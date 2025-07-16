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Среда 16 июля

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Уникальный кино-тест: угадай советский фильм по кадру с наливным яблоком

Уникальный кино-тест: угадай советский фильм по кадру с наливным яблоком
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Думаете, вы – абсолютный знаток советского кинематографа? Этот тест проверит вашу интуицию! Угадайте культовый фильм СССР по кадру с сочным, наливным яблоком.

Советские кинофильмы – это не просто набор сцен и диалогов; это целыe миры, наполненные атмосферой, эмоциями и символами. Некоторые из них настолько глубоко укоренились в нашем сознании, что одно лишь слово, одна ассоциация способны вызвать в памяти целый сюжет.

Сегодня мы предлагаем вам необычайноe испытание. Представьте себе наливноe, сочноe яблоко – символ свежести, зрелости, изобилия, иногда даже невинности или искушения. В каком из великих советских фильмов этот образ идеально дополнил кадр, подчеркнул настроение или стал немым свидетелем ключевого момента? Ваша задача – угадать фильм, где присутствует яблоко.

ВОПРОСЫ

1. Фото: кадр из кинофильма

  • А) “Любовь и голуби”
  • Б) “Ирония судьбы, или С лёгким паром!”
  • В) “Москва слезам не верит”
  • Г) “Девчата”

2. Фото: кадр из кинофильма

  • А) “Гараж”
  • Б) “Служебный роман”
  • В) “Весна на Заречной улице”
  • Г) “Мимино”

3. Фото: кадр из кинофильма

  • А) “Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика”
  • Б) “Бриллиантовая рука”
  • В) “Полосатый рейс”
  • Г) “Приключения Шурика”

4. Фото: кадр из кинофильма

  • А) “Карнавальная ночь”
  • Б) “Москва слезам не верит”
  • В) “Операция “Ы” и другие приключения Шурика”
  • Г) “Джентльмены удачи”

5.Фото: кадр из кинофильма

  • А) “Трое в лодке, не считая собаки”
  • Б) “Иван Васильевич меняет профессию”
  • В) “Операция “Ы” и другие приключения Шурика”
  • Г) “Любовь и голуби”

6. Фото: кадр из кинофильма

  • А) “Полосатый рейс”
  • Б) “Карнавальная ночь”
  • В) “Трое в лодке, не считая собаки”
  • Г) “Весна на Заречной улице”

7. Фото: кадр из кинофильма

  • А) “Служебный роман”
  • Б) “Москва слезам не верит”
  • В) “Карнавальная ночь”
  • Г) “Ирония судьбы, или С легким паром!”

Ключ к ответам:

  1. А) “Любовь и голуби”
  2. В) “Весна на Заречной улице”
  3. В) “Полосатый рейс”
  4. В) “Операция “Ы” и другие приключения Шурика”
  5. А) “Трое в лодке, не считая собаки”
  6. Б) “Карнавальная ночь”
  7. Б) “Москва слезам не верит”

Результаты:

  • 7 из 7: Браво! Вы – настоящий асс советского кино и обладаете потрясающей интуицией! Ваши ассоциации точны и глубоки.
  • 5-6 из 7: Отличный результат! Вы прекрасно чувствуете атмосферу фильмов и понимаете их подтекст.
  • 3-4 из 7: Неплохо! Вы на верном пути, но есть повод пересмотреть эти шедевры и насладиться их деталями заново.
  • Менее 3: Не расстраивайтесь! Это прекрасный повод устроить себе киномарафон по золотому фонду советского кинематографа и открыть для себя их новые грани!

Надеемся, вам понравился этот тест! Поделитесь своими результатами и вызовите друзей!

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16 июля 2025, 16:09
Фото сгенерировано в Шедеврум
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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