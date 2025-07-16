В нашей памяти навсегда: ушла из жизни боготворимая звездами Заслуженная артистка

Что ж за год-то такой! Один за другим уходят Заслуженные и Народные, талантливые, одаренные и любимые. Вот – новая потеря...

Заслуженная артистка России, скрипачка, концертмейстер, солистка и педагог – она всю жизнь посвятила музыке. Многие годы она была бессменной солисткой и концертмейстером Брянского Губернаторского симфонического оркестра Брянской филармонии. Но теперь остались только слезы – не стало Валентины Фиш. Ей было 70 лет...

КАКОЙ ВАЛЕНТИНУ ФИШ ВСПОМИНАЮТ КОЛЛЕГИ

Знакомые с ней ценили ее за талант, свет, музыкальность и преданность искусству. Фиш была выдающимся музыкантом и настоящим педагогом, которая воспитала целую плеяду талантливых исполнителей. Они ее боготворили! "Ученики играют по всей России и за ее пределами, неся с собой частичку ее духа и любви к музыке", – говорится на сайте Брянской Филармонии.

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ВАЛЕНТИНЫ ФИШ

Окончила с красным дипломом Брянское музыкальное училище и консерваторию Нижнего Новгорода. Работала в Нижегородском театре оперы и балета, с которым ездила на гастроли в Сочи, Кострому, Липецк, Ярославль. С 1993 года Валентина Григорьевна работала в Брянском камерном оркестре. 11 лет она его первая скрипка, 9 лет – концертмейстер.



НАГРАДЫ ВАЛЕНТИНЫ ФИШ И ЕЕ УЧЕНИКОВ

3 декабря 2007 года за заслуги в области искусства она получила почетное звание "Заслуженный артист Российской Федерации". В 2020 году на Общероссийском конкурсе "Молодые дарования России" второе место в номинации "Оркестровые струнные инструменты" от Брянской области заняла Валерия Шевелева, которая училась у Валентины Фиш.

ЗНАМЕНИТЫЕ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРЫ МИРА:

1. Джеффри Пенвилл Парсонс — известный австралийский пианист, выдающийся концертмейстер целой плеяды певцов и инструменталистов мирового уровня в ХХ столетии;

2. Давид Ашкенази – пианист, импровизатор, прославившийся как концертмейстер, работавший с Клавдией Шульженко, Марком Бернесом, Леонидом Утесовым, Иосифом Кобзоном, Валентиной Толкуновой, Людмилой Гурченко;

3. Важа Чачава – был концертмейстером Тбилисского оперного театра, выступал с Зурабом Соткилавой, Маквалой Касрашвили, Ламарой Чкония, на протяжении 30 лет работал с Еленой Образцовой.