трубку, – вспоминает Дима Билан. – Он умер накануне премии MTV, где я потом получил главную награду, которую посвятил его памяти. Даже покидая этот мир, он был на связи и очень за меня волновался, звонил в офис, уточнял у моей пиарщицы все ли фан-клубы проголосовали и как я себя чувствую… Он ушел из жизни, так и не узнав о моей победе. Наверное, поэтому все эти годы ощущение какой-то недосказанности меня не покидало и угнетало…"

Дима Билан в ближайшее время планирует собрать всех, кто дружил и работал с Юрием Айзеншписом – коллег, друзей, артистов. "Чувствую какое-то обязательство за собой, поскольку я последний человек, о котором он сильно беспокоился", – цитирует музыканта "КП".

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– Яна Рудковская, Иосиф Пригожин, Максим Фадеев, Игорь Матвиенко, Виктор Дробыш, Бари Алибасов, Игорь Крутой, Владимир Киселев, Александр Кушнир, Леонид Бурлаков, Елена Кипер, Ким Брейтбург, Андрей Разин.